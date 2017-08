Hablando de mujeres

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Las leyes cambian constantemente en México, para beneficio de las mujeres, tratando de equilibrar la balanza en el ámbito político, otorgando el mismo número de candidaturas al Congreso de la Unión para mujeres que para hombres.

El 50 por ciento de unos y otras competirán en el proceso electoral del 2018, lo que no significa que la representación en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados sea similar entre unos y otros.

Desde que se aprobaron esas modificaciones constitucionales, la representación en el Congreso de la Unión es más pareja, aunque sigue prevaleciendo que más del 50 por ciento sean varones.

No sucede lo mismo en los gobiernos estatales, donde pocas mujeres tienen acceso y el dominio es de los hombres. Es cierto que algunas mujeres (las menos) han sido postuladas, pero por lo regular lo son por partidos pequeños, sin posibilidades de triunfo o incluso bajo la figura de independientes.

En la actualidad, solamente una mujer gobierna una de las 32 entidades del país y lo hizo triunfando en las urnas, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Sonora.

Para el año próximo viene la renovación de nueve gobiernos estatales, incluida la Ciudad de México, además de Morelos, Yucatán, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Chiapas y Tabasco, siendo pocas las mujeres con posibilidades de competir por la victoria. En la Ciudad de México podría darse una competencia entre mujeres, si es que Claudia Sheinbaum, resulta postulada por Morena y el PRD hace lo propio con Alejandra Barrales.

Sheinbaum, delegada en Tlalpan y ex secretaria de Medio Ambiente en el período de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, compite contra Ricardo Monreal y Martí Batres por la nominación de su partido, disputa a las que se sumó en los días recientes el senador Mario Delgado, ex secretario de Educación en la administración de Marcelo Ebrard.

Claudia es marcada como favorita para quedarse con la candidatura del Movimiento de Regeneración Nacional, el que definirá el mes próximo quién de ellos los representa en las urnas. En el caso del PRD, Barrarles aspiró hace seis años a la nominación, aunque fue vencida en la final por Miguel Ángel Mancera y hubo de conformarse con la nominación al Senado de la República, el que finalmente ganó.

Alejandra no la tiene fácil, ya que con menos posibilidades se asoma otra mujer, la también senadora Dolores Padierna y otros varones mejor posicionados, sino entre el electorado, son más cercanos al círculo de las grandes decisiones.

Salomón Chertorivski, secretario de Desarrollo Económico; Manuel Granados, consejero Jurídico; Armando Ahued, secretario de Salud y Héctor Serrano, secretario de Movilidad, todos de la CDMX, son algunos de los nombres que suenan para competir con Barrales en la interna de su partido.

Morena y PRD son los dos partidos mejor posicionados para competir, con posibilidades de éxito, por el gobierno de la capital del país.

Tabasco es otro estado en que podrían competir mujeres con posibilidades de victoria, los priistas tienen dos aspirantes, aunque el partido tricolor parece desdibujado en esa entidad en que la disputa parece darse, igual que en CDMX, entre Morena y PRD.

Con todo y ello, Georgina Trujillo, diputada federal y Ady García, ex diputada se enfrascan en una lucha por la nominación de su partido, mientras que Rosalinda López Hernández tendrá que esperar ya que después de ser un activo del PRD ganando una diputación federal y una senaduría, compitió por el PVEM por la alcaldía de Centro y fue avasallada en las urnas, su hermano Adán Augusto será el candidato de Morena al gobierno estatal.

Yucatán es otra entidad con una mujer con lejanas posibilidades de competir por el gobierno estatal, se trata de la priísta Angélica Araujo, senadora actualmente y ex alcaldesa de Mérida, aunque los momios no están a su favor, pues el secretario de Educación, Víctor Caballero Durán y el diputado Jorge Carlos Ramírez también están en la lista.

Pocas opciones hay para mujeres en los restantes estados, cuando menos como candidatas de partidos con posibilidades de victoria.

En Puebla, la única mujer con posibilidades de ser candidata por un partido algo competitivo fue designada embajadora en Colombia y prefirió irse que buscar la revancha como candidata al gobierno del estado.

La priísta Blanca Alcalá perdió hace dos años como candidata al gobierno estatal por el partido tricolor y decidió aceptar la invitación para sumarse al cuerpo diplomático.

Veracruz, Jalisco, Guanajuato, Morelos y Chiapas, no muestran alguna mujer destacada que pueda competir por PRI, PAN, PRD o Morena, con posibilidades de triunfo.

ADELANTO DE MORENA EN TABASCO

El martes próximo, el Movimiento de Regeneración Nacional presentará a sus prospectos de candidatos a 17 alcaldías, seis diputaciones federales, dos senadurías, 21 diputaciones locales y al gobierno estatal en Tabasco.

Los nombres han comenzado a filtrarse entre los que destacan el ya anunciado abanderado al gobierno estatal, senador con licencia y dirigente estatal de Morena, Adán Augusto López.

Para el ayuntamiento de Centro (Villahermosa) se menciona a Evaristo Hernández, candidato priísta derrotado hace tres años. Mónica Fernández Balboa, ex diputada federal, se presenta como aspirante a Teapa.

Leticia del Carmen Romero y Javier May, son mencionados como aspirantes al Senado y Manuel Rodríguez, ex subsecretario de Gobierno, Laura Ávalos y Rafael Sánchez Cabrales, ex diputado federal, son los nombres más conocidos de los aspirantes a la Cámara de Diputados.

En realidad no hay grandes sorpresas entre los nombres de los posibles postulados, aunque se menciona que habrá sorpresas entre los suplentes. Los morenos como siempre se adelantan sobre su adversario ventilando a sus prospectos.

ramonzurita44@hotmail.com

###

En la Ciudad de México podría darse una competencia entre mujeres, si Claudia Sheinbaum, resulta postulada por Moena, y Alejandra Barrales, por el PRD.