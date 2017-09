El recurso es mucho y se gasta mal

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Para el ex consejero presidente del IFE (ahora INE), consultor y académico, Luis Carlos Ugalde, no hay duda de que el modelo de financiamiento público a los partidos políticos fracasó.

Sabe bien de lo que habla, por ello advierte que se deben modificar los topes de campaña y combatir recursos ilegales, cuestiones de las que se habla cada que hay elecciones y las de 2018 no son la excepción.

Es más, consideró que se requiere una reforma electoral “base cero”; y replantear el modelo de financiamiento público a los partidos, ya que “fracasó, está roto, quebrado”. Durante su conferencia magistral “Competitividad y certeza electoral: elecciones 2017 y escenarios de 2018”, como parte del diplomado “Análisis Político y Campañas Electorales”, que coordina la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, presidida por el diputado Jorge Triana Tena (PAN), en colaboración con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Ugalde estableció lo siguiente:

Recomendó hacer obligatorio el voto, para evitar el clientelismo electoral y establecer la segunda vuelta electiva, a fin de estimular el voto sincero de los ciudadanos en la primera ronda y el reflexivo en la segunda.

Explicó que la fiscalización del actual INE se basa en los reportes de partidos políticos que, “por definición, son incompletos”, y con las auditorías que realiza, nunca va a descubrir el dinero que proviene de contribuciones privadas.

Como ejemplo, citó “los 20 millones que dio el empresario al candidato o el pago que hizo ese candidato a un medio de comunicación para promoverlo, por lo que se requiere una reforma electoral base cero para replantear todo nuevamente”.

Allí, en San Lázaro, sede de la Cámara Baja, dijo que los recursos solicitados por el INE para el 2018 ascienden a 25 mil millones de pesos. “El hecho de que no hay métricas para evaluar lo anterior, no nos permite ver si esta cantidad es elevada o no”.

Y agregó: decir si es mucho o poco el gasto para las elecciones dependerá con qué se compare, ya que, respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), representa 0.5 por ciento, y en la economía nacional 0.2 por ciento.

Pero, según observó, el tema de fondo es la percepción de malestar que tiene la población al respecto, ya que opina que el recurso es mucho y se gasta mal, lo que genera a su vez mayor desconfianza, desacato y litigios.

Por último, destacó que “el problema de la corrupción y la impunidad es estructural y hasta ahora México muestra que las alternancias no han cambiado eso. Por ello, el argumento de los partidos políticos y candidatos de que ‘yo soy la solución´, no se sostiene, porque no se trata de un asunto de voluntad”.

Azcapotzalco, objetivo de Alpízar

Con todo el respaldo de su partido, el PRD, la diputada Luisa Alpízar se perfila como seria contendiente a la jefatura

delegacional en Azcapotzalco.

Con una lectura apropiada de las necesidades de la gente, encontró la fórmula para ganarse el apoyo de los ciudadanos. A sabiendas de que las familias a veces no cuentan con recursos necesarios para asistir a sitios de entretenimiento, por su elevado costo, decidió llevarles el programa “Cine en tu colonia”.

¿Esto qué significa?

Que la diputada Alpízar, a la sazón presidenta de la Comisión de Turismo en la Asamblea Legislativa tomó la buena decisión de realizar funciones de cine en parques, deportivos y calles cerradas de diversas colonias.

Explicó la asambleísta que en esos lugares se instalan sillas y pantallas gigantes para que los niños, junto con su familia puedan disfrutar de películas que divierten y a la vez contienen un mensaje positivo que los impulsa a alejarse de las drogas. Este solo hecho es significativo, pues se trata de unir a la familia y demostrar que la unión es lo mejor en un mundo en el que los valores se están perdiendo.

El “Cine en tu colonia” tiene cosas positivas: es gratuito, no se necesita desplazarse a otros lugares distantes de su rumbo y pueden llevar comida o golosinas, que en las salas cuesta y mucho. Y sómo dicen los sabios: el horno no está para bollos”.

Es importante destacar lo que a juicio de la diputada Alpízar es necesario: ofrecer las condiciones necesarias para la convivencia entre vecinos y con ello la reconstrucción del tejido social”. Con el programa se contribuye a la economía familiar, ahora que los reportes sobre la pobreza no son del todo alagüeños.

Explicó la legisladora perredista que a la fecha se han realizado más de 10 ediciones del programa Cine en Tu Colonia, a través del cual se han beneficiado a familias de más de 20 colonias de Azcapotzalco.

La aspirante a la alcaldía engloba su filosofía en una frase: “Todo lo puedo contigo”.

Alerta por más lluvias

Después de lo sucedido en Estados Unidos y en México, no ha quedado de otra que poner atención, con toda la seriedad que el caso requiere, a las torrenciales y persistentes lluvias que en los últimos días han castigado severamente colonias de delegaciones en la capital del país y municipios del Estado de México.

Esta es la razón por la cual Protección Civil de la Asamblea Legislativa hizo un llamado a mantener la alerta ante la presencia de fuertes aguaceros ocasionados por la tormenta tropical “Lidia”.

lm0007tri@yahoo.com.mx