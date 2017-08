A Julión Álvarez le viene lo peor: Mhoni Vidente

Fue ovacionado en su reaparición en SLP

Con “cash” siguen sus palenques y shows

La vidente Mhoni Vidente afirmó que se avecinan más problemas para el intérprete de ‘Te hubieras ido antes’, Julión Álvarez. “Lo veo muy, pero muy fuerte en cuestiones de problemas”.

Aclaró que la problemática no sería con las autoridades, sí con grupos delictivos, que incluso, podrían dañarlo.

No tanto con el gobierno, sino con la mafia o el narcotráfico que vayan a querer vengarse”, mencionó durante su participación en el programa “Don Cheto” del pasado 23 de agosto.

Las predicciones, incluso, alertaron al cantautor sobre el futuro inmediato: “Veo un atentado muy fuerte… sí le veo que él alcanza a pisar la cárcel”.

Sobre el caso mencionó que le van a estar quitando más en todos lados, “va a salir todavía más gente involucrada, más famosos y… más políticos”.

De acuerdo con Mhoni Vidente lo mejor para Julión es pisar la cárcel, no que vaya a sufrir un atentado, ahí, saliendo de su casa”.

Julión Álvarez, ovacionado en su concierto en SLP

El cantante de música regional da la cara a las adversidades y complace a sus fans en San Luis Potosí con un concierto que registró localidades agotadas el pasado fin de semana.

Álvarez reanudó sus compromisos laborales en el palenque de esa ciudad, la cual desde 10 días antes se agotaron los boletos, quedando demostrado que el amor y cariño de su público es incondicional.

De acuerdo con un comunicado de prensa, al entrar el cantante al redondel los asistentes le demostraron su apoyo con una ovación que duró varios minutos, lo que alegró al intérprete de “Esta noche se me olvida”.

Al terminar la primera canción, el chiapaneco se dirigió a sus seguidores diciendo que a pesar de los problemas se encuentra fuerte y agradecido con el cariño que a cada momento le demuestran todos a quienes gusta de su música y la forma de retribuir ese apoyo y cariño es haciendo lo que él sabe, cantar.

Dijo sentirse “con la misma tranquilidad, con la misma seguridad de lo que yo he sido… del paso a paso que he dado, yo me siento muy bien, me siento contento. Tener la cabeza porque soy un hombre muy desesperado, muy corajudo, entonces, le doy gracias a Dios que me ha dado la cabeza, la paciencia suficiente para poder caminar y dejarme guiar por quien sí sabe del tema”.

Las siguientes presentaciones de Julión Álvarez son el 31 de agosto y 1 de septiembre en el Auditorio Telmex en Guadalajara, así como el 8 del mismo mes en el Poliforo Municipal de Ciudad Camargo, Chihuahua, y 9 septiembre estará en el palenque de Zacatecas.