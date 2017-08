“Padre a toda madre” divierte con mensaje

La telenovela protagonizada por Maite Perroni y Sebastián Rulli abordará el tema de la familia y la igualdad de género

Arturo Arellano

Con un reto importante en la nueva era de la Tv, Televisa comienza a apostar por las telenovelas originales, dejando de lado los refritos y no sólo eso, sino abordando temas diferentes a los que acostumbra, en este caso “Un padre a toda madre”, será un melodrama bañado de comedia, protagonizado por la bella Maite Perroni y Sebastián Rulli, que tienen la difícil tarea de interpretar a una pareja de características no comunes, ella independiente, sin interés por casarse o tener hijos, enfocada en su trabajo y su futuro, pero él, padre soltero y con un futuro incierto.

El claquetazo de arranque de grabaciones se llevó a cabo en un restaurante del sur de la ciudad, donde se dieron cita el productor Lalo Meza y parte de su elenco, entre ellos por supuesto Maite Perroni y Sebastián Rulli. En entrevista con DIARIO IMAGEN, el galán del melodrama platicó: “es una historia original con el punto de vista de la familia moderna, se trata de valorar el trabajo de la mujer y llegar a una equidad de género. No creo identificarme con mi personaje a mi forma de ser, pero es lo divertido, interpretar a alguien completamente ajeno, en lo que sí me identifico es en la forma de como empieza a sentir algo por alguien externo a su entorno y forma de ser, que le da un plus importante en su vida, ser responsable y tener que ser un ejemplo para alguien, en este caso su hija pequeña”.

Añade que “la telenovela tiene comedia, no es algo chistoso, pero sí es un melodrama con situaciones que causan gracia, los personajes no quieren hacer reír, pero sus reacciones llevarán a la risa”. Siendo que a la par de este proyecto, también se realiza uno similar en TV Azteca de nombre “Papis muy padres”, el actor dijo que “las comparaciones son inevitables, pero en este caso tenemos una historia diferente, original, no somos un refrito, entonces supongo que son historias independientes, yo me siento orgulloso de estar en este proyecto con Televisa que fue tan criticado por hacer refritos y ahora estamos innovando”.

Como padre en la vida real, Rulli asegura: “siempre doy todo lo mejor, amo profundamente a mi hijo y cualquier padre o madre puede entender ese amor. Como padre divorciado me ha tocado hacer cosas sólo con él y es entonces que se valora mucho el trabajo de la mujer, porque hay veces que hay que hacer de papá y mamá. Eso queremos que la gente vea en la telenovela, la relación de papá y mamá es muy importante, el respeto, la educación y ser un buen ejemplo”.

En tanto, Maite enfatizó en que “socialmente las cosas cambian, la situación económica no es tan favorable, ante eso debemos crecer y apoyarnos como sociedad, perder los tabúes, miedos y por ejemplo si de pronto en casa la mujer es la que puede proveer y el hombre quedarse en casa o viceversa, no tiene nada de malo, lo importante es hacer equipo, esa es la familia, así se logran los beneficios, no quedarnos con lo que se ha impuesto socialmente por mucho tiempo. La telenovela nos ofrece un caso así, yendo contra esas reglas que generan juicios, un hombre merece el mismo respeto que una mujer”. El interés de la actriz es según sus palabras “hacer que la gente note la importancia de las mamás, de las mujeres en general, porque las mamás son muy importantes en nuestra educación, desarrollo y proceso, pero también los papás”. “Un padre a toda madre” es un texto original de Pedro Armando Rodríguez, en colaboración de Alejandra Romero y Humberto Robles y ya ha arrancado sus grabaciones para llegar a las pantallas mexicanas en este segundo semestre del año.