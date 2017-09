El culto de Emiliano Salinas Occeli: amenazas, dinero y sexo

Índice político

Francisco Rodríguez

Pequeño en volumen, poco estructurado, reunido en torno a un líder carismático, tal es el culto que Carlos Emiliano Salinas Occeli, primogénito del Innombrable —AMLO dixit— Carlos Salinas de Gortari, promueve en varias ciudades de México. Recluta a jóvenes de familias adineradas, lo mismo del sector empresarial que del político, y los envuelve en un programa denominado Executive Success —Éxito Ejecutivo— que, en realidad, es una especie de lavado de cerebro, bajo un esquema “dominante sobre sumiso”. Y para someter a los incautos, el primer paso es obligarlos a romper con todos sus lazos familiares. Los quieren para ellos, nada más.

Keith Raniere es el líder carismático. De acuerdo a la revista Forbes, “sus seguidores más devotos dicen que es uno de los más inteligentes y la mayor de las personas éticas vivas. Lo describen como un genio modesto y humilde que puede diagnosticar los males sociales con notable claridad. Dicen que sus enseñanzas como un entrenador ejecutivo inspirador pueden dar poder a algunas de las personas más exitosas del mundo para alcanzar niveles cada vez más altos de estatus y dinero”. Incluso, que su programa puede curar enfermedades como la diabetes y la escoliosis.

En realidad, Raniere, quien carece de una educación formal —ni siquiera terminó el bachillerato— es un estafador que, cuando menos en un par de ocasiones, ha sido indiciado por crear fraudes tipo pirámide.

Hay quienes, empero, ven un lado más oscuro y más manipulador de Keith Raniere. Los detractores dicen que dirige un programa de culto destinado a descomponer psicológicamente a sus súbditos, separándolos de sus familias e induciéndolos en un extraño mundo de pretensiones mesiánicas, lenguaje idiosincrásico y prácticas rituales.

Es al lado de él que Salinas Occeli, miembro del consejo de administración de Executive Success Programs Inc. (ESP), ha abierto sucursales en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey y ha enganchado a decenas de cándidos hijos de… e hijas de… Cristina Fox de la Concha, entre muchos otros.

En Forbes también se lee que, hasta 2013, alrededor de 3 mil 700 personas habían acudido a Raniere y a Executive Success Programs, el negocio que él creó en 1998. Impulsado por una potente red de boca en boca, los seguidores incluyen a Sheila Johnson, cofundadora de Black Entertainment Television; Antonia C. Novello, ex cirujano general de los Estados Unidos; Stephen Cooper, director ejecutivo interino de Enron; Edgar Bronfman, padre de la fortuna de Seagram y dos de sus hijas, y a Ana Cristina Fox, hija del ex presidente mexicano. Los discípulos de Raniere dicen que sus métodos enfocan su propio enfoque y les dan una visión más aguda de las motivaciones de los demás. “Es como un M.B.A. práctico”, dice un seguidor, Emiliano Salinas, hijo de otro ex presidente de México.

Con sede en Albany, capital del estado de Nueva York, en los Estados Unidos, ESP se maneja prácticamente en la secrecía. Los reclutas firman documentos en los que se comprometen a no divulgar lo que ahí aprenden para dominar a los sumisos. Para crear y/o acrecentar sus negocios. Para ganar más dinero… del cual Raniere recibe —but of course— una jugosa comisión.

“Debido a su fortuna” —cito a la revista Quién, del 14 de abril de 2013—, Carlos Emiliano Salinas Occeli ha resultado una de las mejores capturas de Raniere. Con dinero de papi —de dónde, si no “la fortuna”— y la guía y consejos del programa Éxito Ejecutivo, el hijo del ex presidente es dueño y fundador de un fondo de inversión denominado Prorsus Capital que financia proyectos productivos e innovadores, bienes raíces en el ámbito turístico y, además, vía la empresa subsidiaria TaxBack, con sede en Dublín, Irlanda —among all places— regresa a los turistas extranjeros el IVA y otros impuestos que hayan pagado en México, depositándoselos en sus tarjetas de crédito o cuentas bancarias, según elijan.

Y de todo ello, Raniere se lleva un porcentaje.

¿Qué aprenden quienes, por 10 mil dólares de cuota, se enrolan en el ESP en la sede de Albany? De acuerdo a Michael Freedman, reportero de Forbes, “sus enseñanzas son misteriosas, llenas de jerga egoísta e impenetrable sobre la ética y los valores, y definida por un ethos ciego de ambición similar al de los personajes guiados en una novela de Ayn Rand.” Cita como ejemplo. “Haga su propio interés primordial, no se motive por lo que otros quieren y evite a los ‘parásitos’” que es como etiquetan a las personas que necesitan ayuda; “sólo haciendo esto usted puede ser fiel a sí mismo y verdaderamente ‘ético’. La otra cara, por supuesto, es que esta cosmovisión desacredita virtudes como la caridad, el trabajo en equipo y la compasión…”

Así es, entonces, como el hijo del inventor del programa asistencialista Solidaridad, de apoyo “a los que menos tienen” —cual empezó a decírseles a los pobres y miserables en el sexenio salinista— sólo ve por él mismo, rehúye de los necesitados y, sólo así, cree ser “ético”.

