Rubí vive su sueño de XV años con “No quiero nada”

La adolescente que se hizo viral por un video de invitación a su fiesta de cumpleaños de parte de sus padres, ahora se lanza como cantante

Arturo Arellano

Rubí Ibarra, la niña que se hizo viral gracias a un video compartido por sus padres en Internet, donde de una manera muy peculiar invitaron a “todo mundo” a su fiesta de XV años, lo que estos padres no sabían era el poder de las redes sociales, por lo que tanto ellos como su hija cumpleañera fueron presa fácil de memes, videos, chistes y hasta eventos organizados a su alrededor para poder asistir a dicha celebración. Ahora, Rubí, que primero sufrió bastante la ola de burlas, entiende que todo esto más que otra cosa, es una gran oportunidad mediática, así que aprovecha para cumplir su sueño de ser cantante y lanza su primer sencillo titulado “”No quiero nada”, autoría de Yahn Rivera, otro joven y prometedor talento.

Contrario a lo que se podía pensar por los gustos de la misma Rubí, ella no se lanza en el género de banda, sino en la música urbana, que también hay que decirlo, a pesar de ser producto de una tendencia viral en internet por el fenómeno meme, la niña no lo hace mal y en entrevista con DIARIOIMAGEN, acompañada de su ahora compositor y amigo Yhan Rivera, hablaron al respecto: “creo que es una fortuna de tener a mi familia conmigo, hay muchas otras niñas que quieren cumplir este tipo de sueños y sus familias no las apoyan, conmigo ha sido diferente desde el principio, desde que el video de mis XV años se volvió tan viral, nunca me dejaron”.

Reconoce que “al principio si fue difícil, porque la gente se burlaba de nosotros, a nadie le gusta que se burlen de su familia y sí lloré mucho, no podía entender por qué la gente se burlaba de una buena intención de mis padres invitando a la gente de mi pueblo a la fiesta, eso es una tradición allá con las niñas que van a cumplir XV años, se les invita a todos. Todas las niñas y sus familias hacen videos, no sé por qué me pasó esto a mí. Creo que a la gente a veces se le olvida que soy una niña de 15 años”, lo mismo se dice “consciente de que con este sencillo mucha gente me va a odiar, lo sé, pensarán que no merezco estar aquí, que no sé cantar, pero me gusta y he trabajado mucho en ello, me estoy preparando en canto y baile”.

De su decisión de cantar reggaetón y no banda, explica que “sí me gusta mucho la banda, pero para escucharla, no para cantar, por eso decidí que fuera urbano. Conocí a Yhan en los premios MTV, nos llevamos muy bien y le conté el tipo de canción que quería para lanzar mi primer sencillo, él me ayudó, compuso el tema, los arreglos, me ha enseñado mucho, él es el gran talento”, comenta, a lo que el joven Yhan Rivera añadió: “le veo un gran futuro, porque aunque mucha gente no lo crea, tiene talento, sabe cantar, bailar y se sigue preparando”.

En el tema del sencillo explicó que “se trabajó muy rápido, en tres días ya teníamos el tema compuesto, luego en esa misma semana lo grabamos y mandamos a Venezuela, donde se masterizó, fue un trabajo en conjunto, el resultado fue increíble y la recepción en redes sociales ha sido muy buena, la gente nos apoya, siguen algunas críticas como dije antes, pero ya estoy acostumbrada a que la gente me critique, pero si me pongo a hacer caso no termino, así que mejor les doy las gracias, porque eso todavía me impulsa más”.

Concluye: “me veo siendo alguien grande, llenando escenarios, pero sé que eso lleva esfuerzo, dedicación y pasión, además trato de rodearme de la gente correcta. A veces me siento frágil, pero en el escenario soy otra”.

El sencillo “No quiero nada”, de Rubí, ya está disponible en plataformas digitales, lo mismo el sencillo de Yhan Rivera, “Dímelo” en su proyecto personal.