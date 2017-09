Estrellas de EU arremeten contra Trump por fin de DACA

Cher, Diddy, Kim Kardashian…

Desde Cher a Kim Kardashian, numerosas estrellas de Estados Unidos se apresuraron a criticar la decisión del gobierno de Donald Trump de poner fin al DACA, un programa aprobado por Barack Obama que protegía de la deportación a jóvenes indocumentados a los que sus padres llevaron a Estados Unidos cuando eran niños.

El futuro de cerca de 800 mil “dreamers”, como se conoce a estos jóvenes, queda ahora en manos del Congreso, después de que el presidente estadunidense, Donald Trump, instara al Legislativo a aprobar una solución antes de seis meses.

Es entonces cuando finaliza la prórroga que ha dado su administración para que empiecen a expirar los permisos temporales de estancia y de trabajo que concedía DACA (Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) y que se renovaban cada dos años.

La cantante Cher (Believe) hizo un llamado en Twitter a acogerlos. “Quienes puedan deben acoger un dreamer!”, tuiteó la artista de 71 años. “Yo estoy dispuesta a hacerlo y otros de mi sector harán lo mismo”. El rapero Diddy (Bad Boy for Life) tuiteó en Instagran una imagen en la que se leía. “Mantengan a los niños, deporten a los racistas”. Además, añadió: “Señor presidente, usted necesita a Jesús” y dijo rezar para que Dios hablara una vez más con el mandatario.

La estrella de reality, Kim Kardashian, también vinculó la situación con la fe y tuiteó una cita de la Biblia en la que dice: “Cuando un extraño vive en su país, no deben oprimirlo”, informó la revista People. Después borró el tweet y escribió. “Estoy con los dreamers”.

La actriz Kristen Bell (Veronica Mars) acusó al gobierno de Trump de un comportamiento nada estadunidense. “Este gobierno no representa los valores estadounidenses”, tuiteó. “Nuestros antepasados se avergonzarían”.

Pero la crítica no sólo ha llegado a través de Twitter, ya que Spotify también creó una playlist llamada No Moment For Silence (No es Momento para el Silencio) en apoyo a los dreamers que cuenta con mensajes de personalidades como Daddy Yankee, Camila Cabello y Juanes, así como figuras internacionales de la talla de Jared Leto y Khalid.

“Como inmigrante que vino a Estados Unidos de niña, sé lo que es esforzarse y nunca dar por hecha ninguna oportunidad que aparezca en mi camino.

Estoy con los dreamers, que han luchado duramente para ser reconocidos como los estadunidenses que son”, dijo la cantante Camila Cabello.