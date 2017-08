México es un país sin liderazgo: Juan Osorio

Reír… Llorar… Sentir…

Gloria CARPIO

El reconocido productor afirma que Televisa está peleada con las personas mezquinas que quieren aprovecharse de ganar un sueldo sin aportar su talento

Afirma que la creatividad es la única herramienta para luchar contra Netflix, y con todas las plataformas digitales

“Las mujeres son mi mayor inspiración, pero he aprendido a vivir con la soledad”

Trabaja en la elaboración de un guión que llevará al cine sobre lo acontecido en “La Castañeda”, primer hospital psiquiátrico en nuestro país, inaugurado en 1900, y que ofrecerá a Canadá

“Espíritu de madre”, su próxima telenovela que producirá a la par con la bioserie de Cantinflas

La entrevista es una de las grandes pasiones de un periodista porque se conoce el lado humano del personaje, por ello, son tan importantes las entrevistas en vivo y a todo color y no limitarse a los enlaces telefónicos, los cuales son muy comodinos y al que recurren las nuevas generaciones, sin darse la oportunidad, tanto el entrevistado como el entrevistador de tener ese contacto donde reina la sensibilidad.

Hace poco esta columna se inició en DIARIOIMAGEN y después de entrevistar a varios personajes, hay que destacar que Juan Osorio es el que abrió de par en par las puertas de su corazón, un hombre humilde que empezó de jalacables y que en el año 2000 vivió una fuerte crisis de adicción a las drogas; sin embargo, aprendió de los fracasos, tanto de la vida como laborales, para hoy ser de los productores más exitosos y continuar haciendo historia en el mundo del espectáculo y dejar huella en la vida.

Para Juan Osorio reinventarse como productor consiste en idear nuevas formas de contar historias, porque la fábrica de sueños requiere tramas para diversificar sus recursos tecnológicos, crear nuevas imágenes y nuevos actores, nuevas caras y actitudes.

Constantemente, Juan Osorio busca estar a la vanguardia, estar abierto a lo que diga la sangre nueva, la sangre joven, que venga a aportar nuevas ideas y nuevas propuestas, porque una realidad es que tenemos enfrente a un público o una audiencia diferente al de hace dos décadas.

El hoy por hoy exitoso productor observa que por ello son una gran competencia las nuevas plataformas como Netflix y las redes sociales y “nosotros tenemos que luchar con las mismas herramientas que ellos y conseguir el talento donde quiera que se encuentre”, señala.

“URGE TALENTO, SANGRE JOVEN, NUEVAS IDEAS Y COMPETIR CON CREATIVIDAD”

– Juan Osorio es de los productores que afirma que Televisa es una empresa que no está peleada con el talento.

“Estoy convencido que Televisa no esta peleada con el talento, pero sí está peleada con la gente mezquina, es decir, está en contra de las personas que quieren aprovecharse de ganar un sueldo sin aportar su talento. Hoy en día nos urge tener talento, sangre joven, necesitamos nuevas ideas, nuevas propuestas, porque estamos hoy en día para un público joven, un público diferente al que era hace 20 años”.

– Como productor, ¿Televisa tiene una gran competencia con las plataformas como Netflix?

“Pero por supuesto, no puedes ignorar lo que es una realidad”.

“ESPÍRITU DE MADRE”, SU PRÓXIMA TELENOVELA

– ¿Y como luchar contra las plataformas y las redes sociales que cada vez captan más audiencia?

“Se tiene que luchar con las mismas herramientas que es creatividad, si una persona tiene un proyecto que va a funcionar cualquier empresa, no solamente Televisa, le abrirá las puertas. Se trata de estar a la vanguardia, crear nuevos actores, nuevas caras. En este momento estoy trabajando con uno de los más prestigiosos escritores de Colombia, ya está en México escribiendo lo que será mi próxima telenovela, que se llamará ‘Espíritu de madre’ es una propuesta diferente a las novelas que hay ahora, hay que arriesgarse y tener recompensa, porque siempre aprendes, si tienes éxito se aprende, pero si fracasas también.

“Quiero recalcar que a DIARIOIMAGEN es al primer medio que le anuncio el nombre de mi próxima telenovela, que es ‘Espíritu de madre’ que es de un colombiano y que es completamente original”.

“ESCRIBIRÉ UN LIBRO QUE SEA COMO TESTIMONIO AL FINAL DE MI CAMINO”

– ¿Juan Osorio producirá a la par su próxima telenovela “Espíritu de madre” con la bioserie de Mario Moreno “Cantinflas”?

“Tengo mucho trabajo y para mí esa es la única manera de vivir, tengo una carrera contra el tiempo, siento que me queda poco tiempo estar vigente, ya que uno no puede pensar que se va a trabajar toda la vida, también hay que disfrutar, sé que va llegar un momento en que prefiera viajar y tengo muchas ganas de ponerme a escribir.

Nada me gustaría más que tener la habilidad de escribir, poder desarrollar mis ideas, plasmarlas en la computadora, así como toda mi experiencia acumulada, por lo que pienso escribir un libro que sea un testimonio que quede al final de mi camino.

