“No somos nosotros”, dice Osorio Chong a Anaya

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Miguel Ángel Osorio Chong deslindó ayer al gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto de los supuestos ataques mediáticos contra Ricardo Anaya líder nacional del PAN.

“… de ninguna manera el gobierno tiene nada que ver al respecto”.

Y lo exhortó a no acudir a esa excusa para evadirse de dar una explicación pública respecto de lo que se le acusa: un enriquecimiento súbito e inexplicable de su suegro y cuñados.

No se puede evadir una responsabilidad buscando culpables enfrente, le dijo el secretario de Gobernación.

“Yo creo que hay que explicar… dar una explicación a quienes lo están señalando… ese es el camino”.

Por lo demás indicó que para inculpar al gobierno de esos supuestos ataques, Anaya no presenta ninguna prueba, “y nosotros, de frente les decimos: no tenemos absolutamente nada que ver”, insistió.

Y en respuesta a la declaración de guerra dictada por el dirigente nacional panista contra el PRI y el gobierno, Osorio Chong dijo:

“Yo creo que la verdad la guerra debe ser con la búsqueda de acuerdos, la suma de voluntades, para acciones como las que enfrentamos como país, y no una guerra entre partidos o contra el gobierno, creo que eso no le sirve a la sociedad.

No le entramos

En este mismo contexto Enrique Ochoa Reza, líder nacional del PRI, afirmó que como para que haya un pleito se necesitan dos, pues su partido no le entraba a la guerra de Anaya.

“A lo que sí le entramos es a la construcción de acuerdos y de las mejores causas de México”, precisó.

Y al igual que Osorio Chong, exhortó a Anaya a responder las acusaciones sobre el enriquecimiento inexplicable de su familia política.

“No se vale engañar al pueblo y crear cortinas de humo como niños llorones…”, subrayó.

Ochoa como Osorio estuvieron ayer en al Senado y la Cámara de Diputados a conversar con senadores y diputados sobre la agenda legislativa urgente.

Esta agenda se integra con los nombramientos del Fiscal General de la Nación y el Fiscal Anticorrupción; los magistrados de la Sala Regional Especializada y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; la designación del gobernador del Banco de México y la aprobación de la Ley de Seguridad Interior.

Declaración sin desperdicio

Ayer mismo, en una conversación con Leonardo Curzio dentro de Enfoque Noticias, el senador panista Javier Lozano dejó en claro que existe un importante grupo en la bancada de 38 senadores de Acción Nacional, que no apoya la guerra declarada por Ricardo Anaya contra el PRI y el gobierno de Enrique Peña Nieto, y que menos obedecerá la línea dictada por el queretano para votar contra el nombramiento de Raúl Cervantes como Fiscal General de la Nación.

Lozano, quien se reintegra al Senado para desde ahí buscar la candidatura de Acción Nacional a gobernador de Puebla, reveló que Anaya con su guerra antipriísta y anticervantes, está contraviniendo un acuerdo interno asumido con los 12 gobernadores panistas.

Los gobernadores blanquiazules le pidieron además dejar de golpear a Cervantes porque al hacerlo no sólo lo debilita, sino que expone la colaboración y apoyo de Seguridad que el Procurador General de la República le da junto al Ejército y a la Marina, a los gobernadores panistas.

Y el senador termina señalando lo que muchos otros han cuestionado: que Anaya, al ser dirigente de partido y a la vez aspirante presidencial, está a punto de provocar una grave ruptura dentro del PAN que dejará a este partido en el tercer lugar en la contienda de 2018.

Pero vale la pena seguir el ritmo y la entonación con el que dijo todo esto. Por eso reproducimos el texto de su conversación.

