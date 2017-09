Lo del fiscal es un vil chantaje (de Anaya) y no lo vamos a aceptar: Ernesto Cordero

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

El presidente del Senado, el panista Ernesto Cordero, desechó ayer la posibilidad de que su cámara tramite fast-track la anulación del pase automático del Procurador General de la República, Raúl Cervantes a Fiscal General de la Nación.

El tema, dijo, ni está a debate, ni es prioridad en la agenda de los senadores, advirtió en conferencia de prensa.

De tal forma que la exigencia del presidente del PAN, Ricardo Anaya y de su grupo en la Cámara de Diputados para dar curso a la instalación de la mesa directiva en San Lázaro, afirmó Cordero, “no es (de ninguna forma) ficha de cambio” en la cámara alta.

Eso es simple y llanamente “un vil chantaje que no vamos a aceptar”, afirmó y dijo que si Anaya y los suyos deciden continuar con su decisión de paralizar a la Cámara de Diputados, estarán siendo responsables de una crisis institucional que de entrada afectará a las finanzas y la economía nacional porque no habrá quien reciba mañana el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos y entonces no habrá ni recaudación ni dinero para pagar salarios en ninguno de los gobiernos –federal, estatales y municipales–, ni para obras, inversiones ni servicios.

“… entonces que cada quien asuma sus responsabilidades”, sentenció.

Ellos lo pueden solucionar

Cordero explicó que los diputados federales tienen la opción de acudir al llamado “derecho constitucional” que no es otro que promover una reforma a la Constitución.

Entonces ellos, los diputados de PAN-PRD y MC que mantienen paralizada su cámara en reclamo de que el Senado anule el pase automático de Cervantes como Procurador a Fiscal General de la Nación , pueden presentar esa iniciativa y anular ellos ese pase automático.

“Yo invito a los diputados a que instalen su Mesa Directiva y que empiece a funcionar… y que apliquen la iniciativa constitucional a la que tienen derecho y eliminen el pase directo… lo pueden hacer, no es facultad exclusiva del Senado… ya que se instalen, que se pongan a trabajar, que resuelvan sus temas por allá y que permitan al país seguir avanzando.

“Pueden resolver su propio problema, no veo por qué el Senado tenga que ser parte de este conflicto… porque en el Senado no hay conflicto; estamos perfectamente instalados, estamos funcionando.

“… ellos mismos pueden resolver solos lo que les preocupa”, insistió.

Cordero advirtió que en el Senado tienen la convicción de que lo que se requiere no es sólo anular el pase automático de procurador a Fiscal, sino rediseñar todo lo referente a la fiscalía.

Y eso no se puede solucionar de la noche a la mañana ni en fast-track, sino a través de foros públicos y de escuchar todas las voces y organizaciones profesionales.

“Y esto no se resuelve de la noche a la mañana, sería una imprudencia hacerlo. Hay que hacerlo bien, para no volvernos a equivocar. Por hacerlo a las carreras cuando se modificó el 102, sucedió lo que sucedió.

“Que la Cámara de Diputados resuelva su problema y sus tensiones; aquí vamos a hacer las cosas como nos gusta hacerlas en el Senado, con calma”, subrayó.

Por lo demás los senadores están, dijo, muy saturados de trabajo y el asunto del fiscal no es en este momento tema en esta cámara.

– Como ex secretario de Hacienda, ¿cuáles serían los riesgos de persistir esta parálisis? ¿qué con los mercados internacionales?, se le preguntó.

“Simple y sencillamente, si no hay una Mesa Directiva (en la cámara de Diputados, ¿quién va a recibir el Paquete Económico? ¿Quién va a aprobar la Ley de Ingresos? ¿Quién va a aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación?

“El país no va a poder recaudar impuestos el año que entra; el país no va a tener dinero para pagar escuelas, hospitales, para hacer inversión pública, pagar carreteras; el país no tendría mecanismos financieros para hacerse de recursos.

“Sería una crisis inédita en México, como nunca la hemos visto y como nunca nos hemos imaginado”.

– ¿Se puede aplicar el presupuesto de este año 2017?

“No. No se puede… ¿con qué dinero si no hay recaudación, porque no hay Ley de Ingresos?…”

– Con la Ley vigente, ¿no se puede?, se le insistió.

“No. No se puede. La Ley de Ingresos tiene vigencia de un año”.

– ¿Todo eso sería provocado por Ricardo Anaya, senador?

“… no sé por quién, pero todo eso está provocado por actuar con irresponsabilidad y por apropiarse de la instalación de una de las instituciones de este país, que es la Cámara de Diputados”.

“En el Senado no ocurre lo mismo, porque con mucha responsabilidad asumimos que había que instalar la Cámara de Senadores, y lo hicimos, a un costo y a una injusticia brutal, y fuimos incomprendidos, y calumniados, y como ustedes han visto y percibido.

“Pero lo hicimos con mucha responsabilidad y hoy el Senado está funcionando … aquí hay trabajo, se avanza y discute en las cosas importantes”, explicó.

Así que Anaya puede continuar con su chantaje y presión en la Cámara de Diputados que no tendrá viabilidad en la de Senadores, no al menos bajo la presidencia de Escudero.

Lo que sí funciona

Así, mientras el Congreso vive la crisis, el gobierno de Enrique Peña Nieto, dicen, “genera mejores condiciones de desarrollo para los pueblos indígenas, lo que se traduce que en más de la mitad de los planteles con programas Escuelas al Cien, y Escuelas de Tiempo Completo, se encuentran en comunidades con población indígena”.

De esta forma la estrategia Cobertura Total de servicios básicos llega a 540 localidades indígenas, donde ya hay agua potable, drenaje y electricidad y, adicionalmente, se han iniciado además los programas Paraísos Indígenas, Manos Indígenas y Calidad Mexicana, que operan la comercialización de sus productos a través de afianzar el orgullo de sus raíces.

La seguridad incluye a todos

Las condiciones de inseguridad que prevalecen en importantes zonas de México, han llevado a que, durante 2017, más de la mitad de los pequeños comercios y establecimientos de servicios y alimentos en el país hayan sido víctimas de asaltos y robos.

Ello ha obligado a propietarios y organizaciones privadas, a reforzar y modernizar sus sistemas de video-vigilancia integral.

Hoy restaurantes y cafés de la Ciudad de México son blanco de los delincuentes quienes despojan de dinero, pertenencias, celulares, tablets, computadoras y carteras a sus clientes y empleados.

Por ello la instalación masiva de cámaras de video vigilancia se ha convertido en un importante recurso para combatir a los delincuentes y, en muchos casos, para deteneros en flagrancia.

Sin embargo, esos equipos no son suficientes para documentar este tipo de ilícitos y poder detener a quienes los cometen. Es necesario que los comerciantes cuenten también con nuevas tecnologías que ayuden a las autoridades a combatir este tipo de delitos.

De ahí que David Ysunza Mujaes, experto en medidas de seguridad y director de ventas y Marketing de ADT-Tyco, empresa líder en alarmas, recomiende la instalación de equipos anti-intrusión y de monitoreo que aumentan

Es justamente este tipo de equipos, asegura, los que en fechas recientes han permitido a las autoridades dar con los responsables de ejecuciones y asaltos cometidos incluso por el crimen organizado.

