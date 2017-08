¿Guerra en el Senado?

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Bajo el argumento de que existe un embate del “PRI-gobierno” en su contra, el presidente del PAN, el queretano Ricardo Anaya, lanzó ayer a sus 38 senadores blanquiazules a la guerra.

Y es que Anaya ha aprovechado un reportaje de El Universal que supuestamente exhibe un aumento inexplicable de la riqueza de su suegro y cuñados, para realizar un recorrido por noticieros de radio y TV y encabezar conferencias de prensa y atraer los reflectores mediáticos asumiéndose víctima de un complot desde la cúpula del gobierno de Enrique Peña Nieto.

¿El supuesto motivo de tal ataque desde Los Pinos? Su oposición a que la bancada del PRI en el Senado designe al Procurador General de la República, Raúl Cervantes, como primer Fiscal General de la Nación.

Lo que no dice Anaya es que la bancada del PRI (con sus 55 legisladores), no es mayoría en el Senado frente a la oposición de PAN, PT-Morena, PRD y MC.

Tampoco dice que para designar al Fiscal General se requiere mayoría calificada, es decir, al menos 86 senadores cosa que está lejos de alcanzar el grupo tricolor.

Luego entonces la posibilidad de imponer a Cervantes como Fiscal General es imposible para el grupo senatorial del PRI y el gobierno de Peña Nieto.

En frío todo indica que Anaya ha aprovechado la publicación de El Universal para meter a sus senadores en la dinámica de la defensa de su líder y así desviar duros cuestionamientos internos.

De entrada Margarita Zavala, su grupo y seguidores y Rafael Moreno Valle y los suyos, así como otros panistas prominentes, le han exigido y reclaman todos los días reiteradamente renunciar a la dirigencia nacional panista y dejar de hacer uso de los spots y recursos de su partido en campañas personales.

No pocos también de su propio partido, lo consideran deshonesto por haber traicionado a Gustavo Madero y por estar gestionando un Frente Opositor con la dirigencia del PRD y otros, pero con la intención de ser él el candidato de esa alianza de fuerzas y partidos.

Total respaldo

Como sea, ante al discurso de Anaya, los senadores blanquiazules comandados por el aguascalentense Fernando Herrera, manifestaron ayer su total respaldo al presidente de su partido, y se comprometieron a no dejar pasar a Cervantes a la Fiscalía General de la Nación.

Al expresar su apoyo a Anaya, el senador Herrera Ávila, quien es coordinador de su bancada y presidente de la Junta de Coordinación Política, advirtió que unidos, quienes pretenden doblegarlo, “ni lo van a ablandar ni lo van a distraer, porque hay un grupo parlamentario que cierra filas y que dará la cara” en su favor.

Y advirtió que “al gobierno priísta le debe de quedar claro, que en esta batalla, no hay ni una sola intención de dar un paso hacia atrás en evitar el pase directo del Procurador General de la República a Fiscal General”.

No habrá negociación

Con una posición igualmente dura, casi en forma paralela a la conferencia de Anaya y sus senadores, habló a los medios el coordinador de la bancada del PRI, el senador Emilio Gamboa.

En su caso el motivo fue para advertir que con base en un acuerdo firmado al inicio de la presente Legislatura, a su grupo le corresponde presidir a partir del primero de septiembre hasta el 30 de agosto de 2018 las presidencias de la Mesa Directiva del Senado y de la Junta de Coordinación Política de esta cámara.

“Y en eso no habrá negociación… esas presidencias nos corresponden y las ocuparemos”, advirtió.

La aclaración fue pertinente porque durante los días recientes tanto la coordinadora de la mini bancada del PRD, Dolores Padierna y el coordinador del PAN, Fernando Herrera, han dicho a los medios que se unirán para impedirle al grupo del PRI ocupar los dos cargos.

Alegan Herrera y Padierna que “las condiciones han cambiado” y que sólo le otorgarán al PRI o la Presidencia de la Mesa Directiva o la de la Junta de Coordinación Política, no las dos.

