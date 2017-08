Gil Zuarth y Lozano dan zape a Anaya

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

El ex presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth y el ex presidente de la Comisión de Comunicaciones, el panista Javier Lozano Alarcón, abrieron la semana con un severo llamado a su presidente de partido, a Ricardo Anaya para advertirle que no todos los blanquiazules lo apoyan en su loca declaratoria de guerra al PRI y al gobierno de Enrique Peña Nieto.

Casi de regreso al Senado, Lozano Alarcón advirtió:

“La de Anaya contra el PRI, es una guerra al estilo Trump”.

Y agregó que al privilegiar su agenda personal, Ricardo Anaya está alejando al PAN de la Presidencia de la República.

Miembro prominente de una bancada de aproximadamente 22 senadores panistas afines al ex presidente Felipe Calderón, el poblano le recordó a Anaya que en la cámara alta hay un grupo de blanquiazules que no piensan como él.

Al ir a una declaración “absolutamente unilateral de guerra” al estilo de Donald Trump, dijo, Anaya está cancelando la vía de acuerdos con el PRI, que es el único grupo con el que es posible hacer convenios para avanzar en la agenda legislativa.

Eso “me parece que está muy mal, y nosotros como legisladores, por lo menos un buen grupo de legisladores del PAN, no pensamos de la misma manera”.

Le recordó a Anaya que los pendientes legislativos del PAN son: el Sistema Penal Acusatorio y el Mando Mixto Judicial.

Pero tal parece que son ajenos a esta presidencia del PAN que, por una agenda “personalísima”, hacemos a un lado lo que es de interés del país.

Lozano concluyó al indicarle a Anaya que con este tipo de peleas no se va a llegar a ningún acuerdo en favor de México.

Anaya votó a favor de Cervantes

A su vez el ex presidente del Senado, el chiapaneco Roberto Gil Zuarth advirtió que mientras el PRI asume banderas del PAN y Andrés Manuel López Obrador capitaliza el enojo social, Ricardo Anaya mantiene paralizado a su partido.

Hoy en el PAN no existe estrategia contra los embates políticos mientras abandona a sus votantes para ir a buscar “cachar” los votos de un perredismo en franca caída.

Con Anaya a la cabeza, “el PAN es un partido lleno de grillas y vacío de política”, calificó el ex secretario particular del Presidente Felipe Calderón.

Del frente opositor acordado por Anaya con la senadora Alejandra Barrales, comentó que todo indica que es una fórmula electoral que nace “preñada”.

Viene “cargada” con la candidatura de Anaya a la Presidencia de la República, subrayó.

Sin reglas claras de operación y sin límites definidos, el frente se cocina no sólo en lo oscurito, sino lejos de la participación de los cuadros de PAN y PRD, afirmó.

Mientras esto ocurre, agregó, el PRI hizo su asamblea nacional y puso en juego a los secretarios de Hacienda y de Educación, José Antonio Meade y Aurelio Nuño, para atraer al electorado del PAN que le teme a López Obrador.

El objetivo de Enrique Peña Nieto y el PRI es muy claro: “Representar el futuro frente el pasado que es Andrés Manuel…

“¿Y el PAN?”, pregunta.

Es aquí donde Anaya es expuesto a la duda de un enriquecimiento personal y familiar inexplicable.

“Son filtraciones para debilitar la imagen pública del PAN y su dirigente”, advierte.

¿Qué debe hacer Anaya?, interroga

“Debiera echar a andar una estrategia nacional y no perder más tiempo en indefiniciones. Un partido que no tiene estrategia, no tiene capacidad de respuesta y tampoco capacidad de defensa. Si no es la estrategia correcta, se cambia, pero hay que tenerla”, precisa.

Gil Zuarth rechaza la afirmación de Anaya de que los ataques sean porque se opone a la designación de Raúl Cervantes como Fiscal General de la Nación.

“Hay una suerte de intención política interna de tratar de caer en una polarización. No hay un dilema. No es sí Cervantes o no Cervantes. Lo que importa es el modelo de la fiscalía. El modelo debe ser que la PGR muera con el viejo sistema y que la fiscalía nazca de cero. Pero eso no significa una decisión en la bancada o un albazo”.

El ex presidente del Senado afirma que de nada sirve la autonomía de la nueva fiscalía si el Presidente de la República le quita la policía o le quita el presupuesto o si no cuenta con servicio profesional de carrera.

“De eso se trata esta discusión (reitera), no es de una persona u otra. Si hoy está en votación es porque la pasada legislatura aprobó la primera etapa del pase automático”.

Y resulta que en esa legislatura que aprobó en diciembre de 2014 el “pase automático” de procurador a fiscal, con el voto a favor de 96 panistas, Anaya era uno de esos diputados federales y presidente interino del PAN.

“Si hoy estamos a tiro a gol es porque hay una minuta”, concluye Gil Zuarth.

Bájale a tu ardor

Desde la otra orilla, la del PRI y el gobierno, el vicecoordinador del PRI en la Cámara de Diputados y representante del PRI ante el INE, el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín le pidió a Anaya dejar atrás el “lenguaje beligerante y la violencia verbal” usados durante los días recientes.

“Tenemos la esperanza de que el dirigente panista esté hablando estrictamente en sentido figurado, pues hablar de guerras en estos momentos no abona en nada a un ambiente político que se ha ido crispando; es importante hablar de diálogo y oponerse rotundamente, pero sin caer en un lenguaje beligerante”, indicó.

En este mismo sentido el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, llamó a Anaya a la “serenidad” y a alejarse del nerviosismo.

Y al igual que los senadores Gil Zuarth y Lozano, le recordó que la democracia se construye con diálogo, no con pleitos o amenazas.

“Hay muchos que están muy nerviosos y en ese aspecto, me parece que el presidente del PAN debería calmarse, debería estar más sereno, más tranquilo”, indicó Nuño.

Es Videgaray

En su escalada acusatoria, rodeado de la cúpula de su partido, Ricardo Anaya dio ayer conferencia de prensa para acusar a Luis Videgaray de ser quien, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores lo ataca a través de El Universal.

El dirigente panista basa su denuncia en que sólo la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene las fotos que han sido publicadas en ese diario.

“Son de los pasaportes, información gráfica que sólo la SRE tiene en su poder.

“Los agarramos con las manos en la masa”, dijo, “son idénticas a las de los pasaportes de su esposa, suegro y otras personas de su familia política que, según el diario, se enriquecieron de manera anómala.

“Las fotografías provienen del registro del gobierno, específicamente de la Secretaría de Relaciones Exteriores”, insistió.

Por todo ello analiza hacer una denuncia en instancias internacionales, porque la PGR no le da garantías, subrayó.

“El problema no es con El Universal, el problema es con quien entregó esta información”, dijo.

Y a pesar de lo dicho por Lozano Alarcón y Gil Zuarth, el dirigente panista insistió en que el PAN no aprobará el “pase automático” de Raúl Cervantes a la Fiscalía General de la Nación.

