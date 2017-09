Continúa crisis legislativa en la Cámara de Diputados

Opositores impiden instalar Mesa Directiva

El frente opositor que integran PAN, PRD y Movimiento Ciudadano impidió la aprobación de la nueva Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Con 257 votos a favor, dos abstenciones y 209 en contra, las bancadas del PRI, PVEM, Encuentro Social y Nueva Alianza no lograron la mayoría calificada para instalar la nueva Mesa Directiva que encabezaría Jorge Carlos Ramírez Marin, por lo que se decretó un receso para avanzar en la construcción de acuerdos.

La aún presidenta de la Cámara, la panista Guadalupe Murguía, declaró un receso en la sesión, en espera de que surja un acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

En el debate, el bloque del frente parlamentario PAN-PRD-MC dejó en claro que mientras no haya una reforma que cancele el pase automático del procurador Raúl Cervantes como fiscal general, no habrá elección de Mesa Directiva.

El vicecoordinador del PAN, Federico Döring, exigió al presidente Enrique Peña Nieto que deje de ser un espectador y que se involucre en la solución del problema.

“Si no logramos que el Presidente escuche a la sociedad, si no logramos que el Presidente entienda que un fiscal carnal, para tapar la cola de corrupción de este gobierno federal, es inadmisible, tenemos esta herramienta legislativa para decirle al Presidente de la República: ‘señor Presidente, no sea usted espectador de lo que pasa en el Congreso, sea usted actor, involúcrese y atienda lo que la sociedad reclama’”.

El vicecoordinador del PRD, Jesús Zambrano, aseveró que ese partido, PAN y MC coinciden con la preocupación de organizaciones sociales que rechazan la imposición del fiscal general.

Jorge Álvarez Máynez, diputado de Movimiento Ciudadano, advirtió que el PRI no podrá hacer en San Lázaro lo que hizo en el Senado.

“Le tenemos un mensaje al PRI y al régimen corrupto que gobierna este aís: aquí se van a topar con pared. Aquí no van a hacer lo que fueron a hacer al Senado de la República. Aquí sí hay frente. Aquí no hay legisladores ‘corderos’ que se vendan por unas monedas y unas migajas del régimen”.

Al fijar la posición de Morena, el diputado Vidal Llerenas anunció el voto en contra de su bancada, al señalar que el PAN, con la estrategia para no votar a la Mesa Directiva, quiere aparentar que es oposición y va en el segundo lugar de la competencia electoral para tratar de ganar la Presidencia.

El priísta Jorge Carlos Ramírez Marín, quien es el que encabeza la planilla de la nueva Mesa Directiva, subió a la tribuna y sostuvo que más allá de la discusión sobre el fiscal general, la resistencia del bloque opositor es por la elección presidencial de 2018.

“Estamos reflejando la pugna electoral de la Presidencia de la República: un frente constituido, un liderazgo consolidado y partidos que van a buscar consolidar y construir también una fuerza que compita y lo haga, seguramente, buscado el mejor resultado para ellos”, expuso.

“Es lo que estamos representando, eso es lo que está pasando hoy en la Cámara de Diputados, más allá del fiscal, más allá de la Mesa Directiva, esta, amigos, es la película del 2018”.

El diputado del Partido Verde, Noé Bernardino Vargas, aseguró que la discusión sobre la cancelación del pase automático del procurador le corresponde al Senado, por lo que es inexplicable, señaló, que se paralice a la Cámara baja por una responsabilidad que no le compete.