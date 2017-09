¿Instalaciones estratégicas, vulnerables?

Segunda vuelta

Luis Muñoz

La vulnerabilidad en instalaciones estratégicas del país plantea la necesidad de contar con personal capacitado y de experiencia que realice de manera efectiva tareas de vigilancia, que eviten cualquier signo de riesgo.

Es cierto que el gobierno de la República cuenta con una agencia élite llamada Servicio de Protección Federal, que forma parte de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), dependiente de Gobernación, con facultades para brindar correctamente la prestación de servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones de las dependencias y entidades del gobierno e instituciones públicas, pero no es suficiente.

No basta, porque el organismo no ha crecido en sus capacidades y mantiene un estado de fuerza modesto que ronda en los 4 mil elementos, insuficientes para proteger 17 mil edificios del gobierno federal, más de 3 mil instalaciones catalogadas estratégicas y menos para cuidar instalaciones del sector energético que aún no están catalogadas.

José Luis Calderón González, consejero asociado de la AMESP y experto en el tema, dijo que hasta ahora las autoridades han relegado el asunto de la protección, dándole mayor peso a la atención de tareas de seguridad pública, sin embargo, la creación de nuevas infraestructuras y la aparición de más actores en la administración y operación de servicios, aunado al abandono que se le había dado por años, coloca a los responsables por parte del Estado ante un desafío mayúsculo.

En este contexto, consideró que la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP) es la única organización en el país con capacidades y experiencia para solventar la eminente demanda de servicios en seguridad que requiere el sector energético y otros que están en constante desarrollo.

Calderón González explicó que la protección de infraestructuras debe ser visto como un todo para establecer una estrategia que incluya recursos humanos, tecnológicos y procedimientos que protejan a las organizaciones y sus activos en el plano físico y cibernético.

Y al gobierno, subrayó, le toca la tarea de definir y materializar una estrategia nacional clara para la protección de infraestructuras críticas tanto públicas como privadas.

SE SOLIDARIZA SENADO CON DAMNIFICADOS

En apoyo a nuestros hermanos de Oaxaca, Chiapas y Tabasco, el presidente del Senado de la República, Ernesto Cordero Arroyo, invitó a la población a hacer sus donativos a la cuenta 0669006667 de Banorte, en apoyo a las familias afectadas por el sismo registrado el pasado jueves. Con las aportaciones se contribuirá a resarcir algunos daños y apoyar a los afectados que perdieron su patrimonio, causado por el sismo de 8.2 grados Richter.

En la convocatoria a la población en general a sumarse a este importante respaldo humanitario como una muestra más de solidaridad, el senador Cordero Arroyo dijo que las donaciones llegarán a las zonas devastadas: la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca; Chiapas y Tabasco, donde se localiza el mayor número de daños y decesos.

De esta manera, la Cámara alta se suma a la acciones de solidaridad y muestras de apoyo para quienes perdieron algún integrante de su familia o vieron afectado su patrimonio. El número de cuenta 066900 6667 de Banorte, también está disponible en la página de internet www. senado. gob.mx

PYMES FORTALECEN ECONOMÍA

La diputada federal del grupo parlamentario Nueva Alianza, Carmen Victoria Campa Almaral, se pronunció a favor de instrumentar esquemas de apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPYMES), y con ello fomentar su fortalecimiento en el mercado interno mexicano.

En entrevista, señaló que de acuerdo con el “Boletín Trimestral de Empleo en las Pymes”, elaborado en conjunto por la consultoría Randstad Research y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), durante el segundo trimestre de 2017 los negocios mexicanos aportaron 2.74 puntos porcentuales en esa categoría.

Indicó que “el crecimiento de este sector es mayor, comparado con las grandes empresas, pues éstas sólo han mostrado un aumento de 0.58 y un 0.55 por ciento, respectivamente”.

La diputada Campa, integrante de la Comisión de Economía de la Cámara de Baja, subrayó que “México debe buscar en las PYMES una estrategia para diversificar el mercado a nivel regional, a través de mecanismos que permitan dar mayor competitividad a nuestro país, como la eliminación de los aranceles, el otorgamiento de visas a los negocios, la homologación de normas técnicas, entre otras acciones, en sectores como el de alimentos, farmacéuticos o cosméticos”.

Comentó que en la actualidad, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta que en México existen aproximadamente cuatro millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales 99.8 por ciento son establecimientos que generan 52 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y el 72 por ciento del empleo a nivel nacional.

