Cuando un país está sometido por una caterva de ignorantes, es muy refrescante un aire de libertad, asomándose al contenido de un tesoro que no puede ser hoyado por los mercachifles del patrimonio nacional: los libros. Es lo más parecido a lo contestatario y acompañará siempre la protesta racional y documentada contra los abusos.

El conocimiento es lo que nos separa de los tramposos, impostores, y petulantes. Además, nos da las claves para llegar a la interpretación de su molicie, al convencimiento pleno de su inconsciencia depredatoria, de sus limitados alcances para comprender que los destrozos que han hecho, los impactos de su rapiña, se encuentran más allá de sus narices.

Para conocerlos más de lo que jamás llegarán a conocer de ellos mismos. Para juzgarlos con objetividad y crudeza, con razones irrebatibles que muestren la indignación de un pueblo ante el mundo que hoy nos atribuye una catadura similar a los opresores, abulia y apatía para reconstruir la integridad y la dignidad sobajada, un mundo que nos escatima reconocer nuestro orgullo por la patria que nos queda.

Y aunque la función que se han arrogado los textoservidores para el contenido de las columnas políticas sea la de ser simples relatores de cuchicheos, ataques banales, telegramas dirigidos a los adversarios, golpes bajos y tenebras que no se atreven a decir su nombre, siempre se deben perseguir otras formas de expresión y acercamiento con los lectores.

Encontrar los puentes necesarios para responder al análisis crítico de sus comentarios, nacidos de una formación y una politización indudable, la misma que honra sus pensamientos, y siempre obliga a actualizarnos y superarnos, buscando el reencuentro con la misma frecuencia, con el empuje ideológico que nos enorgullece e impulsa a ser mejores.

Es la única forma de agradecer a los constantes seguidores de esta página, abierta a la discusión y al esclarecimiento, jamás ajena a la lucha nacional que hoy libramos en todo el territorio contra los tartufos y abusadores de la miseria y el abandono en el que han relegado a los mexicanos, que nunca hemos merecido a esos infelices. Vaya, pues:

Los analistas han llegado a la conclusión de que Hegel, el creador del enfoque dialéctico para la evolución de las sociedades, ha sido el mayor enciclopedista de todos los tiempos. Sus vastos conocimientos lo llevaron a ser el indicado para demostrar que el manejo de la trípode tesis – antítesis -síntesis, la absoluta confrontación de las ideas, base de la teoría dialéctica de la historia, fuera el punto de partida del movimiento que desembocó en arma metodológica del materialismo histórico marxista.

La dialéctica del romanticismo alemán, llevada a la culminación por Ludwig Feuerbach, maestro de Carlos Marx en la Universidad de Berlín, dio a éste las herramientas intelectuales para interpretar la historia al ritmo de la fenomenología hegeliana, y poner los cimientos de una visión que transformó la comprensión de todo lo que ha sucedido desde que el mundo es tal.

Pero la concepción del enciclopedista Hegel encuentra sus raíces en el Capítulo IV, apartado A, que reseñó en su obra maestra, La Fenomenología del Espíritu. Ahí, Hegel revela la parábola del amo y el esclavo, imprescindible para entender la conciencia de la libertad y la autonomía de los pueblos, con rigor, con una disciplina cognoscitiva impecable.

Son, en efecto, las páginas más brillantes del filósofo, el mayor enciclopedista que el mundo ha conocido, donde se revela en toda su magnitud la dialéctica como un medio de razonamiento que confronta posiciones diferentes para extraer de ellas la verdad. En Hegel, la dialéctica expresa la función del pensamiento y el desarrollo histórico general.

El hombre real y verdadero es el resultado de su interacción con los otros; la idea que se forma de él mismo es mediatizada por el reconocimiento obtenido en función de su acción. Por esta experiencia se establecen de un lado la conciencia del amo, el vencedor de la lucha… y por el otro, el esclavo, el adversario vencido. La mente vencida —el esclavo— tiene mayor miedo al fracaso que la mente del éxito —el amo—. La consciencia toma visos de independencia y autonomía cuando se torna libertaria.

Esta dialéctica, dice Hegel, es el motor de la historia y del mundo. Una vez que el amo tiene sometido al esclavo, sólo se relaciona con el mundo a través de él, de las cosas que el esclavo produce y su actividad se dedica a consumirla y a necesitar más. Callarse, no ver, no escuchar, no hablar, las actitudes de la resignación, sostienen las inconsistencias del amo.

La filosofía en su función histórica, es esta extracción, casi diría traición, del saber del esclavo para conseguir convertirlo en saber del amo. Todo un resumen de la historia de la explotación. El progreso hacia la autoconciencia se basa en la relación entre dueño y sirviente.

