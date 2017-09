Preparan por tercer año consecutivo mesa de diálogo #EruvielTeResponde

Participarán periodistas y representantes de encuestadoras

Toluca, Méx.- El gobernador Eruviel Ávila Villegas participará, por tercer año consecutivo en la mesa de diálogo #EruvielTeResponde, en la que participarán periodistas, representantes de encuestadoras e influenciadores de redes sociales, quienes plantearán al mandatario mexiquense las preguntas, inquietudes y dudas que reciban de la gente a través de sus redes sociales.

El ejercicio que se realiza en el marco del Sexto Informe de Resultados se llevará a cabo en las instalaciones del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, el jueves 7 de septiembre a las 20:00 horas, teniendo como moderador a Rubén Cortes, director del diario La Razón, y en la que participarán los periodistas Eduardo Ruiz Healy y Oscar Glenn, el comunicador Mariano Osorio, el encuestador Rodrigo Galván y los influenciadores de redes sociales Reno Rojas y Fernando Lozano.

El encuentro será transmitido por las diferentes frecuencias de Radio y Televisión Mexiquense, así como en las cuentas de Facebook.com/Eruviel, en Youtube en el canal de Eruviel TV, así como en Twitter.com/eruviel_avila

Las preguntas podrán ser enviadas con el hashtag #EruvielTeResponde a las cuentas de Twitter o Facebook de los participantes que son: Rubén Cortes: @Ruben_Cortes; Eduardo Ruiz Healy: @ruizhealy y Facebook/eruizhealy; Mariano Osorio: @marianoosorio1 y Facebook/MarianoOsorioFiguraPublica; Oscar Glenn: @oscarglenn y Facebook/oscar.glenn.1; Rodrigo Galvan: @rodgalvan10 y Facebook/rodrigo.galvan.14; Reno Rojas: @RenoRojas y Facebook/renorojasoficial, así como Fernando Lozano: @fernandolozano y Facebook/fernandolozano.

#EruvielTeResponde se llevará a cabo un día después de que el gobernador transmita un mensaje a los mexiquenses por su Sexto Informe de Resultados el miércoles 6 de septiembre; ambos ejercicios de rendición de cuentas podrán ser vistos o escuchados por las frecuencias de:

Televisión Mexiquense: Televisión Abierta 34.1 Valle de México y 12.1 Valle de Toluca; Televisión de Paga 15 y 124 CABLECOM, 134 y 894HD IZZI, 146 TOTALPLAY, 148 SKY, 204 y 1204HD MEGACABLE.

Radio Mexiquense: XHGEM 91.7 Metepec; XHZUM 88.5 FM, Zumpango; XHMEC 91.7, Amecameca; XHVAL 104.5 FM, Valle de Bravo; XEGEM 1600AM Metepec o Valle de Toluca; XETUL 1080 AM, Valle de México y en las repetidoras de XEGEM 1600 AM, en Tejupilco XETEJ 1250 AM y en Atlacomulco, XHATL 105.5 FM.