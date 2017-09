Leonardo DiCaprio quiere ser Stan Lee

Haría una biopic de la leyenda viva del mundo del cómic

Que la de Stan Lee es una vida de película es algo indiscutible. Y no han sido pocas las ocasiones en las que se ha rumoreado que Hollywood quería llevar la vida del creador de personajes como Los cuatro fantásticos, Spiderman o los X-Men a la gran pantalla. Y si finalmente el biopic de la leyenda viva del mundo del cómic se convierte en realidad, ya hay candidato para interpretarlo: Leonardo DiCaprio.

Ha sido el propio Stan Lee, de 94 años, quien durante su aparición en Wizard World, una convención relacionada con el mundo del cómic que se celebra en Nashville, reveló que ya ha hablado con DiCaprio, que es su vecino, sobre el proyecto y que el ganador del Oscar por The Revenant estaría encantado de interpretarle en la gran pantalla.

Lo crean o no, ya he hablado sobre el tema con Leonardo DiCaprio. Él es mi vecino, estuvimos charlando hace unos meses y dijo: ‘Oye, sería divertido hacer tu historia en el cine’, a lo que yo respondí: ‘Bueno, te haré una prueba’… porque tengo que asegurarme de que el chico puede hacerlo”, afirmó Lee, haciendo gala, como siempre, de su genial ironía.

Entre los próximos proyectos de DiCaprio, al que se le ha relacionado últimamente con el mundo del cómic pero desde la otra acera, la de DC, como posible protagonista del filme que relatará los orígenes de Joker, están Killers Of The Flower Moon, filme dirigido por Martin Scorsese, el drama criminal The Black Hand y el biopic de Leonardo da Vinci. Una agenda bastante apretada la del actor al que ya hay quien se ha imaginado caracterizado como el genio Stan Lee.

Sea con o sin Leonardo DiCaprio como protagonista, lo que parece casi seguro es que tarde o temprano la vida de Stan Lee saltará a la gran pantalla. Y es que después del boom que el cine de superhéroes ha vivido en la última década, especialmente de la mano de sus creaciones como las películas del Universo Cinematográico Marvel, la saga X-Men de Fox y las películas de Spiderman de Sony.

Es Fox el estudio desde el pasado tiene los derechos de vida de Stan Lee y, según las primeras informaciones sobre el proyecto, el filme sería una mezcla de biografía con elementos reales y una película acción de los setenta.