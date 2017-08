Desgaste económico familiar por regreso a clases

“Hora 14”

Mauricio Conde Olivares

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes demandó al gobierno federal seguir honrando el acuerdo de estabilidad tributaria y concretar el aumento al salario mínimo prometido para el mes de noviembre a los trabajadores mexicanos.

Precisó que la economía familiar no resiste más aumento de precios a los productos de alto consumo, la escalada inflacionaria de los últimos meses ha venido golpeando dramáticamente los bolsillos y la capacidad de compra de las amas de casa, este entorno evidencia la necesidad de apoyar y fortalecer el poder adquisitivo de la gente.

El poder adquisitivo del ingreso laboral rondó entre los mil 590 a los mil 716 pesos per cápita en el primer trimestre de 2017 acorde a cifras del Coneval, dejando un margen mínimo para la adquisición de bienes de consumo básicos, manteniéndonos en la frontera por debajo del bienestar. Asimismo, la canasta básica aumentó de 2016 a 2017 entre un 2.3 por ciento en zonas rurales y un 3.5 por ciento en zonas urbanas dejando cada vez en mayor desventaja a los más necesitados al obtener un ingreso laboral menor al valor de la canasta básica alimentaria.

Las condiciones precarias en la que vive la mayoría genera un clima de convivencia desesperanzador, de ahí el mal humor de la población. “El único aumento legítimo que desde la perspectiva de ANPEC debe darse es el aumento al salario mínimo”. Estamos a favor de defender los bolsillos de las familias mexicanas, de nuestros clientes. “Hoy por hoy, no es momento de aumentar precios y mucho menos los impuestos”.

Gravar con impuestos especiales a los productos de alto consumo popular resultó ser una excelente maquinaria de recaudación, nada más que ha afectado la economía de los más pobres de este país, porque somos nosotros los consumidores los que terminamos pagando este sobreprecio y cargando con esta sobrecarga fiscal.

Lo recaudado por estos impuestos no han sido utilizados para los fines que justificaron su cobro, simplemente han ido a engordar la hacienda pública para solventar su gasto corriente.

ANPEC refrenda la posición que desde el 2013 ha venido enarbolando ante la opinión pública: # NO! MÁS IMPUESTOS # SÍ! AL ALZA SALARIAL.

Por último, para muestra un botón, indicó ANPEC: todos los padres de familia de este país en estos momentos estamos viviendo una gran presión económica, ya que no nos alcanza para poder ofrecer a nuestros hijos un regreso a clases digno y en las mejores condiciones posibles para su aprendizaje. Quien no vea esto, simplemente, o cierra sus ojos, o no vive en este país. Esto es lo de ahora, pero las familias mexicanas prácticamente a lo largo de todo el año viven con esta presión, tronándose los dedos y encomendándose para poder seguir adelante.

Cabe informar al respecto que el regreso a clases es una de las temporadas más importantes para los padres con hijos en edad escolar. Se trata de una fecha clave para la economía doméstica ya que se debe hacer frente a una inversión que, en función del número de hijos y curso escolar, será más o menos costosa. La planificación de estas compras también es clave para que este desembolso comprometa lo menos posible la economía familiar.

Para conocer la intención de compra de los mexicanos durante este regreso a clases, Ofertia.com.mx, la app y web que asesoró a los consumidores a la hora de preparar y ahorrar en sus compras locales, para ello preparó un estudio realizado entre 2 mil 70 usuarios donde dio a conocer el gasto de los mexicanos durante este periodo.

La encuesta desveló qué en comparación al año pasado, este 2017 los mexicanos aumentaron el gasto de regreso a clases en un 12%, con un desembolso promedio de $3,743.25 pesos, distribuidos de la siguiente forma: $1,706.5 de inscripciones, $533.75 de libros, $432.5 de útiles escolares y $1,070.5 en actividades extra escolares.

Los rubros con mayor gasto….

La mayor inversión en el regreso a clases se encuentró en los rubros de inscripción (46%) y actividades extra escolares (29%), seguido por la compra de libros (14%) y útiles escolares (11%). De acuerdo a la encuesta, los mexicanos con hijos en secundaria y preparatoria fueron los que realizaron un desembolso más grande, gastando en promedio $3,774 pesos y $4,457 pesos respectivamente. Esto confirma que a medida que los niños son más grandes, el coste del regreso a clases aumenta.

Estimación del gasto…

Aunque los mexicanos esperaban que el gasto por hijo en comparación al año anterior aumentara 837 pesos, de acuerdo a la encuesta llevada a cabo en 2016, el gasto de este año fue mayor solo en un 12%, gastando una media de por $446 pesos más por hijo en edad escolar.

¿Dónde compran?

Para adquirir todo lo necesario para este regreso a clases, el 70% de los mexicanos recurrió a una tienda especializada, el 21% lo hace dentro de la misma institución educativa, mientras el 6% buscó opciones de segunda mano y solo el 2% compra por internet.

Mexicanos previsores…

Para hacer frente a los gastos del regreso a clases, el 87% de los mexicanos realizó alguna acción para ahorrar, entre las que se encuentran, la búsqueda en internet y apps como Oferta de las mejores ofertas (50%), planificación de gastos (24%) y fijar un presupuesto (13%).

Para encontrar los precios más competitivos, el 63% de los encuestados los localizó a través de internet, el 22.3% a través de folletos impresos y el 14.7% con los medios masivos¸ pero lo anterior será motivo de posterior análisis en otra entrega de Hora 14.

mauricioconde59@outlook.com