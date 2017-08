Pasarela de presidenciables con el PVEM

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Con el conocimiento se acrecentan las deudas

Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832, poeta, novelista y pensador alemán.

No debe escaparse la señal que manda el PRI a su aliado tradicional, el Partido Verde Ecologista de México. A su reunión plenaria que concluyó ayer asistieron en pleno los presidenciables y altos funcionarios del gobierno federal. De esa manera se manda una señal clara que no hay divorcio entre las dos corrientes políticas y que aún está abierta la posibilidad de una alianza electoral para el 2018. Incluso, al ir solos a los comicios, sería de gran ayuda para los tricolores, al polarizar el voto, de la misma forma en que se manejó en el Estado de México. Todos los presidenciables del gabinete pasaron frente a diputados y senadores verdes encabezados por Carlos Puente, en el Senado, y Jesús Sesma, en Diputados. Lo que dijeron los funcionarios es menos importante que las señales. Y, ya que hablamos de plenarias y señales, en la Plenaria del PAN, no acudió ningún funcionario y como diría el líder azul de la Cámara alta, Fernando Herrera, “ni los invitamos”. Sólo analizarán varios comentarios de algunos “speakers” y de sus “viejos gurús”. Tienen en su lista de buenos deseos, coincidentalmente con los priistas, es la elección de los fiscales anticorrupción y el general de la República. Al mismo tiempo, quieren sacar la Ley de Seguridad Interior. Sin embargo, a pesar que el PRI y el PAN, quieren caminar en el mismo sendero, quieren tomar decisiones En lo que toca al PRD y Morena, no invitaron tampoco a nadie, del gobierno. Grilla, al fin.

PODEROSOS CABALLEROS: Graco Ramírez, gobernador de Morelos, ahora utiliza como costal para golpeteo al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Mediante afirmaciones, que el titular de SCT dice que son falsas, quiere desviar la atención a la responsabilidad que tiene el político perredista sobre el socavón del Paso Exprés de Morelos, en Cuernavaca.

Todo lo quiere desviar a factores que son claramente distractores. El gobernador s un irresponsable al desviar la atención y quietarse la culpa de la pésima atención de los cuerpos de emergencia que acudieron el día del percance al lugar. Claro, SCT, tiene responsabilidad, como hemos mencionado en este espacio, pero no podemos eximir de responsabilidad al gobierno morelense. *** Crystal Lagoons, la multinacional de innovación en agua y desarrollador del amenity top a nivel mundial, con intereses en México, abrirá una oficina en El Cairo, Egipto. La empresa, cuenta con 13 proyectos firmados y 10 más en proceso, cuyo valor supera a los cinco mil millones de dólares, en El Cairo, la costa norte de África, Ain Sokhna y Hurghada. Uno de los proyectos que se encuentra en desarrollo en conjunto con junto a Maxim Real Estate es Bo Island, en la costa norte.

AL FINAL DE CUENTAS: Fitch Ratings, aumentó la calificación del Municipio de Tuxpan, Veracruz, gobernada por Antonio Aguilar, por el incremento en los ingresos de libre disposición y en la reducción del gasto operacional. Asimismo, contempla la mejora en la posición de liquidez gracias a la depuración de pasivos no bancarios. Durante 2016 y al avance de junio de 2017, el desempeño presupuestal de Tuxpan fue satisfactorio.

(I)RRESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: La fábrica de Grupo Modelo, en Calera, Zacatecas, gasta anualmente 10.1 millones de metros cúbicos de agua potable, cifra equivalente a 7 años de uso doméstico para la población de todo el municipio donde opera. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Agua, 61% del agua utilizada por Grupo Modelo, liderado en México por Mauricio Leyva, se destina al escurrimiento del bagazo de cerveza, lavado de botellas, equipos, pisos y purga de la planta. El título de concesión les permite extraer 16 mil 805 litros por segundo, es decir, anualmente se bombea 6.1 millones de metros cúbicos tan sólo de esta fuente. Sin embargo, no platea invertir en sistemas de recuperación de ese líquido, vital para la supervivencia de los habitantes de Calera. Por cierto, le pidieron al gobernador Alejandro Tello su intervención para solucionar este problema, pero los oye, pero no los escucha.

