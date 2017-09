Narro, un tapado transparente

Desde el portal

Ángel Soriano

En San Lázaro, luego de reunirse con la fracción parlamentaria del PRI, el ex rector de la UNAM y secretario de Salud, aspirante a la candidatura presidencial, al conceder una entrevista con los medios, fue interrogado sobre si la sucesión presidencial se decidirá como en los viejos tiempos, en la época del tapado del caricaturista Abel Quezada, y preguntó a los reporteros:

-¿Cómo me ven? ¿Cómo si me hubiera pintado Abel Quezada? Y añadió:

Primero.- Yo lo he dicho y lo sostengo hay tiempos: para todo. ¿Por qué estoy aquí? porque me invitó la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados; pero ayer estuve aquí, ¿por qué? porque me invitó otro partido, Encuentro Social.

¿Por qué? estuve en el Senado, pues por lo mismo, y yo voy a donde me invitan, por eso vine.

Dos, sí me parece que si vengo con diputadas y diputados de mi partido, pues conviene alentar el ánimo del trabajo que realizan y que tiene resultados.

Y finalmente, yo estoy convencido de que el partido va a definir, no lo ha hecho, fórmulas, mecanismos y tiempos para encontrar a la candidata o al candidato que va a enarbolar los principios del partido, que cuando vengan esos tiempos, pues ya verán.

Pero ya no es aquel asunto de un tapado con un cigarro y que todo el mundo decía: ¡ah! ya sé quién es. No, no, yo creo que las cosas son hoy más transparentes; pero lo que sucede -de verdad lo digo- es que todavía no hay definiciones que se requieren para tener una expresión en algún sentido o dirección.

Por cierto, cada vez los tiempos se acortan. Cada vez los tiempos se ponen más cercanos. Y bueno, tengan paciencia; no sean impacientes. Muchas gracias por ayudarnos a cubrir asuntos que son relevantes.

TURBULENCIAS

Reconocimientos del CPP

El coordinador operativo de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Roberto Calleja, presidió ayer en el auditorio de la FSTSE la XXV entrega de Reconocimientos a la trayectoria periodística del Club Primera Plana, junto con los directivos: José Luis Uribe, Virgilio Arias; Teodoro Rentería Arróyave, Raúl Gómez Espinosa e invitados especiales, en otro fasto más que reúne a comunicadores de varias generaciones de la CDMX y del interior del país…Las lluvias otra vez dejaron al descubierto las deficiencias en las obras urbanas e instalaciones estratégicas, como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Metro, y aunque no se puede responsabilidad a los funcionarios actuales, pues las mismas datan de varios años, sí es conveniente que existan sanciones severas para los constructores que no sólo ven negocios en asociación con el poder público, sino que éstas cumplan con su responsabilidad social…Causó malestar en el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, la deslealtad del senador Emilio Gamboa patrón, antiguo ayudante de su papá, el ex presidente Miguel de la Madrid, al no incluirlo -cuando menos por cortesía- en la lista de los presidenciables y consideró que el titular de la Sectur “debe seguir echándole ganitas”…Increíble que los oaxaqueños estén resolviendo, como pueden, el problema de la basura. ¿Para que eligieron entonces autoridades?, ¿sólo para que manejen el presupuesto a su libre albedrío?…

