Soplan vientos de ruptura en Morena

Punto por punto

Augusto Corro

En una encuesta se decidió la candidatura virtual de Claudia Sheinbaum al gobierno de la Ciudad de México por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Esa decisión no satisfizo a uno de los principales morenistas, Ricardo Monreal, ex gobernador de Zacatecas y delegado en Cuauhtémoc, que pensaba tener asegurado el triunfo.

Por muchos meses, se comentó que el político citado, uno de los hombres más cercanos a Andrés Manuel López Obrador, el dueño de Morena, iba en caballo de hacienda.

Pasó el tiempo y aparecieron Claudia Sheinbaum, Martí Batres y hasta Mario Delgado para hacerle sombra a Monreal. Y no sólo lo opacaron, sino que lo derrotaron.

Lo interesante de esa lucha de morenistas era conocer su final. ¿Se disciplinarían los perdedores? Se decía que sí. Era muy importante que los aspirantes reflejaran unidad y solidaridad. ¿En realidad, qué fue lo que ocurrió?

ENFRENTAMIENTO

Se trataba de la primera lucha interna en Morena, un partido de izquierda, que, se suponía, iba a actuar de diferente manera que como ocurre en el Partido de la Revolución Democrática, una genuina olla de grillos.

En Morena, con la encuesta salomónica, no se logró sepultar el divisionismo que existe en cualquier lucha política. Se esperaba una inconformidad menor; pero esto no ocurrió.

El delegado Ricardo Monreal, desde el momento que supo que era el derrotado, mostró su disgusto. Tras varias horas de reflexión planteó rectificar los resultados del sondeo. Dijo que atraviesa los días más difíciles de su vida.

Aclaró que de ninguna manera es una osadía demandar que se corrijan los errores y se enmienden las acciones incorrectas tomadas por la Comisión Política y el Comité de Encuestas de su partido.

Tampoco consideró negativo pedir transparencia y ayudar a disminuir la opacidad y la parcialidad que impera: “Serían acciones que nos beneficiarían a todos, no se trata de algo inmoral (…) sino un asunto de reforzamiento para quienes luchamos por las nuevas formas del quehacer político”.

Recalcó que no sólo se trata de la encuesta, sino de un asunto de transparencia, de equidad electoral, así como de legitimidad política y ética personal.

HABLÓ DE SUS VIRTUDES

El ex gobernador de Zacatecas, ex priísta, ex perredista, señaló que no es un lambiscón, un adulador: “He sido siempre un político serio, un servidor público responsable, con un ejercicio de 40 años, donde no he recibido sanciones por abuso de autoridad”.

Pues sí, Ricardo Monreal podrá hablar de sus virtudes, pero con tanto tiempo en la grilla, es posible que continúe con la práctica deleznable de la traición. La aplicación de la puñalada trapera se da hasta en los mejores partidos. ¿El delegado se la aplicó a López Obrador, dueño de Morena?

No se vislumbra otra razón para que al zacatecano lo bajaran del caballo. ¿Tanto quiso amarrar su triunfo que cometió errores? ¿Sabía que no iba a ser el elegido? ¿Es cierto que coqueteaba con los líderes de otros partidos políticos, como el de Movimiento Ciudadano, para irse con ellos, si le iba mal en Morena?

Tarde o temprano se conocerán las razones y los motivos de la derrota de quien fuera un colaborador muy cercano del tabasqueño López Obrador. Mientras, en Morena, su primera lucha interna se inclina por más de lo mismo que ocurre en el partido del sol azteca, otra de las instituciones políticas de la llamada izquierda mexicana.

Las pugnas internas y el divisionismo galopante tienen al PRD en vías de extinción. ¿Soplan vientos de ruptura en Morena? ¿Usted qué opina del caso Monreal? ¿Metió la daga por la espalda? ¿Algún día se superará el divisionismo en la izquierda mexicana?

CUAUHTÉMOC PARA GOBERNADOR

El ex futbolista, Cuauhtémoc Blanco, presidente municipal de Cuernavaca, le encontró ya el sabor, el gusto a la política y buscará la gubernatura de Morelos.

De entrada, le podemos decir que no tendrá obstáculos serios para llegar al más alto cargo de gobierno en esa entidad.

El político menos avezado puede hacer un mejor papel que el impresentable mandatario estatal perredista, Graco Ramírez, quien tiene al estado sumido en la violencia, impunidad y corrupción.

Vamos por partes. El presidente del Partido Encuentro Socia (PES), Hugo Eric Flores, “destapó” a Cuauhtémoc Blanco como su candidato a gobernador de Morelos para el próximo año.

El futbolista aceptó participar en la contienda y entrarle “todavía más fuerte a los trancazos”. Adelantó que va por Graco Ramirez, es decir que en caso de ganar lo meterá a la cárcel. ¿Se cumplirán los deseos del “Cuau”?

