Suspenden ArpaFest en Puerto Morelos por falta de apoyo

Así lo declaró el organizador y promotor Julio González, en conferencia de prensa

Cancún.- El Cuarto Festival de Arpa (Arpafest), que tenía programadas dos presentaciones para mil 500 habitantes y turistas, cada una, en el parque central de Puerto Morelos, fue suspendido por falta de apoyo, voluntad, sensibilidad y visión promocional del destino de las autoridades que encabeza Laura Fernández.

Así lo declaró el organizador y promotor Julio González, en conferencia de prensa, acompañado por Evangelina Martínez, quienes dijeron que hubo desinterés de la alcaldesa, porque aparte de la lluvia del sábado, “la idea es que ellos pusieran la carpa del escenario, sillas, sonido y los permisos para hacer el evento en el centro de Puerto Morelos, cuyas gestiones se iniciaron en abril, con el director de Turismo”.

Hace un mes les dijeron que siempre no los iban a apoyar, a pesar que todo el tiempo les dijeron que sí; el 28 de julio tuvieron una reunión con el secretario, Francisco Mendoza Reyna, quien les comentó que no sabía nada y que había austeridad, motivo por el que no se realizó el evento, además que el sábado llovió y se fue abajo la carpa, por llo que se decidió no hacer la función, para evitar una tragedia que repercutiría negativamente a Puerto Morelos.

No obstante, ayer en el hotel Now Jade se llevó a cabo el plan B, con la presentación de los arpistas e invitados, para que lo disfrutarán las familias y turistas; “pero si se hubieran hecho las dos presentaciones en el parque central hubiera sido un éxito”.

Cabe destacar que este incidente no les resta los ánimos a los organizadores, quienes ya están pensando en hacer el quinto festival en el 2018, en el que habrá talleres, como innovación a éste que ya es un evento de Cancún, que de alguna manera ayuda a la promoción turística de los municipios de Quintana Roo, porque se demostró con la Camerata, en el teatro de Benito Juárez, en el que se llenó porque la gente reconoce que el arpa es un instrumento milenario que en México es muy apreciado.