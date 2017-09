Ana Claudia Talancón aprende historia de México

Con “La Güera” Rodríguez

María Ignacia Rodríguez de Velasco, mejor conocida como “La Güera” Rodríguez, personaje emblemático de la Independencia de México, sirvió de inspiración a la actriz Ana Claudia Talancón para que se interesara en conocer más sobre la historia de este país.

La protagonista de filmes como “El crimen del padre Amaro” y “Matando cabos”, la interpreta en uno de los episodios de la tercera temporada de “Drunk History”, el lado borroso de la historia, que iniciará transmisiones,s a través de Comedy Central.

“La verdad, conocía muy poco de ella, pero gracias a la maravillosa narración de Santiago Pérez Grovas, salvo una que otra de sus muletillas, pude saber más de ella. Fue una mujer muy poderosa, inteligente y con mucha sensibilidad para poder llegar a los que quería y provocar la Independencia de México”, comentó Talancón.

“La Güera” Rodríguez sostuvo una relación amorosa con Agustín de Iturbide antes de que fuera proclamado emperador de México. También mantuvo una relación con el libertador Simón Bolívar y con el explorador y naturalista alemán Alexander von Humboldt, entre otros.

En el capítulo de “Drunk History” se le muestra en todos esos momentos, desde su primer matrimonio hasta su último amorío.

“Durante las grabaciones fueron muchas risas. Me dolió la cara de tanto reírme y me lo pasé muy bien. Volvería a participar sin problema. Aunque ya hicieron a Sor Juana Inés de la Cruz, me hubiera gustado interpretarla”, comentó.

El proceso de grabación, dijo, consiste en primero leer el guión y luego observar al narrador para tratar de empalmar las frases. “Nos lo ponen en una bocina para oírlo fuerte y podamos igualar la manera en que lo dice”, concluyó.

Destacó que el nivel de producción es muy alto, por lo que disfrutó ampliamente el vestuario de la época, las locaciones, usar peluca en tono rubio y hasta los pupilentes azules.

“Es muy gracioso ver cómo algunos de los actores se parecen a los personajes reales, mientras que a otros los caracterizan increíblemente. Creo que nos ponen muy bien los juguetes para poder recrear todo”, externó.

Ana Claudia Talancón admitió que la clase de historia siempre fue una de sus favoritas cuando iba a la escuela y aunque disfrutó la enseñanza tradicional, señaló que también tuvo maestros que relataban los acontecimientos a manera de chisme y todo resultaba más interesante.

“Me acuerdo de una maestra que llegó a platicarnos de una manera muy peculiar aquella frase de ‘Hombres necios’. A veces nos daba la clase en el parque y eso me gustaba porque nos divertía y a la vez aprendíamos mucho más”, recordó.