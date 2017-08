Joven guerrerense dona sus órganos para trasplante

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Colágeno hidrolizado para quienes practican deporte

300 mil pacientes con insuficiencia renal crónica

Un joven de 21 años de edad, padre de familia y originario de la región de La Montaña, una de las zonas más pobres del país, salvó la vida a cuatro personas y mejoró la de dos más al donar sus órganos, en Guerrero, donde se procuró el corazón, el hígado, los riñones y las córneas. Un equipo multidisciplinario de especialistas del Hospital General Regional No. 1 “Vicente Guerrero”, del Centro Médico Nacional “La Raza”, del IMSS, y del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” de la Secretaría de Salud, llevaron a cabo la exitosa intervención quirúrgica. Para la factibilidad de donación fue necesaria la participación de más de 20 especialistas de HGR No. 1, de las áreas de urgencias, cardiología, terapia intensiva, quirófano, anestesiología y banco de sangre, así como el apoyo del personal de higiene y limpieza, de transporte, etc. El joven fue diagnosticado con traumatismo craneoencefálico, derivado de un accidente automovilístico el jueves 17 de agosto, indicó el coordinador de Donación de Órganos y Tejidos con fines de Trasplante de HGR No. 1, Anwar Hernández Paz y Puente. Los órganos donados fueron distribuidos así: el hígado al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición; riñones y córneas al Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI y al Hospital de la “La Raza”, fue trasladado el corazón. Los órganos fueron transportados vía aérea. El delegado del IMSS en Guerrero, doctor Reyes Betancourt, quien estuvo presente en la intervención quirúrgica, agradeció a la familia del donador derechohabiente, quienes de forma inmediata accedieron a la donación de un total de seis órganos. También agradeció la colaboración de la PGR y de la Armada de México por otorgar las facilidades para el traslado de los especialistas y de los órganos

En los últimos 10 años, la práctica de ejercicio se ha incrementado entre los mexicanos; sin embargo, debido a la intensidad con la que se practiquen algunos deportes se podrían presentar lesiones articulares por diversos factores, como la pérdida de fibras de colágeno. Un estudio realizado en el Departamento de Nutrición en el Deporte para Atletas en los Estados Unidos, demostró que la ingesta de colágeno hidrolizado como parte de la alimentación de quienes practican deporte, reduce el dolor e incrementa la fuerza en las articulaciones, y en el 78% de los atletas, eliminó la dependencia de analgésicos para el control del dolor. Ante este panorama, Expanscience, laboratorio farmacéutico y dermo-cosmético francés, lanza al mercado mexicano una nueva alternativa hecha a base de colágeno hidrolizado, L carnitina y vitamina C que aumenta la fuerza en articulaciones, y mejora el rendimiento. El nuevo producto es un suplemento alimenticio que ayuda a reducir el dolor articular, a quemar grasa y tener un buen rendimiento en el ejercicio. Uno de sus componentes es la L- carnitina, un nutriente que produce una mayor utilización de las grasas como fuente de energía frente a los azúcares, lo que provoca una pérdida de masa grasa, reduce la fatiga muscular y el tiempo de recuperación después del ejercicio.

Más de 300 mil mexicanos padecen insuficiencia renal crónica por lo requieren de ser sometidos a hemodiálisis para suplir la función de los riñones pero ello aumenta el riesgo de padecer hepatitis C, de acuerdo con el doctor Nahum Méndez-Sánchez gastroenterólogo y hepatólogo. Los factores de riesgo asociados con el virus de la hepatitis C en pacientes con hemodiálisis son la duración del tratamiento entre más tiempo, mayor es el riesgo. Se ha encontrado que el VHC reduce la supervivencia del trasplante renal así como la del injerto y constituye la cuarta causa de muerte, pero hay remedio. La Asociación Europea para el Estudio del Hígado y el Comité Europeo de Medicamentos para el Uso Humano recomiendan el tratamiento de la farmacéutica AbbVie para combatir el virus de la hepatitis C (Viekira Pak) que combina 3 antivirales de acción directa para combatirlo. El medicamento es oral y puede utilizarse en los diferentes estados de la enfermedad renal ya sea leve moderada o severa y actúa en un lapso de 12 a 24 semanas y ofrece altas tasas de curación de acuerdo con estudios realizados a cientos de pacientes en 12 países, incluido México. El fármaco ya está disponible en el IMSS, el ISSSTE y el Seguro Popular de acuerdo con el doctor José Luis Cañadas director médico para Abbvie México.

