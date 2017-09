Regresa la banda Chicago a México, como parte de sus festejos de medio siglo de vida

Ofrecerá cinco conciertos

Regresa a México la banda Chicago, ahora con nuevo nombre: “La Banda de los Metales Dorados”, pero con sus mejores éxitos, en razón que sus integrantes se han propuesto que el estilo no muera. Ofrecerá cinco conciertos en México: miércoles 6 en Coliseo Yucatán de Mérida, viernes 8 en la Acrópolis Puebla, en Puebla, el tercero en la Arena Ciudad de México este sábado 9, el 12 en el Auditorio Telmex de Guadalajara, cerrando en la Arena Monterrey el 14 de septiembre.

Se trata de una de las agrupaciones que en México tuvo gran éxito, particularmente en las décadas de los años 70 y 80.

Su nombre original era Chicago Transit Authority, mejor conocida desde hace cinco décadas, como Chicago.

Surgida en Chicago, Illinois, en 1967, como una “banda de rock and roll con metales”, y que es considerada por la revista Billboard desde 2008 como la más grande banda estadounidense de todos los tiempos, festeja sus 50 años de trayectoria y complaciendo a sus miles de fans mexicanos, ofrecerá cinco presentaciones en diversas ciudades del país, incluida, por supuesto, la Ciudad de México.

Desde el 13 de octubre de 1968, cuando la banda liderada por Robert Lamm, James Pankow, Lee Loughnane y Walter Parazaider se presentó en la Plaza Monumental de Tijuana, Chicago se ha convertido en una de las consentidas para varias generaciones de fans aztecas que han coreado, a lo largo de 25 presentaciones previas en el país, temas clásicos como 25 or 6 to 4, Beginnings, Saturday in the park, Happy man, If you leave me now, Hard to say I’m sorry, Hard habit to break, You’re the inspiration, Will you still love me?, Look away y Chasin’ the wind, entre muchos otros.

Chicago está más que lista para celebrar en tierra azteca su aniversario dorado. Por si fuera poco, apenas en junio pasado tres de sus miembros originales, Peter Cetera, Robert Lamm y James Pankow, fueron inducidos al Songwriters Hall of Fame (un año antes, en abril de 2016, toda la agrupación fue inducida en el Salón de la Fama del Rock).

Para festejar sus 50 años de actividad, la banda comenzó el año con el lanzamiento en CNN del documental Now more than ever: the history of Chicago, que sigue su trayectoria desde sus inicios, cuando en la formación inicial también estaban Terry Kath, Danny Seraphine y Peter Cetera, hasta poco antes de la salida de quien fuera una de sus voces principales y bajista por más de tres décadas, Jason Scheff.

En una entrevista reciente con Billboard, uno de sus fundadores, James Pankow, comentó que el éxito de la banda, desde el inicio, fue por su atrevimiento a incluir una sección de metales (saxofón, trombón y trompeta) en un grupo de rock.

“La primera pregunta que nos hicimos fue: ‘¿Qué vamos a hacer para que la sección de metales sea un personaje principal en una canción?’, y eso nos dio nuestro sello característico. Si quitas esa sección de cualquier canción, sigue siendo Chicago, pero la marca registrada es con nuestros metales”, dijo Pankow, quien agregó que ha sido el público el que los ha mantenido en activo.

“La audiencia es la que te da credibilidad. Picasso no sería Picasso si no hubiera quien apreciara su arte, así que cuando sales a escena y tienes esa aprobación del público, es sorprendente. Y así ha sido desde hace 50 años. Han existido noches en las que he tenido que salir con fiebre al escenario, pero sintiéndome como Superman gracias a la adrenalina de la gente. Darte cuenta de cómo miles de personas en la audiencia se relacionan con tal o cual tema, y que cada vez que pueden regresan a revivir esa emoción con nosotros en vivo, es lo que te hace continuar. Así que creo que habrá Chicago hasta que nosotros no podamos más o la gente no quiera vernos. Pero mientras eso suceda, aquí seguiremos”, concluyó.