Freedman también informa que el ESP recuerda la formación del “potencial humano” de los años setenta, con unos pocos elementos de Scientology y paralelos con EST, el muy criticado programa de pensamiento de grupo fundado por Werner Erhard. A diferencia de EST, que famosamente desalentó a los estudiantes de usar el baño durante las sesiones, Executive Success ofrece un montón de pausas. Los estudiantes pagan hasta 10 mil dólares por cinco días de conferencias y un intenso sondeo emocional en sesiones diarias de trece horas. Se quitan los zapatos durante la clase, aprenden apretones de manos esotéricos y usan fajas de diversos colores que significan jerarquía en la organización. Cuando un estudiante de más alto rango entra en la sala deben permanecer de pie para mostrar respeto. Se les enseña a inclinarse unos a otros. Y cuando Raniere o “Vanguard”, como obliga a que le llamen, hace una rara aparición, como Elvis, los estudiantes se acercan a él. Algunos ex-clientes dicen que lo han visto saludar a cada mujer con un beso en la boca, aunque Raniere niega esto.

Como todo culto que se respete, el de Raniere – Salinas tiene su vis sexual. El blog Artvoice, entre docenas de publicaciones que se refieren a este y a muchos otros casos de abuso, narra como la ex actriz de televisión Allison Mack “la está haciendo” como el líder de una sociedad secreta de mujeres que siguen las enseñanzas de Keith Raniere. La entrada en el grupo requiere que los miembros sean marcados con una plancha caliente en su región púbica con las iniciales del señor Raniere y la señorita Mack.

Mack ofrece la calidad de miembro al grupo selecto que se conoce como DS [Dominus Servus (latín para amo-esclavo)]. La ceremonia de iniciación está destinada a brindar una oportunidad para que las mujeres disfruten de un acceso más profundo a Raniere y a sus avanzadas enseñanzas.

Para entrar en este grupo necesariamente exclusivo, donde Raniere está dispuesto a impartir sus dos enseñanzas ocultas y permitir, en algunos casos, la comunión personal con las mujeres, se requiere la ceremonia de la marca. En esta ceremonia ritual, que dura alrededor de tres horas, las mujeres hacen lo que se conoce como “El Voto”, que incluye un compromiso de toda la vida al servicio de Raniere y de Mack.

Después de un período de prueba, las mujeres que son aceptadas por Miss Mack son invitadas a participar en la ceremonia y el uso de un cautín, hecho de metal, calentado a un resplandor rojo opaco, se aplica a la piel limpia de la zona púbica de la mujer que es iniciada. El hierro caliente cauteriza la zona púbica dejando cicatrices permanentes de tejido que forman las letras KR y AM, las de Keith Raniere y Allison Mack. El proceso es similar, en efecto, a la marca del ganado.

En el pasado, frankreport.com se ha referido a las mujeres que se dedican al señor Raniere como “miembros de su harén”. Pero el término preferido por Raniere y Mack es “esclavo”.

El culto de Raniere-Salinas ha sido señalado de tomar represalias en contra de aquellos que se atreven a dejar de pertenecer a él. El caso de Sarah Edmondson, en Vancouver, Canadá, también es ejemplificativo.

Clare Bronfman, en nombre de Executive Success Programs Inc., presentó una denuncia penal contra Sarah por “robo, fraude y daño” en el Departamento de Policía de aquella ciudad canadiene. Raniere quiere verla detenida y juzgada y que sea enviada a prisión, ha trascendido.

Bronfman reclama que 125 estudiantes en Vancouver dejaron el ESP a instancias de Sarah.

La razón por la cual los estudiantes salieron de Vancouver, de Albany, de la ciudad de Nueva York, de Ciudad de México, Los Ángeles, San Francisco y otros lugares es que Keith Raniere ideó una compañía de chantaje multinivel denominada DS [Dominante sobre sumiso]. Se espera que más de 400 personas —puede que sean mucho más— también salgan de este culto.

DS requiere que las mujeres carguen ‘colaterales’ a una cuenta en la nube controlada por Clare Bronfman, quien dirige el departamento de TI de Raniere, para chantajear a las mujeres que han sido “marcadas” con las iniciales de Keith Raniere en su región púbica.

Personalmente y “sin compasión”, como está aleccionado, Salinas Occeli también ha amenazado a quienes han dejado el Executive Success Program, lo cual lo tiene al borde de ser demandado penalmente. El negocio es el negocio y no quiere perder clientes… o “esclavas” y “esclavos”.

Muchos de estos últimos, por cierto, han dejado el ESP por razones de salud. En el citado reportaje de Forbes se lee: El Programa “es demasiado intenso para algunos. Después de noches sin dormir y de 17 horas de talleres, una mujer de 28 años de una prominente familia mexicana dice que comenzó a tener alucinaciones y tuvo un colapso mental en su hotel cerca de Albany. Fue llevada a un hospital y requirió tratamiento psiquiátrico. Su psiquiatra, Carlos Rueda, dice que en los últimos tres años ha tratado a otros dos que han tomado las clased; uno tuvo un episodio psicótico.”

Amenazas, egoísmo, ritos, marcas a mujeres como si ellas fueran ganado, dinero y más dinero —la semilla: la enorme fortuna hecha por la familia Salinas de Gortari al amparo de la política y el poder—, denuncias penales, el culto de Keith Raniere – Emiliano Salinas se desmorona…

¿Y usted qué haría?, cual suele preguntar quien carece de todo éxito, pues sólo se ha dedicado a corretear a la diosa fortuna.

Índice Flamígero: También Cecilia Salinas Occeli, la mayor de las hijas de CSG, es discípula de Raniere y de su ESP. También ha proferido amenazas a quienes han abierto los ojos y han salido de esta patraña. Dicen que es, verdaderamente, de temer.

“Donald Trump da la puntilla,

a miles de mexicanos

hoy, el sueño americano,

¡se ha vuelto una pesadilla!”

¿Sabía usted que a la administración de Enrique Peña Nieto ya sólo le quedan 449 días para concluir?

