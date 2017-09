Se acabará “pase automático” para PGR

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Es cosa fácil ser bueno; lo difícil es ser justo

Víctor Hugo, 1802-1885, escritor francés

Y, no es para menos. No sólo es por imagen del actual gobierno, sino una estrategia anticorrupción que trasciende a los gobiernos; a los sexenios. En eso deben pensar los partidos políticos, especialmente el PAN, cuyo líder, Ricardo Anaya, busca atraer reflectores únicamente con una pose que quiere desviar la atención sobre la fortuna que amasó al amparo de la política, sin haber tenido anteriormente una empresa o un trabajo productivo. El pase automático para que el procurador general de la República, actualmente Raúl Cervantes, se convierta en fiscal general, será anulado por el Congreso. En eso están de acuerdo muchos legisladores, no sólo de oposición, sino del mismo PRI. Están conscientes que no es momento para dejar antecedentes de protección o encubrimiento de la actual administración. Ello lo reflexionó hace 2 años el presidente Enrique Peña Nieto. Por ello, envió un proyecto de iniciativa para eliminar ese pase automático. Sin embargo, en las cámaras precisamente los panistas, por instrucciones de su líder Ricardo Anaya, lo frenó. Ello, debido a que en sus sueños guajiros pensó que se convertiría en Presidente de la República, y necesitaba cómplices en la Fiscalía. Por el PAN se frenaron los nombramientos del fiscal general así como del fiscal Anticorrupción, como ha quedado de manifiesta en el Senado. En lo personal, estoy en contra de la ingobernabilidad en el Congreso y en contra del pase automático. La autonomía del nuevo fiscal general debe quedar fuera de toda duda y que no ocurra, como en varias entidades del país, que el gobernador mete la mano en el nombramiento. ¡Ya basta! Debe ser totalmente autónomo e incluso modificar la ley para que sea un puesto electo popularmente y que no pertenezca a los partidos políticos. Muerto el lobo, se acaba el cuento.

PODEROSOS CABALLEROS: Y precisamente, en relación al tema anterior, ya no habrá pretexto para instalar la mesa directiva de la Cámara de Diputados. El martes les falló el cálculo. No lograron mayoría en el pleno en la Cámara de Diputados y será hoy cuando se instale la mesa directiva. El priísta Carlos Ramírez Marín, será su líder. *** Ahora OHL, se va contra Infraiber, empresa que ha cuestionado al consorcio español sobre el manejo de los flujos vehiculares en los segundos pisos del Periférico. OHL, le puso el cascabel al gato y todo lo que se diga en el tribunal tendrá que ser público, ya que se trata del manejo de dineros públicos. *** El viernes, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, entregará el paquete de presupuesto de ingresos y egresos del gobierno de Peña Nieto. No habrá cambios; ni hacia arriba, ni hacia abajo. Pero es importante revisar si lleva letra chiquita en materia de ingresos en materia de bienes y servicios que ofrece el gobierno. Estos son los altamente inflacionario, que repercuten entre los más pobres. *** ¿No que en caso de llegar a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, no metería a la cárcel a nadie? Ahora, amenaza con encarcelar a quienes saquearon Pemex. En esto estoy de acuerdo, pero que ya se ponga de acuerdo con sus declaraciones.

AL FINAL DE CUENTAS: Standard & Poor´s espera que Mazatlán, municipio sinaloense, gobernado por Fernando Pucheta, continúe presentando un fuerte desempeño presupuestal durante 2017-2019, lo que se traduciría en un nivel de endeudamiento menor a 15% de sus ingresos operativos para 2017 y permitiría al Municipio seguir reduciendo su nivel de cuentas por pagar. La transición política del año pasado fue ordenada, al tiempo que la administración financiera actual mantiene prácticas financieras prudentes.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Pedigree Adóptame desarrolló la primera edición de Adoptafest, el evento de adopción más grande de México, en la explanada de la delegación Benito Juárez, reafirmando el compromiso con la comunidad sobre la importancia del bienestar y cuidado de las mascotas, así como de la adopción responsable al momento de considerar integrar a un nuevo miembro a la familia. Francisco Ríos, Director de Asuntos Corporativos de Mars Petcare México lideró la iniciativa en la que participaron más de 4,700 personas y 2,000 perros.

