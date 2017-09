Acción, crueldad y fortaleza atraparán al público en “The Preacher”

Este viernes arranca segunda temporada

Las complejidades del hombre y esa continua búsqueda por el bien, se convierte en un tema interesante para el público que gusta de la serie “The Preacher”, considera el actor escocés Graham McTavish, antagonista de esta historia, que este 1 de septiembre arranca.

El intérprete resaltó que para la segunda temporada, el televidente se verá envuelto en temas, donde la acción, la crueldad y la fortaleza de sus personajes atraparán a su público. “Es interesante analizar y comparar a los personajes desde el punto de vista del carácter, pues hemos disparado desde la fortaleza del Jesse (el predicador, interpretado por Dominic Cooper) hasta la vulnerabilidad del personaje del Saint of Killers (el santo de los asesinos), que al final muestra esa conexión y equilibrio del bien y el mal de los personajes”, refirió.

“Cuando leí por primera vez la naturaleza de este personaje, captó mi atención, pues llegar a este punto de crueldad en una caracterización, era algo que no había logrado, mucho menos imaginado cuando participé en proyectos como ‘Outlander’ y ‘El Hobbit’”, agregó.

En ese sentido, el antagonista resaltó que como parte de su preparación se vio en la necesidad de repasar como cuando niño los comics y aseguró que ahora convertido en “el santo de los asesinos”, no imaginó interpretar un papel como éste. Para darle ese toque de realismo, dijo, es necesario inyectarse uno mismo al personaje para así, mezclarlo con la personalidad de la historieta y el actor mismo. “En algunas historias quizá no funcione, pero en esta historia resulta bien esa fusión que, incluso como actores extranjeros visualmente en la televisión, hemos tenido que adaptarnos al estilo americano”.

En ese sentido, el actor aseguró sentirse afortunado, al confesar que nunca había participado en algún personaje similar al que protagoniza en la serie transmitida por Sony Chanel y Crackle, toda vez que afirmara ser un hombre que creció con suspiros y fantasías y, al ocupar este papel, aseguró encontrarse en un punto desafiante en su carrera.

“Existen tantas series de televisión basadas en comics, que hoy en día, que para convertirse en un historia de culto, honestamente, es algo que no sé, quizá sea una moda, pero para llegar a ello tenemos que conseguir la idea mediante una buena interpretación que comienza desde cero en nuestras propias maneras de caracterizarnos, ahí es donde comienzan los retos”.

“Y ahora que me veo caracterizado como vaquero, simplemente es algo asombroso, me miro al espejo y me traslado a una historia que nunca imaginé, pues vengo de un país donde la posibilidad de ser un vaquero es virtualmente cero, pero al mirarme al espejo sé que convertirse en un vaquero es bastante inspirador”.

“El santo de los asesinos”, es el antagonista de “The Preacher”, quien apareciera como un asesino despiadado, que se transforma en el “Ángel de la muerte”, bajo la condición de que él asume el papel de recoger las almas de los que mueren por la violencia.

“El Santo” es el principal antagonista de la serie y será el encargado por el cielo para matar al protagonista Jesse Custer (Dominic Cooper) debido a su posesión de la entidad “Génesis”. Esta segunda parte de la serie producida por estudios AMC, será transmitida al público a través de la plataforma Crackle, y estará disponible para los aficionados mexicanos a partir de este 1 de septiembre.