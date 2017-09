Domadores de Fuego maravillan a miles de personas en Tultepec

En su segunda edición

Tultepec, Estado de México.- Concluyó con saldo blanco en materia de incidentes, pese a los más de 20 mil asistentes, la segunda edición de Domadores de Fuego el pasado fin de semana en Tultepec, donde la armonía de la música clásica de Los Beatles, interpretada por el grupo Morsa y del Mariachi Gama 1000, se fusionaron con el colorido y la magia de la pirotecnia.

En un ambiente festivo y meramente familiar, se combinó lo mejor de la música universal y el folklor de la música mexicana maravillando a los miles de asistentes con unl piromusical, a cargo del artesano pirotécnico Antelmo Cortés, representando dignamente y con orgullo, la magia de luz y colorido que da identidad a Tultepec dentro y fuera de las fronteras de México.

Domadores de Fuego, es una iniciativa del H. Ayuntamiento, con el objetivo de difundir el arte que da identidad a este municipio, y le ha ganado el nombre de Capital Nacional de la Pirotecnia, mostrando así parte de la riqueza cultural de este pueblo, con miras de convertirlo en Pueblo con Encanto o Pueblo Mágico.

La fiesta a la que asistieron más de 20 mil personas el pasado sábado, inició con música universal en inglés a cargo del grupo Slogan, seguido de Universal Mind, rindiendo tributo a The Doors, seguidos de lo mejor del grupo The Beatles, a cargo de grupo Morsa.

Este último interpretó los temas Let it Be, She Loves You y Get Back para armonizar el piromusical del sábado, ante las miradas de asombro de miles de familias, que hicieron de este evento un espectáculo en armonía familiar, y continuaron la fiesta bailando y cantando con Banda Maguey y Banda Trueno.

La celebración continuó el domingo en un encuentro con más de 200 niños de las Bandas Sinfónicas Infantil y Juvenil de Tultepec, de solistas de la Casa de Cultura Víctor Urbán Velasco y del CECyTEM, el Ballet México Folklórico de Tultepec y un performance a cargo del grupo de danza Ollin Toltepek.

La fiesta continuó con lo mejor de la música norteña por parte del grupo Desbo K Do y lo más destacado de la música mexicana a cargo del Mariachi Gama 1000, quien al término de su presentación interpretó El viajero y Por qué me haces llorar, como fondo del segundo piromusical.

Ante la amenaza de lluvia provocada por los huracanes que azotan el Atlántico y el Golfo de México, el Ayuntamiento decidió colocar para el día domingo, una lona en la explanada municipal frente a la Concha Acústica donde se desarrollaron los eventos, a fin de resguardar la integridad física de los artistas y público en general, así como el equipo técnico de apoyo para el desarrollo de las presentaciones artísticas sin que ello demeritara la calidad del espectáculo.

Para que el público asistente pudiera apreciar tanto las presentaciones artísticas, así como los piromusicales desde cualquier lugar de la explanada, fue colocada una pantalla gigante al frente del escenario sincronizada con transmisión de circuito cerrado a varias cámaras, desde puntos estratégicos del lugar para no perder detalle del evento.