“Mira, es necesario avanzar en la agenda legislativa pendiente, que no se ha movido en lo que va del año… hay que sacar adelante lo de Seguridad Interior y Mando Mixto… los ajustes al sistema penal acusatorio, el Fiscal Anticorrupción, los magistrados al Tribunal de Justicia Administrativa, el Fiscal General de la Nación, son muchos temas…

“¡No tienen vergüenza!… no se puede empantanar la marcha del trabajo legislativo; a los diputados y senadores se les paga todos los días estén en período ordinario o en receso, y no puede ser que habiendo dictámenes, iniciativas y sobre todo necesidades, so pretexto de que ‘no nos ponemos de acuerdo’ estemos aguantando toda esta agenda…

“Yo vengo con toda la convicción que ayudar a sacar adelante esto y esto implica no necesariamente acompañar la Línea que nos están dictando desde el partido porque ahora con el pleito que trae Anaya con el PRI y con el gobierno dice: pues estamos en guerra… pues estás tú, compadre, porque nosotros, como legisladores, al menos un grupo de nosotros con lo que estamos es con una agenda legislativa necesaria… y lo que sea pertinente, como es la tradición en el PAN, pues lo votaremos en conciencia a pesar de la línea que nos quieran dar…

“Lo del Fiscal, independientemente del nombre, hay que decir que tiene una formula adelantada, y es que, quien esté como Procurador General de la República, debe pasar a ser el Fiscal y eso está previsto en la Constitución, es un mecanismo ya adoptado, así está…

“Lo que ha dicho el PAN en la Permanente, impulsado por Anaya, es no a Cervantes, ni al pase automático… y pues eso es un prejuicio sobre Raúl Cervantes y contra lo ya establecido en la Constitución. que es el pase automático…

“Nosotros decimos que es una torpeza que nosotros estemos golpeando al Procurador General de la República… El Procurador, como el Ejército y la Marina, han estado trabajando muy bien en los estados gobernados por panistas y no podemos, por un lado estarles pidiendo su colaboración, y por el otro políticamente estarlos golpeando… porque entonces lo debilitamos…

“Ya se lo dijo Miguel Ángel Yunes (a Anaya) el viernes (anterior) en la reunión de gobernadores del PAN con senadores del PAN…. todos los gobernadores coincidieron en la necesidad de avanzar en esta agenda en la necesidad de dictar cuanto antes la Ley de Seguridad Interior…

“Miguel Ángel Yunes fue más allá, le dijo: “dejen de estar jopeando a Raúl Cervantes procurador general de la República, porque sea Raúl Cervantes o Pedro Pérez, el Fiscal tiene que ser una figura fuerte porque tiene el ejercicio de la acción penal federal, porque es el que nos está ayudando a concretar todo este proceso a abatir la impunidad que tanto lastima a este país… pero el cálculo político de Anaya nos está llevando a otro nivel de cosas, por eso verás que hay posiciones de senadores que no compartimos la línea que nos está queriendo marcar la dirigencia nacional…”, subrayó Lozano (Negritas y cursivas de este columnista).

El senador dijo que a él no le consta lo que afirma Anaya, que el gobierno y el PRI sean quienes lo están golpeando.

Y agregó con mordacidad:

“… pero si él está todos los días golpeando al gobierno, pues es natural que le contesten… ¿o qué esperaba?… ¿que nada más fuera de un lado para el otro?”

Por lo demás afirma que Anaya no sólo pelea con los de fuera.

“Lo que él ha provocado al interior del PAN, con esta confusión de ser jugador y árbitro a la vez; para nadie escapa que él quiere ser el candidato a la Presidencia de la República y se vale, pero el que sea Jefe del Partido y a la vez aspirante pues está generando esta tensión ¡hombre!… y entonces tiene problemas adentro y problemas afuera…

“Esto no le ayuda a nadie, y me parece, y no quiero ser ave de mal agüero, que si seguimos por este camino, el PAN va a quedar en tercer lugar en las elecciones del próximo año…

“Anaya se va a llevar al PAN entre las patas; no comparto su declaratoria de guerra, ¿cómo es posible que le declares la guerra al PRI un día después de que los gobernadores del PAN le vinieron a suplicar avanzar en la agenda legislativa?,

¡pues con quién demonios vamos a sacar esa agenda si no es con en el PRI!… “

Es una posición francamente opuesta a lo que esperan los gobernadores de nuestro partido”, concluye.

¿Qué le parece a Usted?

