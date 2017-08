El cáncer en niños y adolescentes va en aumento

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Tres de cada 10 diabéticos padecen retinopatía diabética

!Aguas! con el plomo en juguetes y artículos escolares

El cáncer en niños y adolescentes se ha incrementado, de acuerdo con la doctora Farina Arreguín González, jefa del Servicio de Oncología Pediátrica del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE. Se tiene el registro de 5 mil jóvenes de entre 10 a 19 años que padecen algún tipo de cáncer. Los más frecuentes son: leucemias y sarcomas. De ellos, 2 mil tienen el riesgo de morir y esto no debería suceder porque 5 de cada 10 niños según la especialista, se pueden curar si son atendidos a tiempo. En los adolescentes es más difícil de detectar el mal por los cambios físicos que en ese periodo sufren. Hay que estar alertas cuando padece inflamación estomacal crónica o dolor en las rodillas persistente, puede sospecharse tumores de hueso y tumores de partes blandas. Los factores de riesgo, tanto en adultos como en jóvenes son: edad (entre mayor edad, mayor riesgo), alcohol, obesidad, tabaco, radiación solar, alimentos procesados (como la carne seca), estrés. Los cánceres más frecuentes en primer lugar son el de mama en mujeres y de próstata en los varones. Le sigue el cáncer de pulmón, de estómago, de hígado y el colorrectal. Todo esto será tratado en el 35 Congreso Nacional de Oncología, el 4º.Internacional de Oncología y el 2º Simposio Somera-SMeO en Querétaro, del 17 al 21 de octubre de este año. El Dr. Samuel Rivera Rivera, presidente de la Sociedad Mexicana de Oncológía, SMeO señaló que en el congreso participarán más de 150 expertos nacionales y extranjeros, quienes abordarán los temas de mayor interés y los avances en la materia como son las nuevas técnicas de radioterapia, cirugías de mínima invasión, inmunoterapia y enfermería oncológica. Además, participan miembros de la sociedad civil quienes llevarán a cabo el 2o Congreso de la Sociedad Civil en Cáncer. Para este congreso se espera la asistencia de más 1500 especialistas en oncología, profesionales de la salud y miembros de la sociedad civil.

Se calcula que 11.5 millones de mexicanos viven con diabetes. De ellos, tres de cada 10 padecen retinopatía diabética que provoca ceguera. Ocurre cuando se dañan los pequeños vasos sanguíneos de la retina, que es el tejido sensible a la luz, situado en la parte posterior del ojo Este padecimiento es silencioso, no es advertido porque al principio no duele. No tiene cura, pero si es controlable si se detecta a tiempo. En etapas avanzadas puede provocar edema macular y ceguera. El mejor tratamiento es la prevención, un estricto control de la azúcar en la sangre. Para ayudar a detectar y tratar a tiempo este mal, se ha creado la Asociación Mexicana de Retinopatía Diabética A.C., el principal impulsor de esta asociación el doctor Abel Ramírez señala que a través de la campaña Cineminuto por la Retinopatía diablética que se exhibirá en todo el país, se busca sensibilizar a médicos, autoridades, pacientes y familiares sobre este padecimiento.

La Organización Mundial para la Salud define al plomo como un metal tóxico presente de forma natural en la corteza terrestre y que los niños de corta edad, son especialmente vulnerables a los efectos tóxicos del plomo, que puede tener consecuencias graves y permanentes en su salud, afectando en particular al desarrollo del cerebro y del sistema nervioso. El plomo también causa daños duraderos en los adultos, por ejemplo, aumentando el riesgo de hipertensión arterial y de lesiones renales. En las embarazadas, la exposición a concentraciones elevadas de plomo puede ser causa de aborto natural, muerte fetal, parto prematuro y bajo peso al nacer, y provocar malformaciones leves en el feto. Lillian Peregrina, directora de Consumer & Retail de SGS México, menciona que en México se emitió la norma NOM-252-SSA1-2011, la cual entró en vigor en mayo del 2012 para proteger a los niños mexicanos de altas concentraciones de elementos dañinos como plomo y metales pesados, que pueden estar presentes en las pinturas y tintas ocupadas en recubrimiento de superficies de juguetes y artículos escolares. Esta norma indica la cantidad máxima en que dichos elementos tóxicos pueden estar presentes.“La norma denuncia el riesgo de exposición a los metales pesados es mayor en los niños menores de tres años, debido a que en esta etapa de descubrimiento se llevan a la boca objetos no comestibles. Al chupar, lamer o tragar objetos recubiertos con pinturas que contienen elementos metálicos, éstos entran al organismo vía el tracto digestivo y puede ser fatal.

