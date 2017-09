¿Neomorenistas pasarían un examen de confianza?

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Es preciso preferir la soberanía de la ley a la de uno de los ciudadanos.

Aristóteles (384 AC-322 AC) Filósofo griego.

#Neomorenistas #AMLO #TraidoresAMorena #CorrupciónPolítica #AlfonsoRomo #ManuelVelascoOportunista #AMLOespañol #MichoacánCaos #Monsanto

¿Los nuevos valores morenistas aguantarían un examen de confianza? Tal parece que el partido propiedad de Andrés Manuel López Obrador, recibe la escoria de otros partidos.

Eso sí, con la cartera abierta para expiar todos los pecados cometidos y, quizá por cometer, llegan traidores, ladrones, corruptos, extorsionadores y varios de mala nota.

Claro, también van otros que están convencidos que el tabasqueño es impoluto, pero son los menos, y quienes menores posibilidades tienen de desarrollarse políticamente en el partido lopezobradorista.

Ejemplos se dan incluso en la tierra que vio nacer a AMLO, Tabasco. La lucha de poder en su mismo partido se maneja con lineamientos marcados por el líder, a quien no se le discute como dice ahora su principal seguidora, Yeidkol Polevnsky, Citlali, para sus familiares. Un ejemplo “raro”: un ex colaborador del ex gobernador Andrés Granier, acusado de saquear la entidad, Ariel Cetina, ex director de vivienda, compró… perdón, logró la candidatura para la alcaldía de El Centro.

Su pasado queda limpio, aunque lo recuerde minuto a minuto, el actual gobernador Arturo Núñez. En la Ciudad de México, podría recibir a su ex secretario particular, René Bejarano, el “Señor de las ligas”, con su esposa, Dolores Padierna, quien traicionaría a la presidenta del PRD, Alejandra Barrales, quien le dio el liderazgo de su fracción parlamentaria en el Senado.

Miguel Barbosa, traicionó a Miguel Mancera, por una candidatura de Morena a la gubernatura de Puebla, que no se la dio el Peje. Malas compañías como los políticos que tenían el control de la zona de Guerrero, en donde secuestraron y asesinaron a los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

El Peje exhibió en los noventas al empresario neolonés, Alfonso Romo. López Obrador, y está grabado en video, acusó a Ernesto Zedillo de rescatar GNP Seguros, con 400 millones de dólares, para vendérsela a Romo en 100 millones, quien a su vez la vendió a un grupo holandés, por 6 veces su valor.

El dinero, producto de la operación, lo destinó a la compra de un negocio de semillas modificadas genéticamente. En fin, estos son algunos casos de las malas amistades de López Obrador, que los recibe y les promete el paraíso político, a cambio de una cartera abierta.

PODEROSOS CABALLEROS: Andrés Manuel López Obrador, en España, dijo sentirse orgulloso de sus raíces españolas.

El mismo sentimiento que tenía José López Portillo, de sus raíces de Caparroso, Navarra, también España. AMLO, se refiere a la población de Ampuero, en la Cantabria, donde nació su abuelo. Rancia aristocracia europea. Quizá por eso no lo aceptan entre las étnias chiapanecas, especialmente en el EZLN.

*** El terremoto que afectó Chiapas, Oaxaca, Guerrero y otras entidades, arrojó lo peor de algunos gobernantes. El caso de Manuel Velasco, de Chiapas, prometió dar una pensión vitalicia a los familiares de las víctimas del sismo.

Un acto populista. Claro que le caería muy bien el dinero a los familiares de las víctimas, pero cada vez que exista una desgracia esa será la salida de los gobernantes. El camino es contratar seguros con las empresas que reciben “moches” para resarcir los daños materiales y, en los casos que las víctimas sean el sostén económico de las familias, dar una pensión totalmente razonada. Hay que salir al rescate de las víctimas, pero no con medidas irracionales.

AL FINAL DE CUENTAS: HR Ratings colocó en Revisión Especial las calificaciones de tres créditos bancarios estructurados contratados por el Estado de Michoacán, entidad gobernada por Silvano Aureoles. Esta revisión la hace en los momentos en que se está llevando a cabo el proceso de refinanciamiento de una parte de su Deuda Pública hasta por un monto de 3,095.0 millones de pesos, con Interacciones de Carlos Hank Rohn, y Multivalores, de Olegario Vázquez Aldir. HR Ratings ve riesgo crediticio ante escenarios económicos y financieros adversos de la entidad.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Monsanto Latinoamérica Norte, liderado por Manuel Bravo, en su Informe mencionó que la política de sustentabilidad de Monsanto se enfoca a una agricultura sustentable, que fortalezca la productividad y el uso adecuado de recursos en el campo. En 2016, Monsanto destinó 14 millones de pesos en proyectos de inversión social y 12 millones de pesos en iniciativas ambientales.

Poderydinero.mx

vsanchezb@gmail.com

Twitter:@vsanchezbano

Facebook: vsanchezbano