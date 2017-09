Congreso sin dientes

Ángel Soriano

El Ejecutivo federal (ante aparentes desacuerdos del Legislativo) rindió su V Informe de Gobierno en instalaciones e invitados a modo, sin asomo de crítica ni cuestionamientos, en un escenario controlado ante la ineficacia de los “representantes populares” que pugnan hacia el interior de los partidos por posiciones políticas más relevantes hacia afuera, en completo desapego de sus funciones constitucionales.

Lejos quedaron los cuestionamientos de la oposición al Ejecutivo, son historia. Hoy, los diputados ni siquiera tienen oportunidad de ocupar la tribuna, y el informe fue enviado a través de un subsecretario, en el tercer nivel del Congreso.

No se molestó en ir el jefe de gabinete o responsable de la política interior, ni tampoco hubo necesidad de desplazamiento de la fuerza pública; hubo desdén hacia el Poder Legislativo.

Así, como ha ocurrido en otras naciones a lo largo de la historia –y más recientemente Venezuela-, se hace a un lado a la representación popular que, en aparente o real división, descuidan sus funciones fundamentales para reñir por la titularidad del Fiscal General que, se llame como se llame, simple y sencillamente dependerá también del Ejecutivo Federal, pues ha quedado demostrado que la oposición (cuando menos en México) no funciona.

Partidos e instituciones electorales han sido cooptados y lo único que queda son las organizaciones y las redes sociales que cumplen una función crítica, pero sin ninguna oportunidad de ejercer el poder real.

No hay pues, aunque se diga lo contrario, una oposición comprometida con México. Pasado el informe, los partidos, por arte de magia, se pondrán de acuerdo y todo marchará otra vez, como siempre, sobre ruedas. El sistema político mexicano bien aceitado.

No hay llave mágica: Mancera

En el IX Congreso Nacional del PRD, el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, afirmó que nadie tiene la llave mágica (ideológicamente) para el cambio en México, en tanto que en el Monumento a la Revolución, el líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, recordó a sus seguidores que la lucha es por la transformación del país, no por los cargos públicos ni el poder, “porque luego les entra la ambición y la calentura”, sin embargo, recordó al delegado en la Cuauhtémoc, Ricardo Monreal que no sólo hay candidaturas (estuvo ausente por su desacuerdo con Clara Sheinbaum, ungida como coordinadora de Morena en la CDMX, que también hay direcciones en Pemex, IMSS, CFE, etc.

A su vez, Mancera ratificó que “defenderé siempre al PRD como motor de la transformación” e indicó que René Bejarano y Dolores Padierna, que abandonaron el partido del sol azteca, ya se habían ido, sólo formalizaron su salida. “Que les vaya bien”, manifestó. Al acuerdo político con Morena se sumaron, además de Bejarano y la senadora Padierna, la economista Ifigenia Martínez, la ex magistrada de la SCJN, Olga Sánchez Cordero; Pablo Gómez y los actores Sergio Mayer y Omar Fierro, en tanto se profundiza la crisis en el PAN luego de que la aspirante a la candidatura presidencial, Margarita Zavala, solicitara la renuncia de Ricardo Anaya, por dividir al blanquiazul. A Margarita Zavala se le acusa de ser cercana al gabinete presidencial luego que los principales colaboradores del ex presidente Felipe Calderón, hoy senadores, apoyan el pase automático del titular de la PGR a Fiscal General de la Nación…

