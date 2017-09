Monreal deshoja su florecita

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Sin duda Ricardo Monreal está fuera de Morena.

Andrés Manuel López Obrador simplemente se deshizo de él y lo echó de su paraíso.

Hoy el delegado de la Cuauhtémoc afirma: “Mi ciclo en morena ha concluido”.

La verdad es que fue defenestrado por AMLO.

Fuera de Morena, el zacatecano dice analizar su futuro político y esperar el aviso formal de su expulsión.

“Ya no hay mucho qué hacer ahí”, dijo a Ciro Gómez Leyva.

“Tengo claridad de lo que pasa. Percibo y siento con toda convicción que los ciclos se concluyen. El mío está concluyendo en Morena, y no lo digo con gusto, lo digo con pena, con tristeza… el trato que me dieron no fue digno”, agregó.

Pese a todo lo ocurrido, por haber sido virtualmente echado a la calle como borracho de cantina de tercera, afirmó no sentirse engañado.

“Soy político y entiendo que a veces los acuerdos no se cumplen…”

Por lo demás, dijo, “mi pacto era con Andrés Manuel López Obrador… no con Dios”

Y negó sentirse engañado por el tabasqueño.

Reconoció no haberlo buscado, pero tampoco AMLO le ha llamado. Se acabó la relación.

Afirmó saber que tanto su eliminación de la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la CDMX como su inminente salida de Morena, son consecuencia del acercamiento institucional que tuvo con Miguel Ángel Mancera y dirigentes de otros partidos.

Al respecto en su momento trascendió haber sido calificado de “traidor” por López Obrador.

Dijo que tanto AMLO como su nomenclatura partidaria, no entienden que, sin el PRD, PRI y PAN no se puede avanzar hacia el país que se quiere.

E insistió en que su plan de gobernar la Ciudad de México, “sigue adelante, no se altera”.

Del Frente Ciudadano por México integrado por PAN-PRD y MC dijo que representa una posibilidad de alcanzar gobierno, pero desechó que pudiera ser “un bloque anti-AMLO”.

Sólo falta saber qué partido lo lanzará para competirle a AMLO la Jefatura de Gobierno de la CDMX.

Ni partidizado, ni electoral

El líder de la CNOP, senador Arturo Zamora, pidió a sus compañeros senadores y diputados no partidizar y menos usar como moneda de cambio electoral al análisis, debate y aprobación del paquete económico para 2018.

Consideró que los proyectos de presupuestos de Ingresos y Egresos para el año entrante, dejan en claro el compromiso del Presidente Enrique Peña Nieto con el futuro del país.

No sólo no contiene ningún nuevo impuesto o aumento de los existentes, sino que la aplicación de un Presupuesto de Egresos “responsable, sensible y austero, con el que busca consolidar el proyecto de transformación nacional ya está en marcha”.

La austeridad en el gasto, dijo Zamora, no le resta su alto sentido social, ya que el gasto privilegiará el combate a la pobreza a través de la sustentación de 113 programas prioritarios –16 en el área de educación y 13 en la de salud–, además de los dedicados a prevención de adicciones, capacitación para el trabajo, apoyo a la vivienda, fomento a la economía social y estancias infantiles para madres trabajadoras.

Este paquete de ingresos-gastos buscará además un superávit financiero, con un tipo de cambio estable, austeridad, crecimiento de la inversión y del gasto social.

Ello se basará en una estricta disciplina financiera y la consolidación de un ambiente de certidumbre fiscal respecto del impacto de las reformas estructurales.

“Es una excelente noticia para los mexicanos saber que no se plantea un incremento en los impuestos, pero que además en un tema tan sensible como lo es el precio de las gasolinas, se piense en aplicar estímulos fiscales para suavizar el impacto de la transición al modelo de precios libres y flexibles de los combustibles”, comentó.

Es importante reconocer, dijo, que con este paquete financiero de salida, el presidente Peña Nieto no sólo buscará alcanzar un crecimiento de 3% en el PIB para un horizonte de 4.5% en 2023, y una inflación de 3.9% en el sexenio, en contraste con el 4.9% que se dio en los gobiernos panistas”, concluyó.

El Senado se normaliza

Luego del sainete panista que afectó hace 2 semanas al Senado por el nombramiento de Ernesto Cordero como nuevo presidente de la Cámara Alta, los trabajos comienzan a regularizarse con el reacomodo de comisiones y el inicio del proceso de nombramiento del nuevo presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

En este último caso, las comisiones unidas de Radio y Televisión, de Comunicaciones y Transportes, y de Estudios Legislativos, aprobaron finalmente el proceso de designación y para ello las diversas fuerzas representadas en esas comisiones modificaron el método a fin de garantizar transparencia en ese nombramiento.

Ello es necesario ante el impacto que tendrá la designación del nuevo presidente del IFTEL en la política de telecomunicaciones y el reclamo de certeza tanto al sector empresarial como a los usuarios.

Los senadores de las comisiones señaladas acordaron además que la designación se realizará entre el 18 e el 22 de septiembre en curso.

Al informar lo anterior, el senador Raúl Aarón Pozos Lanz, secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, aceptó que van retrasados en este nombramiento por lo que se estableció una presidencia temporal.

Reacomodo en comisiones

Al parejo del inicio del procedimiento de la designación del nuevo presidente del IFTEL, el Pleno del Senado aprobó 3 acuerdos de la Junta de Coordinación Política, que modifica la integración de diversas comisiones.

Es así que el senador Manuel Humberto Cota, del PRI, asume la presidencia de la Comisión de Agricultura y Ganadería y además como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, de la de Desarrollo Rural y de la de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

La senadora priísta Margarita Flores Sánchez es la nueva presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores-África, miembro de la Comisión de Desarrollo Social, de la de Atención a Grupos Vulnerables y de la de Asuntos Indígenas.

Por su parte la senadora tricolor Graciela Ortiz, sale de las comisiones de Estudios Legislativos, de Relaciones Exteriores América del Norte, de Puntos Constitucionales y la Especial para la Atención y Seguimiento al Caso de la Empresa Oceanografía, pero ocupa la presidencia de la Junta de Coordinación Política en representación de Emilio Gamboa, coordinador de los senadores del PRI.

Ricardo Urzúa, también del PRI causa alta como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte así como de la Comisión de la Ciudad de México y como secretario de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

El senador del PT, David Monreal deja la presidencia de la Comisión Jurisdiccional que es asumida por la senadora Ana Gabriela Guevara, del PT.

Alejandro Encinas deja la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda para darle entrada al senador Benjamín Robles.

El priísta michoacano Ascención Orihuela es designado secretario de la Comisión de Energía y la senadora Verónica Martínez Espinoza llega como secretaria a la Comisión de Asuntos Migratorios.

A su vez Jesús Priego Calva del PRI, es ya secretario de la Comisión de Desarrollo Municipal, e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos No Gubernamentales, y como integrante en la Comisión de Asuntos Migratorios pero causa baja de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial

La priísta María del Carmen Izaguirre es designada secretaria de la Comisión contra la Trata de Personas, e integrante de la Comisión de Asuntos Migratorios y de la Comisión para la Igualdad de Género.

La senadora Yolanda de la Torre es dada de alta como integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales.

