Película “Bohemian Rhapsody” ya está en producción

Basada en la vida de Freddie Mercury

La película “Bohemian Rhapsody”, basada en la vida del ícono del rock, Freddie Mercury y su banda Queen, que será protagonizada por el actor estadunidense de origen egipcio Rami Malek, entró en producción recientemente.

El estudio cinematográfico 20th Century Fox anunció lo anterior mediante un comunicado, en el que dio a conocer la primera fotografía de Malek caracterizado como el cantautor y músico británico, autor de éxitos como “Somebody to love” y “We are the champions”.

La biopic es dirigida por Bryan Singer y planea estrenarse en diciembre de 2018. Hasta el momento, del elenco se conocen también a Ben Hardy, quien dará vida al baterista Roger Taylor: Joe Mazzello como el bajista John Deacon y Gwilym Lee interpretará al guitarrista Brian May. “Freddie Mercury fue más grande que la vida misma y ver a Rami completamente transformado en él solo ha solidificado la decisión de que es la selección perfecta para este papel”, expresó el productor Graham King.

“Entre la innovadora dirección de Bryan, el extraordinario talento de Rami y el increíble equipo que hemos formado, no puedo estar más emocionado de ver esta remarcable historia de Freddie Mercury y las icónicas canciones de Queen cobrar vida”, agregó en el citado documento.