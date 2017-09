Destaca GEM incremento en presupuesto de seguridad

Reunión con alcaldes de todas las opciones políticas

Toluca, Estado de México.- En un encuentro con presidentas y presidentes municipales del Estado de México, el gobernador Eruviel Ávila Villegas informó que en los últimos seis años, los recursos destinados a seguridad y procuración de justicia en los municipios se incrementaron más de 100%, al pasar de 9 mil 200 millones de pesos a 19 mil millones en 2017 y las participaciones que perciben los ayuntamientos registraron un aumento de 60%, pues en 2011 alcanzaron los 13 mil 900 millones de pesos y este año ascendieron a 22 mil 184 millones de pesos.

Este logro, aseguró, es parte de los resultados alcanzados en equipo con los gobiernos locales, a quienes reconoció su contribución para reducir carencias sociales, educativas, en salud, vivienda o nutrición, lo que ha permitido transformar la vida de vida de los mexiquenses.

“Hoy quiero agradecerles su trabajo, su disposición para trabajar en equipo en estos seis años, juntos hemos logrado tocar vidas y cambiar historias. Ustedes siempre me acompañaron, insisto, independientemente de extracciones políticas o partidistas, me acompañaron y me apoyaron en las diferentes acciones para poder fortalecer y engrandecer a este querido Estado de México. Gracias a ustedes, trabajando en equipo, logramos disminuir carencias, como lo ha informado recientemente el Coneval”, destacó Eruviel Ávila.

Acompañado por el secretario general de Gobierno, José Manzur Quiroga, el mandatario estatal precisó que el incremento en el presupuesto destinado a seguridad es un logro del Edomex, al ser la única entidad del país que cuenta con recursos para impulsar programas municipales en esta materia, a través del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM), con el cual los ayuntamientos tienen mayor capacidad para atender las necesidades de la población.