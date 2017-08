Además, alerta de seguridad

A la revisión salarial que demanda Canadá y EU a México, se suma la advertencia del Departamento de Estado estadunidense a sus connacionales para no viajar a destinos turísticos -aun cuando pueden hacerlo bajo su propio riesgo- de seis entidades del país, lo que constituye una notable merma en los ingresos de los prestadores turísticos de Veracruz, Chiapas, Colima, Baja California Sur, Guerrero y Querétaro.

Han sido generosos los gringos al no incluir a otras entidades del país que están sumidos también en la violencia, quizá más grave, pero que por no contar con atractivos destinos de playa no están en la lista negra, pero podría anotarse al Estado de México, Michoacán, Puebla, Tamaulipas, entre otros, donde los hechos de violencia van al alza, sobre todo contra las mujeres -como el Edomex- o los asaltos en las carreteras, en el caso de Puebla.

Si algo piden los inversionistas para generar empleos e ingresos y hacer competitivos a los países, es precisamente garantía en la aplicación de la ley, del estado de Derecho, de seguridad para la población, en un ambiente de paz y tranquilidad; es obvio que el país en su conjunto no ofrece tales garantías, y aun cuando se diga que otros a nivel mundial tienen cifras similares o más en cuanto a acciones delictivas, no es lo mismo cuando se trata de un país en desarrollo como el nuestro.

A este panorama nada halagador en plena negociación del TLC, deberá agregarse lo que venga el año electoral del 2018; los partidos se encuentran en la disputa por las candidaturas y las canonjías que representa ser postulado a un cargo de elección popular; cuando menos se les garantiza el pago de un recorrido del país, incluida comitiva y seguridad, además de promoción personal, que no les da cualquier empresa a cualquier ciudadano; pese a todo, veremos cómo se presentan las cosas…

El presidente Donald Trump llegó ayer a Arizona en una visita fronteriza donde ratificará su oferta de campaña de combatir la inmigración ilegal; estará en Yuma, que es centro de operaciones de la Patrulla Fronteriza, donde inspeccionará el equipo de la Border Patrol, incluyendo el dron y otros aparatos aéreos y por la noche participará en un mitin en Phoenix, cuyo alcalde, Greg Stanton, había pedido al republicano que aplazara dicho evento, pues se teme que se torne muy tenso, luego de los hechos ocurridos en Virginia…La Asociación de la Industria Aeroespacial de Canadá y Deloitte Canadá, en un análisis titulado Global Aerospace Market Outlook and Forecast, la industria aeroespacial alcanzaría en el segmento de la aviación civil ingresos por 263 mil millones de dólares en el año 2020, indicador que en 2009 fue de 175 mil millones de dólares. Mientras tanto, el segmento de la aviación militar que registró los 203 mil millones de dólares de ingresos en 2009, llegará al 2020 con 253 mil millones de dólares…El alcalde de Santos Reyes Nopala, Oaxaca, Bulmaro Sánchez Vásquez, informó que continúa la rehabilitación de caminos rurales, en ochenta kilómetros de extensión, con el apoyo de Pemex y Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO), “una vez más de damos mantenimiento a nuestros caminos para que permanezcan en buen estado y puedan conectar a 26 comunidades”, dijo el edil, quien agradeció a las empresa paraestatales la donación de 5 mil litros de diésel para realizar dichas acciones…

