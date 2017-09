Marcado éxito del Festival Internacional de Cortometrajes de México

Aún hay localidades en las salas de Cinemex

Como cada año, la misión es celebrar al formato corto de la cinematografía bajo el lema “Muchas emociones en pocos minutos”, como lo reafirmó Jorge Magaña, director del encuentro fílmico, acompañado por el actor Roberto Sosa, así como de la directora de cine, María José Cuevas (Bellas de noche) y el actor Luis Alberti (Carmín tropical), quienes son parte del jurado de esta edición.

Los cortometrajes se proyectarán en las salas de la Cineteca Nacional, la Biblioteca Vasconcelos, Cinemex Reforma 222, el Centro de Cultura Digital, Centro Cultural Bella Época, la Casa del Lago y los Cinco Faros (Indios Verdes, Tláhuac, Oriente, Aragón y Milpa Alta) son algunos de los espacios que albergan la programación de Shorts México.

Magaña dio a conocer los detalles del encuentro en el que participarán casi 306 cintas, 173 cortometrajes nacionales y 130 provenientes de otros 45 países. Algunos de los filmes seleccionados para la competencia mexicana de ficción son: Amor plástico, de Luis Lance; Leche, de Gilberto González; Verde, de Alonso Ruizpalacios; My soul is old, de Claudia González- Rubio; Lucha, de Eddie Rubio, y Fuerza bruta, de Laura Baumeister.

“Hay gente que piensa que el cortometraje es un género menor. Como si fuera un ejercicio de paso para aquellos que quieren hacer cine. Yo creo que es un error, es como si un escritor tuviera que hacer un cuento antes de hacer una novela”, expresó el actor Roberto Sosa, quien este año formará parte del jurado de la edición 12 del Shorts México, Festival Internacional de Cortometrajes de México, que celebra su decimasegunda edición, que se extenderá hasta el 13 de septiembre.

Este año, por primera vez, el festival fue inaugurado por un largometraje. Se trata de La habitación, en Cinemex (Reforma 222) compuesto por los cineastas Carlos Carrera, Daniel Giménez Cacho, Carlos Bolado, Ernesto Contreras, Alfonso Pineda Ulloa, Alejandro Valle, Iván Ávila Dueñas y Natalia Beristáin.

La programación del festival se compone de diversas muestras como: Cortitos (infantiles) y Largo en Corto (largometrajes compuestos por cortometrajes) que presentará Words With Gods, dirigida por Guillermo Arriaga, Héctor Babenco, Bahman Ghobadi, Emir Kusturica, Mira Nair, Hideo Nakata, Warwick Thornton, Alex de la Iglesia y Amos Gitai, que son algunos de los cineastas más destacados del mundo en la actualidad. Esta sección también incluirá a XX: Pasión por el terror, que es una compilación de cortometrajes dirigidos por Karyn Kusama, Mary Harron, Jennifer Chambers Lynch y Jovanka Vuckovic, con la animación de Sofía Carrillo.

Además, tiene secciones, como Fantascorto (películas cortas de terror, fantasía y ciencia ficción), Queer shorts (películas de diversidad sexual) EcoShorts (medio ambiente). Además de una muestra de cortometrajes mexicanos en todas sus categorías y géneros (fuera de competencia), y muestras especiales: Huesca 45 años, Oberhausen Film Festival, Curta Cinema / Río de Janeiro Short Film Festival, GIFF 20 Guanajuato International Film Festival, Hidalguenses (estado Invitado), Clásicos Imcine; Italia en Corto, Swiss Films. La programación de este año incluye el homenaje en corto a Vanessa Bauche.