La aclaración de Gamboa frente al posicionamiento de Herrera y Padierna, prefiguran un ambiente de confrontación para el Senado en el inicio del período de sesiones de fin de año en el Congreso.

Un período en el cual coincidirán los trabajos legislativos con el arranque del proceso electoral más importante que haya tenido nunca México para la renovación de 3 mil 200 cargos, entre otros el de Presidente de la República; 500 diputados federales y 128 Senadores; 9 gubernaturas, 16 delegados capitalinos, y la renovación de cientos de alcaldías y congresos locales.

En este período además se deberán aprobar los presupuestos de Ingresos y el de Egresos para 2018, es decir, para el último año de gestión del presidente Enrique Peña Nieto.

Tan sólo la bancada del PRI que dirige Gamboa, tiene como objetivo sacar adelante: la Ley de Seguridad Interior, el nombramiento del tan llevado y traído Fiscal General de la Nación; la Ley de Hidrocarburos, la designación de 32 magistrados de Justicia Administrativa; el nombramiento de 9 magistrados del Tribunal Agrario y la designación del nuevo gobernador del Banco de México.

Gamboa ve 4 precandidatos

Durante su conferencia de ayer en la sala de prensa del Senado, Gamboa dijo ver 4 precandidatos de su partido: el secretario de Hacienda José Antonio Meade; el secretario de Educación Aurelio Nuño; el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y al de Salud, el ex rector de la UNAM, José Narro Robles.

Cualquiera de ellos puede ser el candidato del PRI, afirmó Gamboa. Ellos son quienes “están” en esa posibilidad, agregó.

Gamboa rechazó que haya hecho un “destape” al aceptar a los 4 secretarios, porque hablar de ello es sólo retomar lo que muchos ciudadanos están diciendo en las calles y casas del país.

Dijo que por su parte Enrique de la Madrid y Eruviel Ávila Villegas “están haciendo su esfuerzo” y de su amigo Manlio Fabio Beltrones sólo comentó: “Cené con él ayer”.

Aclaró que en la plenaria de su bancada, el martes y miércoles próximos, no se tratará el tema del candidato presidencial.

De Luis Videgaray recordó que “él ha dicho que no quiere jugar la Presidencia”. “.

Peña Nieto recibe a Riquelme

Como un cubo de hielo en la espalda les cayó a Ricardo Anaya y a Guillermo Anaya el que el Presidente Enrique Peña Nieto recibiera ayer en Los Pinos al gobernador electo de Coahuila, al priísta Miguel Ángel Riquelme.

Furioso, Anaya afirmó que Peña Nieto cometió un grave error al recibir a Riquelme porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aseguró, está a punto de anular la elección de Coahuila.

Como sea Peña Nieto y Riquelme se comprometieron a trabajar juntos por Coahuila y enfrentar unidos los retos de la gobernabilidad en ese estado.

Otro golpe al PAN

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no anuló ayer la elección de Coahuila, pero en cambio le ordenó al INE no darle la vuelta e iniciar una investigación por financiamiento ilegal por 70 millones de pesos en favor del ex candidato del PAN en ese estado, Guillermo Anaya.

El tema se refiere al uso ilegal de 70 millones de pesos a través de tarjetas de Banorte para pagar a 6 mil activistas que organizaron eventos de promoción en favor del panista Guillermo Anaya. El asunto apunta a que Anaya y el PAN serán fuertemente sancionados por ese financiamiento ilegal.

Cambio de dirigentes

El Tribunal Electoral también ordenó al PRD dar curso a la renovación de su dirigencia, cosa que deberá realizar en las siguientes semanas.

Sheinbaum, candidata de AMLO

Como todos habíamos adelantado, Claudia Sheinbaum fue designada anoche candidata de AMLO-MORENA a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Con ello Andrés Manuel López Obrador ataja a Ricardo Monreal, y evita que el zacatecano se construya como el posible candidato de las izquierdas a la Presidencia de la República en 2024.

Lástima Ricardito…