Para mí es importante contar cómo fue mi proceso como productor, como ser humano, cómo romper ciertos candados, porque a mí me tocó un parte difícil de Televisa en que no había más productores de telenovela que Ernesto Alonso y Valentín Pimpstein. Todo eso me gustaría contarlo y en esa parte hay que darse un tiempo, yo le calculo que estoy en una edad en que aún puedo competir con dignidad”.

– Actualmente, Juan Osorio trabaja en la elaboración de un guión sobre lo acontecido en “La Castañeda”, primer hospital psiquiátrico en nuestro país inaugurado en 1900.

“Es un proyecto en el que tengo mucha ilusión. Es un guión de época que escribió Javier Robles, el escritor de’Rojo amanecer’, ese guión está en mi poder, lo pagué y lo voy a ofrecer a Canadá para hacer una película y yo quiero ser el director de la segunda unidad. Es un sueño que tengo y que en poco tiempo haré realidad”.

“ACTUALMENTE VIVO EL AMOR EN SU MOMENTO MÁS SELECTIVO”

– ¿Juan Osorio cree en el amor?

“Por supuesto que creo en el amor, en la relación de pareja, en el amor a tu trabajo, a ti mismo, a las personas, porque a veces tienes grandes amigos y amigas. Creo en el amor, pero con su espacio. El amor se vive y disfruta en distintas décadas, como decía mi abuela a los 20 años se vive el amor ‘con la inquietud del brinco del chivo’, todo te gusta, todo lo quieres, todo lo ves hermoso, increíble, esa experiencia no la puedes dejar de vivir. Pero también con la edad como la que estoy yo con medio siglo de vida, vivo el amor en su momento más selectivo, tengo cuidado que mi pareja tenga su espacio y yo el mío. En todo soy muy meticuloso, me gusta dejar mis lentes ahí y que no me los muevan, ahí me gusta encontrarlos, por eso me gusta que se respete mi espacio.

“Ayer vi a Zuria Vega con su bebé y me encantó verlos, pero si me preguntan si a mí me gustaría tener un bebé en este medio siglo de mi vida, confieso que no me gustaría tener un hijo más. Es difícil pensar a mi edad en una familia, a mí no me tocó vivir eso. Yo voy en este momento a preparar mi etapa de calma y de disfrutar tantos años de trabajo. Estoy apoyando a mi hija en un proyecto de echar a andar una empresa, tengo ganas de dar pláticas, convivir con nuevas generaciones, entenderlos, me gusta el conocimiento político de nuestro país para que no nos sorprendan, conocer tus derechos como ciudadano, no me gustan las injusticias, me molesta que al pueblo lo manipulen, no me gusta, me da impotencia, no estoy metido en la política, de modo que quiero trabajar desde mi trinchera, hay que hacer cosas que ayuden a tomar conciencia de la gente, ayudar a que tengan motivación de lectura y eso el día de mañana les hará reaccionar diferente frente a una manipulación”.

“TENEMOS UN PAÍS SIN LIDERAZGO”

– Desde tu trinchera, ¿qué le exigirías al próximo presidente de México?

“Lo que más me preocupa es que cada vez le resten más recursos a la Secretaría de Cultura, cada día se tienen que buscar recursos para alfabetizar, darle la oportunidad a la gente que tenga para comer, para poder estudiar, si la gente no tienen para comer, pues no puede estudiar, con hambre no entran las letras. Me gustaría mucho poderme morir y alcanzar a ver que tenemos un pueblo con educación, cultura, conciencia, quizá eso nos ayudaría a salir de la pobreza y tendríamos más conocimiento de elegir a nuestros líderes, hoy en día estamos en un país sin liderazgo, no hay armonía ni respeto a la emblemática vestimenta presidencial. Afortunadamente aún existe el respeto por las instituciones, como el Ejército, eso nos ayuda a mantener una cordialidad en el país.

“Le tengo fe a México que tiene una riqueza extraordinaria y debemos permitir que nuestros niños sepan leer, escribir. ¿Por qué no encontrar más Vasconcelos?, no es justo que en esta época no haya este tipo de genios, para ayudar a cultivar a nuestro pueblo. Hay unos jóvenes de la UNAM que acaban de inventar una propuesta para la gente que tiene Alzheimer, problemas diabéticos, se está hallando una forma de frenar las enfermedades devastadoras, eso me ilusiona. Aunque también las noticias de que un taxista quiere violar a una estudiante duele mucho porque todos estamos en riesgo, ante la ola de delincuencia.

Desgraciadamente en México no hay cultura, las cárceles están sobrepobladas, las colonias están marginadas, no hay seguridad ni servicios; los políticos que se han enriquecido estúpidamente a costas del pueblo, esos roban y no son acusados porque los asesoran para robar, es terrible.

