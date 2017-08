SEP: libertad de expresión

Ángel Soriano

El titular de la SEP, Aurelio Nuño, afirmó que no habrá ninguna sanción en contra del niño que se manifestó en contra de la reforma educativa en la Escuela Primaria “Puebla de Zaragoza”, de Iztacalco, en la ciudad de México.

En este país hay libertad de expresión y precisamente lo que fomenta la reforma educativa, el nuevo modelo educativo,

Nuño recordó que “hace un momento, decía que el subtítulo del nuevo modelo educativo dice educar para la libertad y para la creatividad, y parte fundamental de educar para la libertad es permitir la libertad de expresión; que haya diversas ideas, hay quienes están a favor de la reforma educativa, afortunadamente es la mayoría de la gente; hay quienes están en contra y se respeta, y me parece que mientras sea en un ámbito de respeto en donde podamos debatir, en donde podamos conversar, en donde se puedan exponer argumentos de por qué se está a favor o por qué se está en contra de la reforma, o de cualquier otro tema, es bienvenido”.

Añadió que “eso es lo que queremos, mi punto de vista es que quienes están en contra de la reforma educativa, parte de los que están en contra es porque quieren mantener el control político de los maestros y que no puedan hacer su carrera profesional a partir del mérito “.

Es ya común que los niños increpen al funcionario, y es práctica común también que los ciudadanos estén ya –por los avances tecnológicos en la comunicación-, en franco activismo político. Eso es lo que se desea: una sociedad crítica para terminar con la impunidad y el abuso de poder en México.

TURBULENCIAS

Anaya busca evadirse: Osorio Chong

Luego de asistir en San Lázaro a la IV plenaria del Partido Encuentro Social, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó que en la misma se abordaron temas desde migración hasta la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Policía Estatal, y hay gran preocupación de los legisladores de que se esté politizando un tema que debiera de ya lograrse un acuerdo y poder encontrar una ley que dé responsabilidades claras al uso necesario en algunas entidades cuando son rebasadas las instituciones y se pueda regular la presencia; se requiere ya pasar a una reforma que permita, o fortalecer las mismas con responsabilidades. Es necesario, es urgente. Esas son las cosas que sí importan para el país, son de las cosas que verdaderamente se requiere una atención de quienes tienen una responsabilidad respecto de tener normas que permitan a todas las autoridades actuar en base a las mismas. Y al ser consultado sobre la afirmación del líder del PAN en el sentido de que las acusaciones de enriquecimiento provienen del gobierno, Osorio Chong, dijo que: de ninguna manera el gobierno tiene nada que ver al respecto; lo que se quiere es evadir una responsabilidad o explicar al respecto, buscando culpables enfrente. Yo creo que hay que explicar, hay que dar pues una explicación a quienes lo están señalando, y creo que eso es lo que debe ser el camino. No hay por supuesto más que el señalamiento, no hay ninguna prueba, y nosotros, de frente les decimos: no tenemos absolutamente nada que ver. Respecto a que si hay guerra del PRI o el gobierno contra el PAN, dijo que esto no sirve a la sociedad, lo que debe haber son acuerdos para resolver problemas comunes. Sobre el espionaje de Moreno Valle hacia políticos y funcionarios, incluido él, manifestó que si hay pruebas debe aplicarse la Ley y a él no le preocupa el espionaje pues no hace nada que pueda avergonzarle ni nada fuera de la ley.

