Fustiga López Obrador a quienes sólo buscan cargos

Rechaza que si gana Morena, México se convierta en otra Venezuela

José Luis Montañez

Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena, fustigó a quienes sólo buscan cargos en Morena y pidió no confundir las cosas. Desde el monumento a la Revolución en donde encabezó la firma del Acuerdo Político de Unidad, pidió a sus simpatizantes no olvidar el objetivo superior del movimiento que encabeza: la transformación de México.

“Se confunden las cosas y se piensa que lo más importante son los cargos, sobre todo si va a hacer candidato a un cargo, ¡eso no sirve!”, sostuvo en un evento, donde no acudió el delegado de la Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, luego de que perdió la encuesta de Morena para definir precandidato a la Ciudad de México.

López Obrador advirtió que Morena no es un partido de ‘quítate tú para quedarme yo’… los cargos son sólo un medio, no son un fin”, señaló.

“¿O ustedes están aquí por cargos?”, cuestionó a sus fieles, quienes le respondieron que no.

López Obrador también buscó blindarse de posibles acusaciones en el marco del proceso electoral rumbo al 2018 que arranca este 8 de septiembre y advirtió que será objeto de una guerra sucia donde buscará meter miedo a los electores para que no voten por él.

En ese sentido, rechazó que si gana Morena las elecciones presidenciales del 2018, México se convierta en otra Venezuela con toda su polarización social y crisis económica que atraviesa.

“Eso es falso, no nos inspiramos en ningún gobierno extranjero, sólo quieren asustar”, indicó. Aclaró que no está en contra de las instituciones ni del Ejército e incluso se comprometió a que una vez que gane Morena la Presidencia del país, se les incrementará el sueldo a los soldados, marinos, policías y maestros.

De igual manera, se comprometió a pacificar al país y se va a detener la guerra contra la inseguridad y el crimen organizado.

Ricardo Monreal, el gran ausente

Ricardo Monreal fue el gran ausente de la firma del acuerdo suscrito por la ex perredista y ex coordinadora del PRD en el Senado, Dolores Padierna; la ex senadora Ifigenia Martínez; el ex senador Pablo Gómez, la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, así como los actores Sergio Mayer y Omar Fierro, entre otros.

“Además, si se va a triunfar van a haber muchas oportunidades para participar, no todo son candidaturas; ¿qué no va a haber un director de Pemex?, ¿un director de la Comisión Federal de Electricidad?, ¿un secretario de Educación?, ¿Qué no va a haber un responsable de garantizar la salud del pueblo? ¿O es que nada más son los cargos?”, dijo en alusión al ex gobernador zacatecano.

López Obrador acusó al PRI y al PAN de iniciar una campaña sucia en los medios de comunicación para decir a la gente que si Morena triunfa en 2018, México se convertirá en Venezuela.

“Nosotros no nos inspiramos en ningún gobierno extranjero, sino en nuestros héroes que nos enseñaron a luchar por la libertad: Hidalgo, Morelos, Juárez, Villa, Zapata, Madero, Lázaro Cárdenas”, destacó.

López Obrador dijo que enfrentarán la ‘guerra sucia’, pidió a sus simpatizantes seguir organizando a la gente e informó que iniciará una gira por Washington, Londres, España, Nueva York, y luego por Jalisco y Guanajuato.

La secretaria General de Morena, Yeidckol Polevnsky, aseguró que Morena presentará nuevo proyecto de gobierno 2018-2024 antes del proceso electoral del año entrante.