México, primer lugar de embarazo adolescente

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Tratamiento antiedad contra los factores climáticos

Alta demanda en el sector de tecnologías de la información

México tiene el primer lugar de embarazo adolescente según la OCDE. En el país, uno de cada cinco embarazos es en adolescentes. Datos del organismo indican que la cifra se incrementó de 30 a 37 por cada mil mujeres entre 2005 y 2011. Las cifras de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, destacan que entre los adolescentes de 15 a 19 años, 44.5% de las mujeres no utilizaron (ellas o su pareja), algún método anticoncepción en su primera relación sexual, lo que significa el riesgo de quedar embarazada. Físicamente esta población no está preparada para la maternidad, debido a que aún está en la etapa de crecimiento y madurez física, por lo que su útero no se encuentra totalmente desarrollado, no cuenta con las dimensiones que tendrá en la vida adulta, por lo que el riesgo de aborto, parto antes del término y bebés con bajo peso al nacer representa la principal causa de desenlace perinatal adverso. Además con el embarazo, su cuerpo sufre cambios y tiene un desgaste físico considerable por el crecimiento acelerado, esto aunado a la gestación llevará a que la mayoría crucen con trastornos alimentarios como anemia y malnutrición. Pueden presentarse diversas complicaciones durante el embarazo y el parto como preeclampsia y hemorragia que son las principales causas de mortalidad. Los recién nacidos de madres adolescentes tienen más probabilidad de tener una restricción del crecimiento intrauterino, malformaciones estructurales y muerte neonatal temprana. En la cuestión social por fuerza abandonan la escuela, lo que trae como secuela una escasa o nula educación y preparación, menores aptitudes para desarrollarse profesionalmente y bajas oportunidades para encontrar un buen trabajo. Los expertos recomiendan usar anticonceptivos desde la primera relación sexual, entre ellos está un anticonceptivo reversible de larga duración (LARC).un implante subdérmico, una varilla muy pequeña que el médico inserta debajo de la piel en el brazo de la mujer. No se nota y es muy cómodo.

*****

Los cambios climatológicos como los actuales, son un factor considerable que daña la piel e incrementa la resequedad. Su aparición es más común después de los 40 años, donde también la piel empieza a perder firmeza y elasticidad. La Dra. Jesse Schwartzberg, especialista en dermatología recomienda el elíxir antiedad- del laboratorio francés Filorga -Oil Absolute, un reactivador cutáneo en presentación de suero- aceite para combatir este molesto factor aunado a una corrección antiedad absoluta en materia de arrugas, firmeza, uniformidad, manchas y brillo de la piel. El tratamiento combina 4 aceites de primera línea: Aceite de camelia, símbolo de la vida eterna en Japón, que reanima la elasticidad cutánea y reafirma la piel; Aceite de buriti, ayuda a regenerarla y evita que se formen arrugas; Aceite de jojoba que funciona como anti- inflamatorio y anti-rayos ultravioleta, evitando la aparición de manchas y Aceite de albaricoque, que confiere a la piel luz y brillo, gracias a sus ácidos grasos esenciales y vitamina A y E. Sus beneficios 6 en 1, reactivan pieles cansadas y corrige todos los parámetros de envejecimiento: nutrición, arrugas, firmeza, homogeneidad, tono y textura de la piel. Oil Absolute es indicado para pieles desvitalizadas víctimas del cansancio cutáneo con una exquisita aplicación de masaje que ayudará a la correcta absorción del tratamiento, dejando una piel suave, hidratada y libre de textura grasa. La piel se reactiva en sólo 30 días El producto sólo se vende en clínicas dermatológicas.

****

El sector de tecnologías de la información se encuentra en plena expansión en el país. De acuerdo con International Data Corportion las tecnologías de la información tendrán una tasa de crecimiento de 3.5% hasta 2019, año en que habrá un déficit de más de 149 mil empleos de tiempo completo para cubrir las vacantes requeridas. Asimismo, el 62% de las compañías encuestadas por dicha consultora en Latinoamérica consideran que es difícil encontrar ingenieros y técnicos con las destrezas adecuadas. Ante esta fuerte demanda laboral en agosto pasado se graduó la primera generación de la Academia Cisco en la carrera de profesional técnico en informática del Conalep, Estado de México. Los 162 egresados recibieron 280 horas de capacitación complementaria -5 horas diarias a lo largo de tres meses- para responder al mercado laborar con las habilidades críticas en redes que requiere la industria, refiere Alberto Peniche, director en México de International Youth Foundation. El programa Bécalos, junto con el Servicio Nacional de Empleo becó a los estudiantes.