“HAY TRES COSAS QUE NO ME GUSTAN, LA VIOLENCIA, LA DROGA Y LA FALTA DE RESPETO A LAS INSTITUCIONES Y

A LA RELIGIÓN”

– Cabe destacar nuevamente que a Juan Osorio le gusta que sus producciones sean ejemplo de unión familiar.

“Soy un hombre idealista por eso en mis novelas siempre existe la integración familiar, esa forma aspiracional. Hay tres cosas que no me gustan: la violencia, la droga y la falta de respeto a las instituciones y a la religión. Cada ser humano es libre de elegir, creer y sentir”.

-¿En qué se inspira Juan Osorio en la vida?

“Las mujeres, honestamente a mí me inspira una mujer. Yo tengo una novela y busco una mujer, que es mi inspiración, me gusta seducirla, ni modo, tampoco soy un santo, es necesario, las mujeres son maravillosas”.

-¿Las mujeres son la debilidad de Juan Osorio?

“Sí, a mí una mujer me hace pedazos, porque además no me mido, yo a una mujer le entrego todo, la transformo, me gusta seducirla, tenerla como una reina, siempre pendiente de ella, si le tengo que poner los zapatos se los pongo. Me gusta platicar, consentir a mi pareja, pero también me gusta que a mí me atiendan así, es bonito.

He aprendido a vivir con mi soledad, con la cual platico y pueden pensar que estoy loco, pero cuando termino mis actividades, regreso a casa y platico con mi soledad, es mi gran compañía, es fiel a mí, porque a veces estoy con todo, la producción, gente entrevistas y la soledad no se pone celosa, regreso con ella y me dice ‘Bienvenido mi rey’, aquí está tu realidad. De repente voy, corto un limón del árbol, lo acarició, lo disfruto y lo valoro, su proceso, como se convirtió en limón en el árbol, para ahora ponerle chilito y me lo voy a disfrutar, esa es mi soledad, el Juan Osorio fuera de las telenovelas y compromisos”.

“LAS MUJERES SON LA INSPIRACIÓN DEL HOMBRE”

– Naciste un 24 de junio, tu signo zodiacal es Cáncer.

“Soy completamente cáncer, soy muy de la casa y muy enamorado. Te contaré una anécdota de lo enamorado que soy. Fui a hacer una visita de trabajo a Corea, pero más que de trabajo fui por ver a las coreanas, me llamó mucho la atención que lo primero que buscan es ver cómo se operan, me fui a la calle donde están los cirujanos y observé como llegaban en sus coches, entraban a los consultorios. Qué maravilla, es cierto, una de las cosas que me fascina es ir de vacaciones y lo que pienso es ¿Qué tipo de mujer quiero conocer?, claro, tienes que ir a observar, verlas, conocerlas, no digo que voy a andar con ellas, pero son la inspiración del hombre.

“Si nos vamos a la historia, José Luis Cuevas, que en paz descanse, amaba a las mujeres, fueron su perdición, era un hombre muy afortunado, tuve la suerte de conocerlo.

“Diego Rivera amaba a las mujeres, un infiel condenado, si te vas con escritores también, si tuvieras oportunidad de entrevistar a un Mario Vargas Llosa te va a seducir, porque la manera en cómo habla, se te cae la baba, este hombre lo que me pida aunque sea una sola vez.

No hay que limitarse, tú crees que si una Madonna me seduce, obviamente no me voy a negar”.

– ¿Cómo va la puesta en escena “Aventurera”?

“El musical ‘Aventurera’ está cumpliendo su época, vamos a hacer las fechas que tenemos pendientes en los Estados Unidos de América, así como la de Puerto Vallarta, Jalisco, dos más en la Ciudad de México y ya cerramos ese ciclo”.

– ¿Satisfecho con producir “Aventurera”?

“Sí, estoy contento, todo uno haga debe dar felicidad porque es experiencia, hay que disfrutar todo lo que uno haga aunque a veces se sufra, es como el amor.

– Qué bueno que no has perdido la humildad, cuando uno tiene la fortuna de charlar con personajes, con estrellas, se da cuenta que son las personas más sencillas y que nunca han perdido el piso como Juan Osorio. Gracias de corazón.

Gracias a ti que te tomaste el tiempo, que te interesó que yo forme parte de tu sensibilidad, de tu talento y estar en tu columna Reír… Llorar… Sentir… es un honor.

“Tengo una gran admiración por una periodista mujer y que hace poco tuve el privilegio después de tantos años que me entrevistara para su programa, ella es Tere Vale, es una periodista tan inteligente, culta, bien enfocada a su periodismo como también te lo puedo decir de otros periodistas que se mantienen un nivel, sin gran exhibición, sin tendencias políticas cuando deben los periodistas ser neutrales. Las mujeres hacen dignamente el trabajo del periodismo, que hoy se está desvirtuando mucho. Tuve la oportunidad de conocer a Leopoldo Meraz, Alberto Catani, Mario Riaño. Me gusta mucho la increíble pluma de Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda, Florence Toussaint, Álvaro Cueva, entre otros. Muchas gracias a DIARIOIMAGEN y a todos sus lectores”, concluyó.