Partidos políticos buscan no perder sus prerrogativas

Derecho de réplica

Yolanda Montalvo

Como la inconformidad de la población crece por la excesiva cantidad de dinero que reciben los partidos políticos, los que viven de eso buscan el modo de mantener sus altos ingresos.

Para el 2018, los partidos recibirán 6 mil 778 millones de pesos que les aprobó el Instituto Nacional Electoral y a esa suma se agregará lo que a nivel estatal se designa para cada organismo político, por lo que en realidad a nivel nacional se distribuirán 11 mil 904 millones de pesos, recursos poco fiscalizados y con el que los dirigentes de los partidos se construyen residencias con dinero en efe, que entregan en cajas de zapatos, ¡Hay te hablan Pepe de la Peña!

Para contrarrestar ese excesivo gasto, el diputado de Jalisco, Pedro Kumamoto, promueve por el país la iniciativa “Sin voto no hay dinero”, para que se les asigne sólo la cantidad de recursos equivalente a la suma de sufragios que logren en las urnas.

Sin embargo, en Quintana Roo no se ha pasado a comisiones esa iniciativa, que en el Congreso local ingresó, sin muchas ganas, por cierto, el diputado perredista Emiliano Ramos.

Antes de aprobar una iniciativa como la de “Sin voto no hay dinero”, en el Congreso pretenden agregar a la ley electoral la obligatoriedad del sufragio, eso para que todos, a producto de gallina, los que tengan credencial para votar tengan que ir a las urnas, asegurar los votos y no perder sus carretadas de dinero.

Los diputados panistas avalan que el voto sea obligatorio y el diputado del PES, Mario Villanueva, aconsejado por su nuevo jefe, Gregorio Sánchez Martínez, también trae esa iniciativa, noooooo, si los que se llenan los bolsillos con el dinero de nuestros impuestos no lo dejarán ir tan fácil.

La alcaldesa viajera

Desde la isla donde reina Perla “Trump” Pech (Cozumel), llegó la noticia de que la alcaldesa anda de vacaciones en Valparaíso, Chile, eso, pese a que el incremento de la violencia puso a “su” ínsula (como ella dice) en la lista de las advertencias de viaje de Estado Unidos. Para viajar tiene 9 millones de pesos asignados en viáticos…o ¿Qué? ¿A poco pensaba usted que se los gastaría en el cruce del ferry a Playa del Carmen?, jijjijijijiji.

Vestida con ropa, que a leguas se nota que es cara y sentada en una sala de espera del aeropuerto, la alcaldesa presume un elegante y costosos abanico, escribió en su Instagram (en esa red social podemos ver las aventuras viajeras de la edil) “ perlatun #DoñaMillenial… amo mi trabajo, me divierto y disfruto de cada día, no importa que sea nublado, atormentado, huracanado o bellamente soleado, eso jamás me lo podrán quitar, no soy monedita de oro, pero sí soy auténticamente libre y por eso agradezco a Dios todos los días… por la vida, por mi familia, por mis amig@s, por mi pueblo, aquí estoy siempre con la mejor de las actitudes…#VivaLaVida”……¡cómo no va amar ese trabajo, con 9 millones de pesos al año para viajar!, ¡cuánto descaro!

Ahhhh, y por supuesto, Perla Tun se llevó al viaje a su amado príncipe maya, su esposo Ángel Canul, quien aparece en las fotos envuelto con abrigos y abrazado de la alcaldesa enamorada.

Sin futuro

Que Perla “Trump” Pech está acabada, junto con su endeble aspiración a la reelección, peleada con todo mundo, desde el gobernador, hasta sus compañeros panuchos; el runrún es que la fashionista munícipe, al no tener el respaldo de su partido -el PAN-, a nivel local, y los perredistas de la ínsula la odian con odio jarocho (cálmate Crispín, jijijijiji) fue a la Ciudad de México a buscar el cobijo de la cúpula albiazul, pero como allá se traen un relajo entre los grupos de los que suspiran por llegar a la Presidencia de la República, no la pelaron y la mandaron de regreso a su rancho, pues será a nivel estatal donde los panuchos decidan a sus candidatos, lista de la cual, la siempre a la moda, pero siempre con jeta -jijijijii-, Perla Tun fue borrada desde hace mucho.

El sucesor de Perla

Por cierto, los panistas que tienen la posibilidad de la candidatura del albiazul en Cozumel para suceder a Perla “Trump” Pech son los diputados locales Jesús “Chucho panucho” Zetina o Gabriela Angulo Sauri, quienes a cada rato regalan electrodomésticos a los isleños, no para que se hagan licuados en la mañana o para que planchen su ropa, sino para ganar popularidad.

Empero, al parecer ese gasto en planchas y licuadoras será en vano, pues el nombre del director de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, Pedro Joaquín Delbouis, retumba ya en la ínsula para la candidatura a la presidencia municipal. Dice el runrún que panistas y priístas buscarán ganar para su bando al hijo del actual secretario de Energía federal, Pedro Joaquín Coldwell, pues con él tendrían el triunfo asegurado, así que, si usted es uno de los cozumeleños que tiene una plancha de las que regalaron los panuchos ¡guárdela!, no sea que los diputados las quieran recuperar, jijijijiji.

El despreciado

Contrario a lo que pasa con Pedro Joaquín Delbouis, quien tiene casi asegurada la candidatura a la presidencia municipal de Cozumel, el que no encuentra quien lo compre, es el ex diputado priísta y ex subsecretario de Gobierno, Jesús Pool Moo, aquel que renunció a su curul y al PRI para apoyar a Carlos Joaquín en la campaña política pasada, ahora, Chucho Pool quiere ser candidato a alcalde de Cancún, a diputado o de perdida a senador …si, si, pues como no…y ¿la nieve de que la quiere joven?

El runrún es que existe un distanciamiento enorme entre el mandatario estatal y Pool Moo, pues le dejó votada la Subsecretaría de Gobierno, cuando el mandatario pidió a todos los de su gabinete se dedicaran a trabajar y no a pensar en su siguiente cargo.

El ex priísta Chucho Pool toca y toca puertas, en el Partido del Trabajo, de Hernán Villatoro, no le aseguraron nada, pues con eso de la alianza con Morena, será Andrés Manuel López Obrador quien decida las candidaturas. Pool Moo dice que ya tuvo acercamiento con el PRD, de Jorge “El Topo” Aguilar Osorio, peor se sabe que los perredistas no lo pueden ver ni en pintura, además, con la conformación del frente amplio, alianza con el PAN y Movimiento Ciudadano, a Chuchito lo bolsearon y no tendrá cabida en ese bloque. Tantán.

Recibo información, comentarios, denuncias, réplicas y balconeadas, etc. al mail: yolandamontalvoh@gmail.com