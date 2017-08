Panal y PVEM dudan continuar alianza política con el PRI

De poder a poder

Mario Sánchez M.

Ha llegado la hora de las definiciones estratégicas, continúan ligados a las directrices de su aliado político: el PRI; deciden construir su futuro en solitario, o bien consideran nuevas opciones de alianza con otros partidos políticos. Así con esa incógnita es como llegaron a su cita plenaria las fracciones parlamentarias del los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (NA), en el Congreso de la Unión, principalmente para definir los temas de su agenda legislativa para el primer periodo ordinario de sesiones del último año de ejercicio de la LXIII Legislatura.

Para los coordinadores de las bancadas del verde, el senador Carlos Puente y el diputado Jesús Sesma, respectivamente, el paso a seguir rumbo al escenario electoral de 2018 no será nada fácil, pues por un lado, junto con sus aliados del partido tricolor, han alcanzado posiciones inimaginables hace apenas unos años atrás y como partido político hoy tienen la cartera de medio ambiente y recurso naturales, con el secretario Rafael Pacchiano Alamán, en el gobierno federal, y en su vitrina de triunfos electorales pueden presumir la presencia de Manuel Velasco Coello, gobernador del estado de Chiapas. Por otro lado, no se sienten correspondidos por sus aliados en los temas de su agenda legislativa, pues en más de una ocasión les han bajado o pospuesto la discusión de asuntos del verde.

Digamos que con el PRI, los del partido del tucán alcanzaron la palestra soñada por la cual habían luchado desde su origen como partido a fines del siglo pasado, y desde esa posición de acompañamiento a otro ideario político ahora cuentan con posiciones de poder en el Congreso de la Unión, congresos estatales y presidencias municipales de importancia. Incluso, con el apoyo de sus aliados, en la actual legislatura lograron que uno de los suyos alcanzara, por primera vez, el cargo de presidente de la Mesa Directiva en la Cámara alta, con el senador Pablo Escudero, y en la baja son cuarta fuerza política, solo por debajo del PRI, PAN y PRD, pero por encima de Morena, MC, Nueva Alianza y PES.

Aquí, la incógnita que surge entre las filas del PVEM, es si siguen en esa inercia de acceso a cargos políticos o retoman sus luchas originales en favor de la ecología, ya que el haber descuidado esas tareas hoy sus siglas son identificadas más como comparsa del PRI que como un partido de ideario auténtico, el cual antes se identificaba con el rescate y limpieza de barrancas, reforestación de áreas verdes, regeneración de bosques y cuerpos acuáticos; recolección de basura y el cuidado de diversas especies de flora y fauna, así como de la vida silvestre en general.

Por centrar su agenda legislativa en los temas del interés de sus aliados y supeditar sus decisiones a cuestiones político-electorales, los del partido verde dicen que han descuidado los temas de su agenda, pues en más de una ocasión sus mismos aliados les han regateado o condicionado el apoyo y de ahí los titubeos en vísperas del periodo legislativo, pero sobre todo por la jornada electoral que se avecina, porque si no han tenido éxito con algunos temas del poder legislativo dudan que en lo político vayan a tener mejor suerte.

Lo que sea, mientras toman la decisión, los legisladores del PVEM aseguran que seguirán apoyando a la administración del presidente Enrique Peña Nieto y con esa idea se reunieron en esta semana con funcionarios del gabinete federal, con quienes intercambiaron puntos de vista para definir los temas que habrán de impulsar, tanto en el Senado como en la Cámara de diputados, por ejemplo con José Antonio Meade (SHCP), abordaron los paquetes fiscal y presupuestal 2018; con Miguel Ángel Osorio (Segob), seguridad pública; José Antonio Narro (Salud), seguimiento a la aprobación del uso medicinal de cannabis; Aurelio Nuño (SEP), seguimiento del nuevo modelo educativo para la educación obligatoria; Rafael Pacchiano (Semarnat), protección de especies prioritarias, gestión de residuos en la CDMX (basura cero) y programas de la Comisión Metropolitana Ambiental.

En cuanto a Nueva Alianza, considerando que recientemente este partido, junto con el PVEM, dejó constancia de lo que representan sus votos, sin los cuales no habría sido posible el triunfo de Alfredo del Mazo en la elección para la gubernatura del Estado de México, dicen que en el rubro legislativo no hay cambios, que con el partido tricolor seguirán impulsando iniciativas con temas que son del interés general, donde el eje de las mismas seguirá siendo la búsqueda de mejoras y apoyos al sector educativo, y que en los político la decisión de seguir como aliado electoral del PRI la tomarán a fines de año o principios del otro. No obstante esa indecisión, en las filas turquesas el nombre de Gabriel Quadri no es mal visto como para que repita como candidato presidencial, eso dicen.

La plenaria del grupo parlamentario de Nueva Alianza, en la Cámara de Diputados, se desarrolló con la presencia de su dirigente nacional Luis Castro Obregón; el líder del Sindicato Nacional de Trabadores de Educación (SNTE), Juan Díaz de la Torre, así como del coordinador de los diputados de Nueva Alianza, Alfredo Valles.

Ideas, opiniones, sugerencias, diálogo respetuoso, es lo que predominaron en estos encuentros, donde principalmente afloraron temas legislativos, pero en ningún caso se abstrajeron de tocar el asunto que a todos interesa, el presidencial, pero de su alianza con el PRI en la jornada electoral de 2018, nada, la incógnita sigue para el PVEM y Nueva Alianza, siguen deshojando la margarita, me voy.., no me voy…

sigmarios@yahoo.com.mx