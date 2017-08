Estar vivos arriba de un escenario es una maravilla: Angélica María

A “La Novia de México” le entusiasma compartir el espectáculo con Palito Ortega, a quien tiene más de 30 años de no ver y con quien hizo la película “Somos novios”

Lista para interpretar sus más grandes éxitos este 25, 26 y 27 de agosto en el Auditorio

Asael Grande

Ícono del rock and roll en México, cantante y actriz Angélica María, está más que preparada para compartir una vez más el escenario del Auditorio Nacional para acompañar a grandes intérpretes de la era dorada del rock and roll: César Costa, Enrique Guzmán, Palito Ortega, Los Teen Tops, Los Locos del Ritmo, Los Rockin Devils y Los Hitter’s, en lo que será La Caravana del Rock and Roll.

“Estoy muy contenta porque vamos a estar otra vez juntos, y además con grupos que fueron los mejores de mi época, y con Palito Ortega, que fue muy importante en todos los 60 y 70, fue un hombre que, canción que hacía, era un éxito, y todos las cantábamos, las gritábamos, y bailábamos con sus canciones, pegajosas y buenas, siempre alegre, con un mensaje positivo, padrísimo Palito Ortega, y trabajar con él sensacional, hice con él y Armando Manzanero la película ‘Somos novios’, y ahí conocí al gran ser humano que es, y tengo treinta y tantos años sin verlo, así que estoy muy feliz de que por fin lo voy a ver, voy a poderlo saludar, darle un abrazote, y decirle cuánto lo admiro, y cuánto lo he extrañado”, dijo “La Novia de México” a DIARIO IMAGEN.

Respecto a qué podrá escuchar el público que se dé cita este 25, 26 y 27 de agosto en La Caravana del Rock Roll, Angélica María agregó que “son muchos éxitos de la época dorada del rock and roll, en La Caravana del Rock and Roll deben sonar los éxitos de los 60, el rock de esa época es algo que nunca va a morir, es el principio de lo que ahora es grandioso con la tecnología, es básicamente lo mismo, el rock and roll siempre es rock and roll y ahora está superadísimo con la tecnología sensacional que existe, y a la gente siempre le gusta, a mis nietos les gusta”.

Considerada un ícono de ese tiempo, como la “Novia de la Juventud” y posteriormente la “Novia de México”, formando con Enrique Guzmán, de quien fue novia, César Costa y Alberto Vázquez, los cuatro ídolos de esos años, Angélica María recuerda esos años con gran nostalgia: “he hecho cine, televisión, teatro, giras, discos, he hecho todo lo que se pueda hacer en una carrera, y bendito sea Dios, tuve la oportunidad de hacer mucho de cada de estas cosas, y lo que me gusta más ha sido el teatro, y el cine, los discos buenos, me sigue gustando lo bueno, ahora y siempre he escuchado todo tipo de música, oigo música popular, música clásica y oigo rancheras, amo la música”.

En 2015, Angélica María lanzó junto su hija Angélica Vale el disco “Dinastía” en homenaje a 65 años de carrera artística de la “Novia de México”, un disco que incluye todos los éxitos de Angélica María: “haré el show junto a mí hija, espero que el año que entra, y hay muchos planes, muchos planes buenos, ahora en La Caravana del Rock and Roll vamos a darlo todo, vamos a estar juntos, unidos, público y artistas, una vez más, porque el rock and roll nos une, y ha unido al mundo entero, y lo sigue haciendo, y ahí vamos a estar todos juntos para divertirlos, para que pasen una noche maravillosa, al igual que nosotros, gozando la música que nos gusta, gozando el estar juntos, quiero mucho a mis compañeros, los respeto, los amo, me encanta estar con ellos, el que estemos vivos todavía arriba en un escenario, es una maravilla”, concluyó.