Espartaco, símbolo de la sublevación contra el imperio decadente

Es por eso que, entre los principales preceptores romanos, se encontraban personajes que se habían sobrepuesto a algún pasado esclavista. Epicteto, maestro de la dinastía de los Arriano, poderosos patricios del Tíber, dejó huellas de un intelecto superior a su tiempo, igual que distinguidos descendientes de esclavos fenicios, como Séneca, tutor de Nerón.

La historia del Oriente Medio y Asia, no puede ignorar al esclavo Pausanias de Orestis, el favorito del conquistador Filipo II de Macedonia, padre de Alejandro Magno, quien fuera asesinado por su sirviente personal, el que de esta manera protestó porque el conquistador del mundo conocido no quiso lavar su honor, vejado por un grupo de generales de alto mando que abusaron sexualmente y se burlaron de él, antes de dar la batalla decisiva.

Espartaco se convirtió en el símbolo internacional por excelencia de la sublevación contra el imperio decadente. La actitud de Espartaco demuestra que la motivación del esclavo nace de la renuncia a su realización personal para satisfacer el afán de dominación del amo, pero a la vez éste existe en la medida en que es reconocido por el antagonista.

Hegel sostiene que el sujeto —el amo— se constituye cuando el objeto —el esclavo— acepta su condición. La liberación nace de la negación de ese vínculo de dependencia por parte del esclavo, que pretende acabar con la supremacía del amo. La tensión entre ambos es dinámica, y es la base del poder político.

La política es un juego en el que, como en la guerra, hay que doblegar la voluntad del contrario para seguir adelante. La conciencia de funcionar como esclavo es libertaria cuando se desliga del convencimiento irracional de ser esclavo. Ésta es una condición mental que justifica cualquier forma de vasallaje. La mentalidad de esclavo corresponde actualmente a los indolentes, entreguistas o gesticuladores.

Los que no se posicionan frente a la vida, los que encuentran mayores beneficios en el esclavismo de los demás que beneficia sus traiciones, son esclavos de pensamiento y de vocación. Esos esclavos jamás podrán ser libertarios, y siempre escogerán toda ocasión para ofrecer sus miserias al amo en turno.

La mentalidad del sirviente requiere del reconocimiento del amo. Es el soporte psicológico de sus traiciones: la corrupción, el chantaje, el soborno y la represión. Su limitada conciencia justifica cualquier exceso, en función de su entrega incondicional a los deseos del patrón. Pero ese mecate es demasiado delgado, no resiste esa interpretación sobre las bondades del imperio.

Porque está suficientemente comprobado que los que realmente parten el bacalao en el gabacho no son los maceteros que adornan las oficinas del Salón Oval como dignatarios públicos, sino los responsables de los hilos de la economía corporativa.

Y éstos son los que no pasan por alto las traiciones, que en su afán de acumulación personal han faltado a la palabra empeñada en los negocios del narcotráfico, la autoadjudicación de los negocios ofrecidos a sus representantes locales, palafreneros abominables, impostores de poca monta que reportan todo lo que acontece detrás de los enjuagues de palacio.

No es sólo la predilección por los sobornos de Odebrecht, la fascinación por proteger a los enlaces de Moreira con El Mono —puente con el narco europeo—, ni la entrega incondicional a los negocios del Rey de los Dragones Luis Carlos Castillo Cervantes, menos aún por los sobornos de Oderbrecht a Lozoya para financiar la campaña, sino todo el conjunto de complicidades donde los han dejado fuera, en un afán desquiciado por significarse en los catálogos de la sevicia.

Esos, entre muchos otros más, son los asuntos que motivan los expedientes de Washington, que igual los obligan a lanzar una embestida dizque diplomática contra Venezuela que, ahora, a romper relaciones diplomáticas y a expulsar al embajador de Corea del Norte, ante la amenaza de que dentro de pocos meses, pueden ser procesados por deslealtad, felonía y perfidia hasta con sus valedores . Los mexicanos se pasaron de tueste. ¿Usted qué haría?.

