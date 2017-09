Vida y milagros de Julio César Chávez, a partir del 18 de este mes

La serie “El César” se proyectará en el nuevo canal Space

“El César” se llamará la serie de televisión que narra la vida de una de las máximas leyendas del boxeo mexicano: Julio César Chávez, sus orígenes, y sobre todo, las etapas oscuras por las que atravesó su carrera.

En conferencia de prensa, Chávez, acompañado de lo que será el elenco del proyecto, como Armando Hernández, quien personificará al peleador, originario de Sonora, pero residente en Mazatlán y hoy convertido en cronista boxístico; completan la papeleta Maya Zapata y Leticia Huijara, entre otros.

Julio César afirmó estar emocionado con el resultado que pudo ver en pantalla y aseguró que aún en el primer capítulo, encontró algo que lo conmovió.

La serie “El César” llegará a la televisión de la mano del canal Space, a partir del próximo 18 de septiembre.

“Muy emocionado, estaba viendo el principio de la serie, la verdad que me apachurré mucho, porque vi el nombre de mi hermano Borrego y se me hizo un nudo en la garganta, pero estoy contento”. Aunque fueron pocas las preguntas que los medios pudieron realizar, Armando Hernández, actor que lo interpretará en este trabajo, que constará de 26 capítulos, subrayó que además del apoyo de Chávez, requirió de una ardua preparación para interpretarlo, explicando que incluso tuvo el asesoramiento de una nutrióloga.

“Meses de estudiar a Julio, su forma de hablar, de ser y de boxear, de hecho estuve seis meses entrenando y haciendo una vida de boxeador para llevar a buen puerto el papel”.

Pese a algunas preguntas sobre si había consultado a Salma Hayek sobre el periodo en que fueron amigos y bromear sobre el hecho de que pensó qué tal vez sería William Levy quien lo interpretaría, el ex campeón rió y dijo que tendría la gente que ver la serie para saber más de su vida.

Sin embargo, fue tajante con otros aspectos, como cuando se le cuestionó sobre su relación con el narcotráfico y manifestó:

“Que quede bien claro, eran mis amigos, yo no andaba en el narcotráfico, que quede bien claro ¿no?

Una cosa es tener amigos y otra cosa es ser narco, no te confundas”, le dijo a un reportero, un poco alterado.

De igual forma, se le cuestionó si alguna vez le pidieron involucrarse con el lavado de dinero, a lo que dijo: “gracias a Dios no, en primer lugar, yo no tenía necesidad de eso, sino no me hubiera dedicado al boxeo. Simplemente los conocí, eran mis amigos, me invitaron a sus casas, pero tiene nada qué ver con la serie”.

Opinó que el actor que lo interpretará despejó cualquier duda sobre si hará un buen papel al verlo en la pantalla.

“Cuando conocí a Armando, me quedé impresionado con su manera de ser. Aparte empecé a ver en lo que ha trabajado y todos me decían es buen actor, talentoso, pero yo tenía siempre la duda de si era malo o era bueno, pero la verdad me dejó sorprendido y muy orgulloso”.