El Instituto Nacional de Migración rechaza mexicanos

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

Información inaudita nos ha proporcionado el Instituto Nacional de Migración, con relación a los ingresos y rechazos en los puntos de internación fronteriza norte y sur de nuestro país.

De acuerdo a documentación del propio instituto, en el año 2016 se rechazó el ingreso a territorio nacional de 14 ciudadanos mexicanos, contraviniendo el artículo 11 de la Constitución y el artículo 36 de la Ley de Migración, que a la letra dice “…..los mexicanos no podrán ser privados del derecho a ingresar a territorio nacional. Para tal efecto, deben acreditar su nacionalidad además de cumplir con los demás requisitos que se establecen en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables….”

Luego entonces, ¿por qué se impidó el ingreso a territorio nacional a estos 14 ciudadanos mexicanos, en una plena acción anticonstitucional?, es un hecho que el Instituto Nacional de Migración tendrá que explicar ampliamente.

En el año 2016, fueron 2 mil 279 ciudadanos estadounidenses rechazados en las fronteras mexicanas; 533 guatemaltecos; 35 colombianos; 28 hondureños; 28 beliceños; 28 salvadoreños; 24 rumanos; 19 iraquíes; 14 mexicanos (donde está la acción fuera de la ley); 9 chinos; 8 costarricenses; 8 argentinos; 7 filipinos: 6 taiwaneses; 6 brasileños; 5 nicaragüenses; 5 españoles; 4 venezolanos; 4 iraníes y 4 franceses. Evidentemente, Migración no da explicación alguna de estos rechazos, sólo informa de manera global.

Urge tener transparencia en los procesos internos del Instituto Nacional de Migración, casi todo lo reservan por supuestos temas de seguridad nacional, cuando en realidad se trata de una fórmula para ocultar de forma sistemática la información y, caer en yerros absurdos como lo es el rechazar el ingreso de ciudadanos mexicanos a territorio nacional, algo inaudito.

Es tan grave la situación al interior, que un ciudadano no tiene derecho a conocer qué agentes están en los puntos de internación, sean fronteras o aeropuertos, porque de acuerdo al razonamiento del Instituto Nacional de Migración, revelar los nombres de esos agentes a quien pagamos con nuestros impuestos, les constitiye arriesgar la vida. ¿Qué no son servidores públicos pues?, ¿qué no tenemos derecho a saber quiénes y cuántos son?