Índice Flamígero: En cuanto a la expulsión del embajador de Kim Jong-un, calificada por el mismo diplomático como “ignorante”, escribe don Rubén Mújica Vélez: “Habría que preguntar al prsidente si tiene la más remota idea de dónde está Corea del Norte. ¿Hacemos una encuesta?” + + + Ante una situación de alarma generalizada, como fue la del sismo que se registró casi a la medianoche del jueves anterior, el papel que un verdadero líder debe asumir es el de tranquilizar a la población. Eso, el liderazgo, es precisamente lo que no se le da, quien salió a los medios a angustiar aún más cuando pidió “actuar con prevención, estar en alerta y atender llamada de Protección Civil ante una probable réplica ¡mayor a los 7 grados! y menos al ocurrido hace unas horas”. Los sismos, le reviró casi de inmediato el Sismológico Nacional a Peña Nieto, ¡no se pueden predecir”. + + + Sobre el culto de Emiliano Salinas Occeli, primogénito de Carlos Salinas de Gortari, recibí la siguiente información que amplía la que le ofrecí aquí en la entrega anterior: “Executive Success Program (ESP) comenzó en México en 2008. Marca registrada por Emiliano Salinas y Alejandro Betancourt (quien es hijo del contador personal de Manuel Espinosa Iglesias cuando se hizo la recompra de Bancomer y ganó millonadas por no hablar del tema). En Monterrey la marca la trajo Edgar Boom, posiblemente en 2007; después de abrió la Ciudad de México. Y ahora están también en Guadalajara. Entre los hijos sobresalientes están los dos Salinas de Gortari (Emiliano y Cecilia), Fox, Fabiola de la Madrid, esposa de Federico de la Madrid, Alejandra González Anaya, dueña de la empresa Aníma Inc. y hermana del director general de Pemex, José Antonio González Anaya, antes director del IMSS y subsecretario de Hacienda. Anima ha ganado millonadas, contratada por Turismo y por el DF, para hacer festivales como el del Día de Muertos. ESP ha abierto centros en Los Ángeles, Vancouver, Nueva York y tres en México. Invitan a participar, pero desde la introducción hacen juramento de secrecía. El tema es cambiar el modelo de pensamiento hacia una forma de convencimiento mecanizado para iniciar cualquier tipo de negocios que le reditúe a Keith Raniere, el cerebro de este modelo. El señor Raniere dice ser el hombre con el IQ más alto del mundo. Así comienzan a convencer a los nuevos integrantes, pero después de una búsqueda en el Guinness Book of Records, el señor Raniere no aparece. Entre los negocios que ahora maneja Emiliano Salinas están petróleo, energía, retorno de taxes, bienes raíces, entretenimiento, entre otros. El corporativo se llama Prorsus Capital. ESP está demandado en Estados Unidos y por tal le cambiaron el nombre a NXIVM para desviar problemas. Sus más leales seguidoras son las hijas del dueño de Seagrams (Forbes) y con el dinero del emporio Seagrams se pagan abogados y se compran jueces para que los dejen trabajar. (hay varios links relacionados con el tema). Cecilia Salinas Occeli dirige un centro de educación multicultural Rainbow, donde inducen a los niños desde pequeños a que sean parte de este grupo y les enseñan diversos idiomas y culturas. JNess que es un grupo de mujeres (hoy el más peligroso) que se convirtió o siempre ha sido un modelo de recluta para acercar a mujeres que tienen que entregar un colateral, ya sea un video desnudas o algo comprometedor, para tener relaciones sexuales con Keith Raniere y así estar más cerca de sus enseñanzas. El programa se llama DOS, Dominant over Service, lo que se traduce en que la recluta tiene la obligación de estar a la disposición 24/7 de su domador(a) para cuando se les ofrezca cualquier cosa en Albany, y el colateral para poder chantajearlas si se quieren salir o quieren ir a la policía, o simplemente por hablar del tema. En México se ha negado y la información que circula en las redes con testimonios de cómo marcan a las chavas reclutas con un hierro candente con las iniciales de KR en la parte púbica, y de cómo se cerraron dos centros, el de Vancouver y el de Los Ángeles por ese motivo. La directora del Centro de Vancouver lo cerró por considerar amoral esta práctica y lo mismo hizo Los Ángeles. Hoy NXIVM la tiene demandada, y así tienen amedrentadas a todas las mujeres que han querido desistir y salirse del grupo. Ahora el temor es que México cierre ya que es una gran fuente de reclutas, dadas las relaciones de los principales actores, los Salinas… Así como existe el grupo Jness para mujeres, existe el equivalente para hombres en donde además de pagar fortunas por los cursos se les instruye para perseguir su sueño y dejar de ser ‘parásitos de la sociedad’.” + + + De don Alfredo Álvarez Barrón –“México expulsa al embajador de Corea del Norte”— y de El Poeta del Nopal:

A mi juicio es un error

decisión tan expedita,

provocar a un dictador

¡con aires de troglodita!

Dentro de 446 días terminará el sexenio de EPN. ¡Ojalá que esta maldición no se repita en el país!

