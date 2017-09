La migraña afecta a más de 20 millones de mexicanos

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

La hipoglucemia causa accidentes, lesiones, coma y muerte

Primer motivo de consulta ginecológica: las infecciones vaginales

La migraña en México tiene una prevalencia entre el 12 y 14% de la población, con una incidencia mayor en las mujeres (2 de cada 3 varones) y afecta más entre los 20 y 50 años. El padecimiento se define como la presencia de un terrible dolor, ubicada por encima de la línea existente entre ambos ojos, que se extiende a los oídos, sensibilidad a la luz, al sonido o al movimiento. Factores de riesgo más comunes: disposición genética, cambios hormonales en las mujeres, estrés, consumo de ciertas bebidas y alimentos como, licores, vinos rojos, cerveza, quesos fuertes, chocolate y exceso de café, estímulos sensoriales, como luz intensa y sonido, también marcados cambios de temperatura, y ejercicio extremo. De acuerdo con el doctor Miguel Osorno Guerra, miembro de la Academia Mexicana de Neurología y fundador de la Sociedad de Neurología del Noreste, por lo común, la enfermedad no es considerada como un padecimiento grave, pues al no representar un riesgo de contagio o de muerte, se piensa que no necesita especial atención y esto lleva a la automedicación y las complicaciones que la misma conllevan. El especialista afirma que es un padecimiento altamente incapacitante, que afecta la economía y las relaciones familiares. Actualmente, grupo Novartis se encuentra realizando una molécula que ayudará para el combate de la migraña, que pronto estará en el mercado y tiene como objetivo reducir las pérdidas, tanto de salud como económicas, que causa el padecimiento. El Día Mundial de la Migraña se celebra el 12 de septiembre.

*****

En México, de acuerdo con la Federación Internacional de Diabetes, en 2015 se estimaban más de 11.5 millones de pacientes con diabetes. Tan sólo durante ese año, fallecieron 76,298 personas por este padecimiento. Esta enfermedad crónica se desencadena cuando el páncreas no produce suficiente insulina (una hormona que regula el nivel de azúcar o glucosa en la sangre), y/o cuando el organismo no puede utilizar con eficacia la insulina que produce. En ocasiones los niveles de glucosa pueden subir mucho, a eso se le llama hiperglucemia, pero a veces puede bajar más de lo normal, esto se conoce como hipoglucemia, usualmente menos de 70 mg/dl. Una hipoglucemia severa puede causar accidentes, lesiones, coma y la muerte. Los síntomas más comunes en un episodio de hipoglucemia son: inestabilidad, nerviosismo, ansiedad, sudoración, escalofrío, irritabilidad o impaciencia, confusión, incluyendo el delirio, latidos cardíacos rápidos, mareo o vértigo, hambre, náusea, somnolencia, visión borrosa, hormigueo o entumecimiento de los labios o la lengua, dolores de cabeza, debilidad o fatiga, así como eventos de ira, terquedad, tristeza, falta de coordinación, pesadillas o gritos durante el sueño, convulsiones y perder el conocimiento. Se aconseja consumir 15-20 gramos de glucosa o carbohidratos y revisar sus niveles de glucosa después de 15 minutos, si persiste repetir, la dosis. La mejor manera para prevenir la hipoglucemia es el buen control de la diabetes, el apego al tratamiento, afirma el doctor Víctor Manuel Rincón Ponce, director médico del área metabólica de MSD México y adscrito al hospital general 47 del IMSS.

*****

Según reporta el Servicio de Ginecología del IMSS, el principal motivo de consulta ginecológica en todas sus clínicas son las infecciones vaginales. La vaginitis es un proceso inflamatorio de la mucosa vaginal que afecta a millones de mujeres en el mundo. La principal manifestación es el flujo vaginal, mal olor, comezón y pH elevado. Esto se presenta generalmente en mujeres entre los 20 y los 59 años, sin embargo, las infecciones vaginales durante la infancia son frecuentes. El 85% de los casos de ginecología pediátrica se deben a este problema. Una correcta higiene íntima puede mantener o restablecer el pH vaginal, además de garantizar un ecosistema saludable libre de patógenos. El jabón íntimo de uso diario de Saba es considerado un factor protector al mantener el pH ácido en la región genital, además, genera mayor conciencia en la mujer en el autocuidado y bienestar, afirma la dermatóloga Claudia Aquino, de Field Clinical Specialist de Laboratorios Merz.

