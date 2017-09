Fundación pagaría manutención de Rogelio Guerra

El primer actor, de 80 años, se encuentra bien de salud

Es probable que dentro de dos meses una fundación pague los gastos que se derivan de la manutención del actor mexicano Rogelio Guerra, informó su esposa, Maribel Robles.

“Estoy viendo lo de una fundación que, probablemente, dentro de dos meses pueda asumir los gastos para no depender de mis amigos, pero ahí voy, no me quedo quieta”, señaló. Aunque todavía no puede revelar el nombre de la fundación, dijo que gracias a los medios de comunicación se dio el acercamiento. “Yo pedía el apoyo de una fundación, de un empresario o un padrino que me apoyara, y al parecer ya hay una. Estamos en la negociación. Ojalá sea de una manera permanente para Rogelio”.

Destacó que a sus 80 años, el primer actor se encuentra bien de salud. “Está muy conectado, muy estable, come bien y eso, en sus condiciones, es bueno, porque no hay retroceso, no va al hospital, está bien”, subrayó.

Comentó que hace una semana cerró el bazar que con objetos y ropa donada por famosos y amistades, abrió en favor de Rogelio Guerra; sin embargo, prevé abrir otros en casa de amigas, pues le quedaron varias cosas.

“Ya devolví el local que me habían prestado. Me quedé con algunas cosas y las tengo en mi casa. Es probable que hagamos pequeños bazares en casas de amigas para ver si puede salir algo más. En la última semana Norma Lazareno me mandó cosas”.

Por lo pronto, Maribel Robles dice que tiene cubierto el pago de los enfermeros que apoyan al actor y que es un gasto mensual de 26 mil pesos. “Tengo un grupo grande de amigos que me está depositando 500 pesos al mes para poder cubrir eso y ahí la llevo”.