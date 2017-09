Millencolin complacerá a sus fans mexicanos el 30 de septiembre

Con su Latin American Tour

Los integrantes de la banda sueca de skate punk, Millencolin, se dicen felices de regresar a México para deleitar a sus seguidores con su Latin American Tour, con el que también se presentarán en países como Brasil, Argentina y Chile.

En entrevista, el guitarrista Mathias Färm dijo: “Es increíble regresar a México, amamos la comida y en general al país, entonces el poder estar una vez más es algo bueno, esperemos que vaya mucha gente al ‘show’”.

La cita para el concierto es el 30 de septiembre próximo en el club y recinto de conciertos Sala Corona, donde, de acuerdo con Färm, la agrupación hará un recorrido por la extensa trayectoria que comprende ocho álbumes de estudio.

“Tenemos discos y canciones, así que supongo que escogeremos algunas, también tocaremos nuestros éxitos para que el espectáculo realmente esté lleno de energía y el show sea increíble”, señaló.

Entre los temas que han marcado los peculiares ritmos escandinavos de la formación musical que han permanecido en el gusto de su audiencia y que interpretarán en su próximo concierto se encuentran: “Penguins & polarbears”, “No cigar”, “The story of my life”, “Sense and sensibility” y “Mr. Clean”.

Aunque el guitarrista aseguró que será un espectáculo muy energético, no quiso entrar en detalles. “Por supuesto que habrá muchas sorpresas, pero si las digo ya no serán sorpresa, definitivamente las habrá, sólo puedo decir que haremos un mix de canciones”. Respecto a la audiencia latina y en específico a la mexicana, el artista comentó: “son increíbles, será bueno tocar otra vez para ellos. Presentarnos en Latinoamérica es asombroso, son muy fluidos, se dejan llevar, será increíble”. Además de deleitar a sus fans de la capital mexicana, Nikola Sarcevic, Mathias Färm, Erick Ohlsson y Fredrik Larzon recorrerán las ciudades de Monterrey y Guadalajara, el viernes 29 de septiembre y el domingo 1 de octubre, respectivamente.

Su recorrido por el continente americano continuará con Santiago, Chile, en octubre 3; al día siguiente en Buenos Aires, Argentina; para culminar en Brasil con las ciudades de Sao Paulo, Curitiba y Porto Alegre, el 6, 7 y 8 de octubre.

Finalmente, agregó que se encuentran en la preparación de un nuevo material y mencionó que “es algo secreto, pero estamos emocionados por este nuevo paso y esperemos que el lanzamiento sea para el próximo año”.