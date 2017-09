Zendra Tabasco dará cátedra de suspensión capilar en Cirque Du Soleil

La mexicana se suma a la temporada del espectáculo “Sep7imo Día- No descansaré”, que producido por Cirque Du Soleil y Popart explota el simbolismo

Con 17 años de experiencia artística, la mexicana Zendra Tabasco se suma a la temporada del espectáculo “Sep7imo Día- No descansaré”, que producido por Cirque Du Soleil y Popart explota el simbolismo y poesía de la banda argentina Soda Stereo.

La tabasqueña, que se inició en el ámbito teatral y encontró su vocación en el circo, expuso que participará en dos actos, uno de ellos “Luna Roja”, en el que realiza una danza suspendida solamente de su cabello, el cual no necesita un ritual específico para su cuidado pero sí una sana alimentación.

“Es un acto de suspensión capilar que quiere una disciplina constante de cada día. Hacer mis entrenamientos, seguir con mis rutinas de crecimiento artístico y mantener una buena alimentación para llevar a cabo esta práctica ancestral”, expuso Tabasco, quien desde hace 13 años radica en Barcelona.

La artista comenzó la investigación de la suspensión capilar hace nueve años como un proyecto personal y hoy es el primer acto de su tipo que cobija la popular compañía canadiense. De acuerdo con Zendra Tabasco, el acto “Luna Roja” es un encuentro místico ente la tierra y el aire.

Hace poco me llegó la idea de que es una especie de representación de Quetzalcóatl, “La serpiente emplumada”, porque a mí me gusta mucho más allá de volar o flotar por el aire, utilizar el suelo y aquí en este escenario es un planeta, lo que me abre posibilidades de juego. “Es como interpretar una serpiente que puede volar y flotar. Es un viaje introspectivo que a nivel de luces es sensacional porque conecta con algo interno y espero que también lo haga con el público”, agregó.

ara la artista, el espectáculo con el que Cirque Du Soleil rinde homenaje a Soda Estéreo llevará al espectador por una montaña rusa de emociones, ya que cuenta con momentos energéticos y otros más de introspección que incluso pueden llevar a la tristeza.

Sobre si su meta era formar parte de esta compañía, refirió: “Mi primer gran paso fue salir de mi pueblo (Emiliano Zapata, Tabasco) y venir a la Ciudad de México porque quería ser artista. Siempre me ha movido la curiosidad y el deseo de conocer, más que por ir persiguiendo algo específico”.

Y es que recordó que de niña lo único que sabía era que quería ser artista. “Encontré una escuela de teatro y empecé a estudiar. Siempre estuve interesada en la danza y en el movimiento, tomé danza folclórica en la Casa de la Cultura de mi pueblo, pasando por las artes marciales y los deportes, y ya en la Ciudad de México comencé a ubicar qué deseaba y encontré el circo”, mnifestó.

Tabasco, quien no descarta la posibilidad de levantar un proyecto en México, indicó que como parte de su desarrollo artístico en sus tiempos libres estudia guitarra porque le encanta la música, tanto como bailar.

Y gracias a esa habilidad participará también en otro número, “Té para tres”, dónde no sólo bailará sino que también tocará la guitarra como si se tratara de un concierto de rock. “El show podrá disfrutarse desde diferentes perspectivas y en la Zoom Zona, la parte más interactiva en cuanto ubicación del espacio, el público podrá ser parte del aforo de un ‘concierto de rock’”, refirió la bailarina.