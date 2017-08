Del Mazo integra su gabinete

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

A punto de concluir todos los trámites burocráticos que siguen a toda votación para un cargo de elección popular, Alfredo del Mazo Maza, ganador de los comicios para gobernador en el Estado de México inició la selección de su gabinete, al que pretende integrar gente con experiencia, jóvenes con futuro político prometedor, mujeres y gente cercana a su entorno.

El tiempo entre la elección y la toma de posesión no es tan largo como en otros estados que como Puebla y Jalisco tienen que aguantar entre siete y ocho meses entre uno y otro trámite, pero la ruta de Del Mazo Maza ha sido sumamente desgastante.

Lo cerrado de la elección, la clara intromisión del gobierno federal en apoyo al candidato del PRI, aunado a la serie de desaguisados ocurridos entre campaña y elección, dejaron un panorama nada halagüeño para el futuro gobernante.

Del Mazo Maza que esperó seis años para convertirse en candidato de su partido, luego de que Eruviel Ávila Villegas le ganara la candidatura, batalló mucho para ganar, ya que la candidata de Morena, Delfina Gómez Álvarez, le disputó voto por voto.

Incluso en sufragios efectivos obtenidos por partido, Morena se situó por encima del PRI, aunque las alianzas del PRI con otros tres partidos le permitieron ser el ganador de los comicios.

Con todo y ello, la elección fue impugnada por Morena, PAN y PRD, partidos que no quedaron conformes con el resultado reflejado en las urnas, aunque no procedieron sus impugnaciones.

El modelo Estado de México podría ser un referente de lo que sucederá en el proceso electoral del año próximo, donde estarán en juego la Presidencia de la República, la conformación del Congreso de la Unión (diputados y senadores), nueve gobiernos estatales y un gran número de alcaldías y diputaciones locales.

Para el 15 de septiembre está prevista la toma de posesión del nuevo gobernante (Alfredo del Mazo Maza), por lo que son menos de 20 días los que tiene para conformar su gabinete y se encuentra a la caza de varios políticos de renombre con los que pretende engrosar su equipo de trabajo.

Claro que del Mazo sabe que la oferta de trabajo es sumamente atractiva, y que de acuerdo a los pronósticos sobre el futuro de su partido en 2018, muchos funcionarios de segundo y tercer nivel podrían ser incorporados al gobierno mexiquense ante lo atractivo que resulta ser la garantía de un empleo de seis años y cercano a la capital del país y la incertidumbre de un futuro incierto en lo federal.

Varios personajes han sido tentados, aunque algunos como Roberto Campa Cifrián, subsecretario en Gobernación, prefiere seguir en el cargo, consciente de que podría ser el próximo secretario de Gobernación, si el actual resulta ser el candidato presidencial del PRI.

Campa tiene una gran ventaja, ya que no es militante del PRI, partido al que renunció en ocasión de ser el primer candidato presidencial de Nueva Alianza, aunque no tendría objeción alguna de ser candidato a algo, si es lo que pretende.

Otro subsecretario que está siendo tentado es el de Agricultura, Ricardo Aguilar Castillo, que se encuentra lejos de la perspectiva de ser el titular de la dependencia y quien es de origen mexiquense y ha desarrollado una amplia carrera en la entidad.

Con Ricardo sucede algo que está al margen de su capacidad y es su distanciamiento de Alejandra del Moral, una pieza clave en el engranaje del macista y quien fungiera como presidenta del CDE del PRI.

Del Moral es de los pocos políticos que cuentan con la seguridad de integrarse al gabinete del Alfredo del Mazo.

David Garay Maldonado, director Jurídico de la secretaría de Desarrollo Social y ex director de Gobierno de la Segob, entre otros muchos cargos, es un abogado prestigiado que se pretende sea el Procurador General de Justicia, lo que no suena descabellado.

Salvador Neme Sastré es otro priísta con experiencia en gobiernos anteriores, que colaboró en las administraciones de Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila Villegas.

Otro futuro miembro del gabinete de Alfredo del Mazo es Enrique Jacob Rocha, ex subsecretario de Economía del gobierno federal, ex alcalde de Naucalpan, ex secretario de Desarrollo Social y otras posiciones en el Estado de México.

Un futuro secretario es el actual subsecretario de Educación en el Estado de México, Juan Millán, cercano a Del Mazo, de quien fue secretario general del ayuntamiento de Huixquilucan que presidió el propio del Mazo.

Otro más es Elías Rescala, quien tomó la alcaldía de Huixquilucan, cuando Del Mazo solicitó licencia y fue propuesto como candidato a diputado federal.

Un personaje cercano al entorno de Roberto Campa es Xihú Guillermo Tenorio, quien podría ser incorporado al gabinete de Alfredo, aunque es senador suplente de Mario Delgado en la actualidad.

Otros dos personajes integrados en lugares claves en lo que será el gabinete del nuevo gobernador del Estado de México son Francisco Sarmiento y Ricky Arango, quienes tuvieron una participación importante en la campaña del hoy gobernador electo.

El que está descartado es Ernesto Nemer, quien prefirió la dirigencia estatal del PRI y una eventual candidatura al Senado de la República.

Candidatos de mentira

El senador del Partido Verde, Carlos Puente y el presidente del Partido Encuentro Social, Hugo Erick Flores, son solamente señuelos en sus pretendidas aspiraciones presidenciales, lo único que hacen es encarecer su amor, para que el PRI negocie con ellos con ofertas más atractivas.

