Destaca EPN la implementación del Nuevo Modelo Educativo en México

Mensajes con motivo de su Quinto Informe de Gobierno

El presidente Enrique Peña Nieto, señaló que está en marcha el Nuevo Modelo Educativo para niñas y niños aprendan a aprender, porque lo bueno cuenta y queremos que siga contando.

En el video, transmitido en el marco del Quinto Informe de Gobierno, el mandatario federal visita una escuela en Tlaxcala en la que el alumno José Ángel le explica la nueva forma de enseñanza porque ahora, dice: “ya no repetimos y repetimos. A mí me gusta aprender a aprender y no memorizar”.

Además, ahora con las escuelas de tiempo completo los niños realizan muchas actividades, donde además desayunan y comen de forma nutritiva, destaca la profesora que también dialoga con Peña Nieto.

En ese sentido, el presidente de la República sostuvo que éstas “son las escuelas que hemos venido ampliando y creciendo en número. Al principio teníamos seis mil, hoy tenemos 25 mil Escuelas de Tiempo Completo”, por lo que, dijo, continuarán apoyando más planteles de este tipo.

Mientras que un padre de familia también hace referencia a las mejoras en la infraestructura de esa escuela.

Lo que se ha hecho, señala Peña Nieto “es tener escuelas dignas para que los niños vayan con muchas ganas a la escuela”.

Este es tercer video de los 13 mensajes que se transmitirán con motivo de su Quinto Informe de Gobierno y en los que se abordarán temas como agroindustria, turismo, salud, educación, programas sociales, medio ambiente, vivienda, infraestructura y fuerzas armadas.